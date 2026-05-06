تهدف تقنيات التصوير الزلزالي المتقدمة ونمذجة المكامن إلى تحسين الكفاءة واتخاذ القرارات ومعدلات اكتشاف واستخلاص المواد الهيدروكربونية

أكبر نظام للحوسبة عالية الأداء في تاريخ أرامكو السعودية لدعم التحوّل الرقمي وتعزيز الريادة في قطاع الطاقة

الظهران - أعلنت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، عن تعاون مع solutions by stc الشركة الرائدة في تمكين التحوّل الرقمي في المملكة والمنطقة، لتطوير جيل جديد لحاسوب عملاق عالي الأداء، ويأتي ذلك كجزء من جهود أرامكو السعودية المستمرة في مجال التحوّل الرقمي.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز قدرات أرامكو السعودية في مجال الحوسبة بقطاع التنقيب والإنتاج لاكتشاف واستخلاص المواد الهيدروكربونية، كما ستمثّل أكبر عملية تطوير للبنية التحتية الحاسوبية في تاريخ الشركة. ويُعد هذا التعاون خطوة متقدمة في مسيرة أرامكو السعودية نحو التحوّل الرقمي، مما يُسهم في دفعها إلى طليعة الشركات العالمية من حيث القدرة الحاسوبية في مجال الطاقة.

وسيكون هذا الحاسوب العملاق بمثابة عامل تمكين مهم لأعمال التنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية، حيث سيمكّن من معالجة البيانات الزلزالية المتقدمة ونمذجة المكامن والمحاكاة على نطاق واسع. وصُمم هذا النظام المتطوّر لمعالجة كميات هائلة من البيانات بسرعة ودقة عاليتين، وستكون سعة الحوسبة فيه أكبر بسبعة أضعاف من السعة المتوفرة حاليًا لأعمال التنقيب والإنتاج بأرامكو السعودية. ومن خلال تعزيز قدرات التصوير الزلزالية ومحاكاة ونمذجة المكامن، يهدف الحاسوب العملاق إلى إعادة تعريف سرعة ودقة اكتشاف واستخلاص المواد الهيدروكربونية، ويسهم في زيادة معدلات الاستخراج من الحقول الموجودة في المملكة العربية السعودية وإطالة عمرها.

وتعليقًا على ذلك، قال النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للتنقيب وهندسة البترول والحفر في أرامكو السعودية، الأستاذ عبدالحميد الدغيثر: "يُعيد التطوّر الرقمي في أرامكو السعودية تعريف حدود الإمكانات في مجال استكشاف المواد الهيدروكربونية وإدارة المكامن. ومن خلال هذا الحاسوب العملاق المتقدم، الذي يتم بناؤه من خلال تعاوننا الاستراتيجي مع solutions by stc، فإننا نسعى إلى وضع معيار جديد في التميّز الحاسوبي. ويؤكد هذا الإنجاز تركيزنا على الاستفادة من التقنيات المتقدمة لتعزيز الأداء من خلال اكتشاف احتياطيات جديدة، وتحسين معدلات الاستخلاص، وتحديد طرق جديدة لتحقيق القيمة".

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ solutions by stc، المهندس عمر النعماني: "يمثّل هذا التعاون خطوة استراتيجية نحو تمكين قطاع الطاقة من خلال الاستفادة من أحدث قدرات الحوسبة عالية الأداء، بما يدعم تسريع معالجة البيانات الزلزالية وتحسين كفاءة أعمال الاستكشاف والإنتاج. وأضاف أن solutions by stc تواصل من خلال هذه الشراكة تعزيز دورها في تطوير بنى تحتية رقمية متقدمة تعزز موثوقية العمليات وتدعم تحقيق مستهدفات التحول الرقمي ورفع القيمة التشغيلية لقطاع الطاقة في المملكة".

ويتضمن المشروع الذي تبلغ تكلفته 1.4 مليار ريال سعودي (372.5 مليون دولار أمريكي) استخدام حاسوب عملاق مصمم خصيصًا لدعم كلّ من أنشطة تفسير البيانات الزلزالية ونمذجة المكامن. ومن خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة للشركات العالمية الرائدة في مجال الحوسبة عالية الأداء، يهدف هذا المشروع إلى تزويد أرامكو السعودية بميزة تنافسية في أعمال التنقيب والإنتاج التي تعتمد بشكل مكثف على البيانات.

ومن المقرر أن يبدأ تسليم النظام مطلع عام 2027، ويُتوقع أن يشكّل حجر الزاوية في الريادة الرقمية لأرامكو السعودية في قطاع الطاقة العالمي. وستوفر solutions by stc حلولًا تشمل تنفيذ عملية التطوير وتوفير النظام والبرمجيات والدعم. ويعكس هذا المشروع مدى عمق التعاون بين أرامكو السعودية وsolutions by stc في مجال تطوير قدرات الحوسبة عالية الأداء، مما يُسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة على الصعيد العالمي، وتعزيز موقع الشركة كواحدة من أكثر مورّدي الطاقة موثوقية في العالم.

عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. ويواصل فريقنا العالمي تحقيق تأثيرٍ في كافة أعمالنا بدءًا من إمدادات النفط الحيوية للعالم إلى تطوير تقنيات جديدة للطاقة. وتضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز النمو والإنتاجية في جميع أنحاء العالمhttps://www.aramco.com/ar .

عن solutions by stc:

solutions by stc ، الممكّن الرائد للتحوّل الرقمي في المملكة العربية السعودية والمنطقة، حيث تقدم حلولًا تقنية مبتكرة للقطاعين العام والخاص لبناء مستقبل رقمي أكثر كفاءة واستدامة. وبصفتها جزءًا من مجموعة stc، تواصل الشركة دورها الاستراتيجي في تمكين الاقتصاد الرقمي، والمساهمة في تطوير مشاريع وطنية ذات أثر طويل المدى على مستوى المملكة والمنطقة. https://solutions.com.sa\

