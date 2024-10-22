دبي، الإمارات العربية المتحدة: يسرّ مؤسسة الخليج العلمية ("جي إس سي")، المزود الرائد للحلول المخبرية في دول مجلس التعاون الخليجي، أن تعلن عن إبرامها شراكة استراتيجية جديدة مع SOPHiA GENETICS، وهي شركة رائدة عالمياً في مجال الطب القائم على البيانات تتخذ من سويسرا مقراً لها. وستمثل مؤسسة الخليج العلمية في الوقت الراهن شركة SOPHiA GENETICS في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وعُمان وقطر والبحرين وتقدم تقنياتها المتطورة لمؤسسات الرعاية الصحية في المنطقة.

وتعمل هذه الشراكة على تعزيز حافظة علوم الحياة الخاصة بمؤسسة الخليج العلمية من خلال دمج حلول SOPHiA GENETICS الرائدة في القطاع والمصممة بهدف تطوير الطب الدقيق. هذا وتشتهر شركة SOPHiA GENETICS في جميع أنحاء العالم بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتوفير تحليل متعدد الوسائط، ما يوفر رؤى تعتمد على البيانات وتغير أسلوب تشخيص الحالات الصحية الحرجة وطرق علاجها.

وستقدّم مؤسسة الخليج العلمية من خلال هذا التعاون حلولاً لتمكين مزوّدي الرعاية الصحية الإقليميين من مواجهة التحديات الطبية المعقدة، لا سيما في مجالات علم الأورام والأمراض النادرة والوراثية والبيانات الواقعية. ويجمع التحليل المتعدد الوسائط الذي تقدمه SOPHiA GENETICS، والمدعوم بالذكاء الاصطناعي، بين البيانات المتعددة المصادر التي توفر رؤى قابلة للتنفيذ تسهم في تعزيز عملية اتخاذ القرار السريري، ما يؤدي إلى اختيار علاجات أكثر تخصيصاً وتحسين نتائج المرضى.

بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم حلول SOPHiA GENETICS على نطاق واسع من قبل المتخصصين في مجال الرعاية الصحية لدعم الأبحاث ورصد مختلف أنواع الأمراض السرطانية، وتسهيل تحديد الطفرات والمؤشرات الحيوية المهمة لتخطيط الطب الدقيق.

لمحة عن شركة Sophia Genetics

SOPHiA GENETICS (المُدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: SOPH) هي شركة تكنولوجيا سحابية رائدة في مجال الرعاية الصحية تتمثل مهمتها في توسيع نطاق الوصول إلى الطب القائم على البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم رعاية عالمية المستوى للمرضى المصابين بالأمراض السرطانية والاضطرابات النادرة في جميع أنحاء العالم. وهي مبتكِرة لمنصة SOPHiA DDM™، التي تحلّل البيانات الجينومية المعقدة والمتعددة الوسائط وتولد رؤى قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي لشبكة عالمية واسعة من المستشفيات والمختبرات وشركات الأدوية الحيوية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: SOPHiAGENETICS.COM والتواصل معها عبر صفحتها على "لينكد إن".

إنّ منتجات SOPHiA GENETICS مخصصة للاستخدام البحثي فقط وليست مخصصة للاستخدام في الإجراءات التشخيصية ما لم يحدد خلاف ذلك. إنّ المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي تتعلق بالمنتجات التي قد تكون أو لا تكون متاحة في بلدان مختلفة؛ وفي حال كانت متاحة، قد تكون أو لا تكون قد حصلت على موافقة أو تصريح من السوق من قبل هيئة تنظيمية حكومية لمؤشرات مختلفة للاستخدام. يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي support@sophiagenetics.com للحصول على معلومات المنتج المناسبة لبلد إقامتك.

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