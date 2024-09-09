دبي، الإمارات العربية المتحدة - كشفت Sol.online، الشركة المتخصصة في تقديم خدمات المحاسبة المدعومة بالتكنولوجيا المالية، عن إطلاق أعمالها رسمياً في دبي من منطقة الخليج التجاري في برج ميتروبوليس، وذلك بهدف دعم الشركات الموجودة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وإدارة احتياجاتها في مجالي المحاسبة والامتثال بمساعدة فريق من المحاسبين ذوي الخبرة المحلية الواسعة، وتستفيد الشركة من حلول متطورة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتبسيط إدارة العمليات المالية وأتمتة الإجراءات وضمان الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية.

وتوفر شركة Sol.online مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك المحاسبة الشاملة وضبط الحسابات وإدارة ضرائب الشركات وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وخدمات إدارة الرواتب وإعداد التقارير المالية، إضافةً إلى خدمات المساندة الشاملة في مجال التأسيس والتأشيرات والحسابات المصرفية والدعم القانوني وخدمات التدقيق.

وتحرص شركة Sol.online على تنفيذ عمليات تدقيق داخلية صارمة، وتوفر تدريباً مستمراً لفريق المحاسبين، كما تستخدم آليات تحقق مؤتمتة لضمان الامتثال لمعايير المحاسبة المحلية والدولية، وتضم الشركة فريقاً متخصصاً في مجال الامتثال لمتابعة آخر التطورات التنظيمية والتواصل مع الجهات المحلية للتأكد من مواكبة أحدث اللوائح المالية في دولة الإمارات، ويستخدم محاسبو الشركة ذوو الكفاءة العالية تقنيات تشفير متقدمة وبروتوكولات نقل بيانات آمنة وآليات تحقق دقيقة لضمان دقة وأمان البيانات خلال عملية تسجيل العملاء وتقديم الخدمات.

وفي معرض حديثه عن إطلاق الشركة، قال سورين مانوكيان، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة Sol.online: "تتميز Sol.online بأنها الشركة المزودة الخارجية الأولى من نوعها في دولة الإمارات التي تقدم خدمات المحاسبة عبر الإنترنت برسوم شهرية ثابتة بغض النظر عن حجم المعاملات، إذ نضمن للعملاء أعلى مستويات جودة الخدمات بفضل التزامنا الراسخ بقوانين الامتثال وسرعة استجابتنا بمدة لا تتجاوز 15 دقيقة وسطياً".

وأضاف مانوكيان: "اخترنا دبي لإطلاق Sol.online نظراً لما توفره الإمارة من بيئة أعمال حيوية وبنية تحتية متطورة، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي كصلة وصل بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والعالم. وقد اخترنا التوقيت المثالي لإطلاق خدماتنا تزامناً مع إصدار قوانين جديدة لضرائب الشركات في دولة الإمارات، مما أسهم في زيادة الطلب على حلول المحاسبة الفعالة. وبفضل البيئة التنظيمية المتقدمة في دبي، يسمح لنا هذا التغيير بتقديم خدمات محاسبة مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا لمساعدة الشركات في مواكبة التغيرات في مشهد الضرائب، وبالتالي تقديم قيمة إضافية للعملاء."

ولا تعدّSol.online كغيرها من شركات المحاسبة التقليدية، بل تقدّم حلولاً متكاملة تجمع بين أحدث تقنيات التكنولوجيا المالية والخبرة الواسعة بالسوق المحلية، وتقوم من خلال حلولها المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي بأتمتة العمليات المالية وتبسيط إجراءات الامتثال وتقديم رؤى مالية فورية، مما يساعد الشركات على توفير الوقت وتقليل التكاليف وضمان الامتثال للقوانين المحلية مع الحصول على خدمات الدعم والتوجيه الشخصي من الخبراء.

وتتميزSol.online بتقديم حلول سحابية متكاملة تجمع بين الامتثال التنظيمي والإدارة المالية الفورية، وذلك لتلبية احتياجات الشركات الإقليمية التي لا تزال تعتمد أنظمة مالية معقدة، حيث تستخدم الشركة، التي تعدّ الأولى من نوعها في المنطقة، تقنيات الذكاء الاصطناعي لتصنيف الوثائق المالية ومعالجتها في الوقت الفعلي، مما يقلل من الأخطاء اليدوية ويدعم عمليات اتخاذ القرار بالاعتماد على تحليلات متقدمة، حيث يسمح ذلك للشركات بإدارة شؤونها المالية بكفاءة واتخاذ قرارات مدروسة بعناية.

وتعتمد شركة Sol.online نموذج أعمال قائم على الاشتراكات بشكلٍ رئيسي، حيث تقدم باقات متنوعة تناسب مختلف أحجام الشركات واحتياجاتها. وتبدأ أسعار الباقات من 125 درهم شهرياً لخدمة sol.simple، و790 درهم شهرياً لخدمة sol.online، و990 درهم شهرياً لخدمة sol.online plus، و3,900 درهم شهرياً للباقات المتميزة، حيث يضمن هذا التنوع تلبية متطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في القطاعات الحيوية مثل العقارات والتكنولوجيا والتجزئة والضيافة.

وأوضح مانوكيان مراحل عمل الشركة، قائلاً: "نبدأ بإجراء استشارة أولية لفهم الاحتياجات المحددة لكل شركة وطبيعة عملها وأهدافها المالية. بعد ذلك، نصمم نموذجاً مخصصاً يشمل أنسب الخدمات والحلول التي تلبي احتياجات العميل، ثم نقوم بجمع المستندات المالية اللازمة وتأسيس الحسابات ودمج خدماتنا مع الأنظمة القائمة في بعض الحالات. وبعد تسجيل العميل، نحرص على تقديم خدمات سلسة من خلال توفير الدعم المستمر والتحديثات الدورية والتواصل الاستباقي."

لمزيد من المعلومات حول شركة Sol.online والتعرف أكثر علىى خدماتها، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني https://sol.online ، أو الاتصال على الرقم 6101 608 ( 4) 971+، أو التواصل على البريد الإلكتروني team@sol.online.

نبذة عن شركة Sol.online:

تأسست Sol.online في عام 2023 كشركة سحابية متكاملة لخدمات المحاسبة المدعومة بتقنيات التكنولوجيا المالية، بهدف تلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتسعى Sol.online إلى دعم الشركات في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وإدارة احتياجاتها في مجالي المحاسبة والامتثال بمساعدة فريق من المحاسبين ذوي الكفاءة العالية والخبرة المحلية الواسعة.

وتستخدم شركة Sol.online حلولاً مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط إجراءات المحاسبة وتوفير الوقت والتكاليف على الشركات، مع ضمان امتثالها للقوانين المحلية وتقديم الدعم المتخصص والخدمات المخصصة.

وتقدم شركة Sol.online، من مكاتبها في دبي، حلولاً شاملة عبر الإنترنت وباقة متكاملة من خدمات المحاسبة والإدارة المالية، بما في ذلك المحاسبة الشاملة وضبط الحسابات وإدارة ضرائب الشركات وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وخدمات إدارة الرواتب وإعداد التقارير المالية وغيرها.

وتطمح الشركة إلى التوسع خارج دبي ودولة الإمارات وتقديم خدماتها في الأسواق الرئيسية بدول مجلس التعاون الخليجي، مثل السعودية وقطر والبحرين. لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني https://sol.online.

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