الم شروع يؤسس لمعايير حضرية عصرية مع مرافق استثنائية تشمل المساحة المجتمعية الخارجية Solera Flame Pavilion ومساحة العمل المشترك The NOOK

مبيعات الوحدات السكنية للمشروع تبدأ يوم السبت الموافق 21 يونيو 2025



رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، الرائدة في مجال التطوير العقاري والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم عن إطلاق مشروعها السكني الجديد Solera، والذي يبشر بإضفاء نبض وسط المدينة إلى وجهتها الساحلية الرئيسية "ميناء".

يقع مشروع Solera في جزيرة الراحة، وهو الأول ضمن مجموعة المشاريع المقرر تطويرها في منطقة الدوان تاون لوجهة "ميناء" المرتقبة. ويضمّ 451 وحدة سكنية موزعة على ثلاثة مبانٍ رائعة تجمعها معاً منصة بوديوم مُشتركة.

ستضم وجهة داون تاون "ميناء" عند اكتماله ستة مجمّعات سكنية متكاملة على مسافة قريبة من المرافق الرئيسية لوجهة "ميناء". وعدا عن موقعه المتميز إلى جوار العديد من وجهات التجزئة والمطاعم والمقاهي، سيتيح هذا المركز الحضري كذلك إمكانية الوصول المباشر إلى مجموعة من المنتزهات الخضراء الوارفة، والممرات المسقوفة، والمساحات المجتمعية الحيوية.

تتراوح مساحات الشقق السكنية في مشروع Solera بين 386 و3,104 قدم مربعة، وسيتم طرحها للبيع بأسعار تبدأ من 786,000 درهم إماراتي. ويوفر المشروع لقاطنيه مجموعة واسعة من مرافق الحياة العصرية، بما في ذلك مسبحاً على طراز إنفينيتي بطول 40 متراً، ومسبحاً آخر للأطفال مع منطقة ألعاب مائية مخصصة، بالإضافة إلى جناح Solera Flame Pavilion، وهو مساحة مجتمعية خارجية مجهزة بمنصات للشواء والاستمتاع بتناول الطعام في الهواء الطلق.

وسيضم Solera أيضاً حديقة طبيعية مزينة بالمنحوتات الفنية، ومنصة تلسكوب للاستمتاع بمشاهدة الإطلالات الخلابة للمشروع ليلاً ونهاراً، وحديقة تضم أراجيح شبكية للاسترخاء، ومساحة مخصصة لممارسة رياضة التزلج اللوحي، بالإضافة إلى صالة رياضية مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات الرياضية. ولتلبية احتياجات العاملين عن بعد، يضم المشروع أيضاً The NOOK، وهي ردهة اجتماعية مخصصة ومساحة للعمل المشترك توفر لرواد الأعمال والمهنيين بيئة مثلى للتواصل وتبادل الأفكار وتنمية أعمالهم.

بهذه المناسبة، قال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: "نفخر بإطلاق Solera الذي يشكّل الفصل الأول من قصة ’ميناء داون تاون‘. ويضيف هذا المشروع بُعداً جديداً إلى محفظتنا الاستثمارية عبر تنويع منتجاتنا العقارية وتطوير أحياء جديدة تُثري الهوية الفريدة لوجهة ’ميناء‘. وبينما نواصل سعينا لتطوير محفظة عقاراتنا الفاخرة، يضفي Solera و’ميناء داون تاون‘ عموماً - رؤية جديدةً تماماً للمشهد الحضري في رأس الخيمة؛ فقد صُمم المشروع ليلبي تطلعات الجيل الشاب من المحترفين ورواد الأعمال الذين يعملون عن بُعد، مما يعكس التحول المتسارع في الإمارة ويعزز جاذبيتها المتنامية لدى المستثمرين في القطاع العقاري.

وأضاف مهتدي: "تُحرز شركة رأس الخيمة العقارية تقدماً ملحوظاً في خطط إطلاق منتجاتها لعام 2025، حيث أطلقنا مجمّعي ’ميراسول‘ و’سكاي‘، ومنتجع ’أنانتارا ميناء رأس الخيمة‘، ومشروع ’إنتا ميناء‘ السكني بالتعاون مع شركتي ’هايف‘ و’أ.ر.م‘ القابضة. ونركز هذا العام كذلك على تسليم أكثر من 800 وحدة سكنية علماً أنه يوجد حالياً أكثر من 3,000 وحدة قيد الإنشاء. ومع استمرار العمل على الافتتاح المرتقب لمنتجع ’وين‘، فإننا بوضع جيد لتسليم عدد أكبر من الوحدات السكنية في رأس الخيمة قبل الربع الأول من عام 2027 مقارنةً بأي مُطور عقاري آخر في الإمارة، وهذا يضمن للمستثمرين تحقيق مكاسب فورية عند إطلاق هذا المنتجع الضخم".

تبدأ مبيعات وحدات Solera السكنية الساعة 10:00 صباحاً من يوم السبت الموافق 21 يونيو في فندق ماندارين أورينتال جميرا، دبي.

ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء مطلع شهر أبريل 2026، على أن يتم الانتهاء من المشروع وتسليمه بحلول نهاية أبريل 2028.

نبذة عن شركة رأس الخيمة العقارية

تأسست شركة رأس الخيمة العقارية عام 2005 انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم إمارة رأس الخيمة. وأصبحت منذ ذلك الحين ركيزةً أساسية لقطاع التطوير العقاري في الإمارة من خلال إطلاق مشاريع نوعية تجمع بين الفخامة والاستدامة. تتبنى الشركة رؤيةً إبداعيةً لتطوير مجتمعات عصرية ونابضة، حيث تدمج عناصر التميز التكنولوجي مع الطبيعة لتشكيل تجارب سكنية تستشرف احتياجات المستقبل وتلهم الأفراد ليعيشوا بانسجامٍ مع محيطهم.

تلتزم الشركة بدور ريادي في دعم "رؤية رأس الخيمة 2030"، عبر إطلاق مشاريع تُعنى بتعزيز القيمة المُضافة على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ولا تقتصر أهدافها على تطوير البنى التحتية فحسب، بل تشمل أيضاً الارتقاء بجودة الحياة وترسيخ الهوية الحضارية للإمارة، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى جعل رأس الخيمة نموذجاً عالمياً للاستدامة والرفاهية.

من خلال توظيف أحدث الممارسات العالمية في التخطيط الحضري، تسهم الشركة في بناء إرثٍ عمرانيٍ متميزٍ يعكس أصالة الماضي وطموح المستقبل، مُكرّسةً جهودها للمساهمة في صياغة مستقبلٍ مزدهرٍ لإمارة رأس الخيمة وقاطنيها.

الجوائز وشهادات التقدير:

حازت الشركة على جائزة "أفضل مطور للعام" لعام 2023 من مجلة كونستركشن ويك الشرق الأوسط .

حاز مشروع "باي فيوز" على جائزة "أفضل مشروع سكني" في حفل توزيع جوائز ديزاين الشرق الأوسط 2023، حيث تم تكريم المشروع بجائزة أفضل تصميم وهندسة معمارية في المنطقة.

حاز مشروع "كواترو ديل مار" على جائزة أفضل مشروع متعدد الاستخدامات في حفل توزيع جوائز Pillars of Real Estate المرموقة لعام 2024 .

-انتهى-

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