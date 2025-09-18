الرياض، المملكة العربية السعودية – مع تصاعد الاهتمام العالمي بموجة الابتكار المالي في المملكة العربية السعودية، يبرز قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) كأحد أسرع القطاعات نموًا في دول مجلس التعاون الخليجي. وتؤكد شركة Sovereign، المزود الإقليمي لخدمات تأسيس الشركات والخدمات المؤسسية على الارتفاع الكبير في النشاط حيث يسعى المستثمرون ورواد الأعمال للاستفادة من التحول الرقمي والتنويع الاقتصادي في المنطقة.

وتشير أهم الرؤى من Sovereign إلى ما يلي:

نمو متسارع: وفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي ( SAMA )، يوجد حاليًا 23 شركة FinTech نشطة في المملكة. وتسعى المملكة للوصول بهذا العدد إلى 525 شركة بحلول عام 2030. وتسعى العديد من الشركات لاستكشاف فرص التعاون والمساهمة في تطوير البنية التحتية للتكنولوجيا المالية لا سيما في مجالات البرمجة وإدارة البيانات وتطوير التطبيقات. وتشمل المجالات الأكثر طلبًا التمويل الصغير للمستهلكين وتصميم وتطوير البرمجيات المتخصصة وتطوير التطبيقات وحلول التكنولوجيا المالية.

تمكّن Sovereign لاعبي التكنولوجيا المالية الإقليميين والدوليين من دخول أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أو التوسع فيها من خلال تقديم خدمات تأسيس الشركات والخدمات المؤسسية المصممة خصيصًا لتسهيل الامتثال التنظيمي وضمان استدامة العمليات. وتشمل المشاريع الأخيرة:

منصة تحويل أموال عابرة للحدود تغطي الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

منصة رقمية متعددة الخدمات تجمع بين اللوجستيات والتوصيل والتسويق.

حلول مصرفية رقمية موجهة للشباب مع تطوير تطبيقات مخصصة.

مزود رائد لخدمات BNPL يتوسع إلى السوق السعودي.

وقال جيمس إليوت-سكوير، المدير التجاري لدى Sovereign في المملكة العربية السعودية:

"شهدت دول مجلس التعاون الخليجي تحولًا سريعًا من كونها مجرد متبعة في مجال التكنولوجيا المالية إلى مركز ابتكار عالمي وتتقدم المملكة العربية السعودية هذا التحول. نلاحظ طلبًا متزايدًا من شركات الاستشارات التقنية لتصميم وتنفيذ حلول مالية مبتكرة وأصبح تأسيس الشركات في هذا المجال أحد أهم خدماتنا في المملكة. كما تعمل الشركات بشكل متزايد حول الصندوق التنظيمي السعودي (Regulatory Sandbox) وتسعى للحصول على دعمنا في الحصول على موافقة SAMA. تقدم Sovereign خبرة مثبتة تساعد الشركات على التأسيس بشكل صحيح والتوسع بذكاء والامتثال بسلاسة."

يتوفر خبراء Sovereign لتقديم التعليقات حول:

كيفية دفع رؤية السعودية 2030 والتحولات السياسية الإقليمية لنمو قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة.

الأسواق الناشئة في دول مجلس التعاون الخليجي التي تتصدر أو تنافس في الابتكار بمجال التكنولوجيا المالية.

الاعتبارات الاستراتيجية للشركات الدولية في مجال التكنولوجيا المالية عند دخولها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

