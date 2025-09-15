دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة SOUEAST الصينية للسيارات، خلال فعاليات أسبوع الموضة في دبي لموسم ربيع/صيف 2026 (DFW)، عن شراكتها الرسمية مع المصمّم العالمي مايكل سينكو، أحد أبرز وأهم علامات الأزياء الراقية في الشرق الأوسط. ويمثل هذا الإعلان خطوة استراتيجية جديدة لتعزيز التكامل بين عالمي السيارات والموضة، بعد أن أصبحت SOUEAST أول علامة سيارات صينية تعقد شراكة حصرية مع أسبوع الموضة في دبي، الذي تأسس بالتعاون بين حي دبي للتصميم و مجلس الأزياء العربي.

وأكد الطرفان أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا واسعًا يشمل تصميم السيارات، ابتكار سيارات فنية، وتطوير منتجات مشتركة تحمل العلامتين. ومن خلال دمج خبرة مايكل سينكو في التصميم الجمالي مع ريادة SOUEAST في هندسة السيارات، يسعى الجانبان إلى تقديم أعمال مبتكرة تعكس رؤية مشتركة تجعل من الأناقة جزءًا من تجربة التنقل اليومية.

وفي هذا السياق، قال أليكس تان، نائب رئيس SOUEAST International:

“إن التعاون مع مايكل سينكو ليس سوى البداية. سنواصل العمل مع أسبوع الموضة في دبي، ومجلس الأزياء العربي، ومايكل سينكو، لاستكشاف آفاق جديدة تدمج بين التكنولوجيا والموضة. هدفنا هو الجمع بين قوة الابتكار والفخامة لإثراء حياة المستهلكين وتعزيز مفهوم التنقل الذكي والفخم.”

من جانبه، علّق مايكل سينكو قائلًا:

“قد تبدو الموضة والتنقّل عوالم متباعدة، لكنها الآن تلتقي بانسجام. كل قطعة أزياء أصممها، كما كل مركبة من SOUEAST، تحمل بصمة الدقة والأناقة والرؤية المستقبلية. معًا نستكشف كيف يمكن للفخامة المستدامة أن تتجلى على منصات العرض وعلى الطرقات في آن واحد.”

ينبع هذا التعاون من الرؤية المشتركة لنمط حياة فاخر وجودة عالية. فشركة SOUEAST تلتزم بمفهوم علامتها التجارية “EASE YOUR LIFE”، عبر الدمج السلس للتكنولوجيا الذكية مع مختلف سيناريوهات السفر، لتمنح المستخدمين تجربة تنقّل متكاملة ومميزة. وفي المقابل، يشتهر مايكل سينكو عالميًا بتصاميمه الفاخرة التي تحظى بإعجاب واسع من العائلات الملكية العربية والنخبة حول العالم.

وتتيح هذه الشراكة ضخ إلهام الأزياء الراقية في تصميم السيارات، ما يفتح الباب أمام ابتكار مركبات برؤى أكثر حداثة وجرأة، ويعزز صورة SOUEAST كعلامة لا تقتصر على صناعة السيارات، بل ترتقي لتكون داعمة لأسلوب حياة متكامل وفاخر.

لطالما اعتبرت SOUEAST الشرق الأوسط سوقًا رئيسيًا لها، حيث لاقت طرازاتها – مثل SOUEAST S06 DM المتميزة بالعصرية والرياضية والتكنولوجيا – رواجًا واسعًا بين الشباب في المنطقة. ومن خلال التعاون المستمر مع مجلس الأزياء العربي ومايكل سينكو، ستواصل SOUEAST ترسيخ هويتها العصرية وتوسيع حضورها في ثقافة الموضة بالشرق الأوسط، بما يدعم استراتيجيتها للنمو عالميًا.

