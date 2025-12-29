الشهادات تجسد التزام بساطة بتوفير بيئة دفع رقمية آمنة وموثوقة، مما يرسخ مكانتها كأفضل مزود لحلول الدفع والخدمات المالية في السوق المصري

القاهرة : في خطوة استراتيجية تؤكد ريادتها والتزامها المطلق بأمن بيانات العملاء، أعلنت بساطة للمدفوعات المالية، الشركة الرائدة في خدمات الدفع الإلكتروني في مصر، عن حصولها على شهادتي SOC 2 Type II و PCI DSS v4.0.1 Level 1 المرموقتين عالمياً. وهو إنجاز مزدوج يجسد الأثر والقيمة الحقيقية لالتزامات بساطة تجاه توفير بيئة دفع رقمية آمنة وموثوقة، مما يعزز الثقة مع العملاء والشركاء ويرسخ مكانتها كأفضل مزود لحلول الدفع والخدمات المالية في السوق المصري.

وتعكس شهادة SOC 2 Type II (الرقابة على المنظمات الخدمية من النوع الثاني) مدى قوة الضوابط الأمنية لـبساطة على مدار فترة زمنية محددة. وتعد هذه الشهادة إطاراً دولياً لتقييم الامتثال الأمني للمؤسسات التي تقدم خدمات تكنولوجية، تركز على كيفية إدارة وحماية بيانات العملاء وفقًا لخمسة مبادئ أساسية: الأمان، التوافر، تكامل ودقة المعالجة، السرية، والخصوصية، ويعكس حصول بساطة على هذه الشهادة مدى فعالية أنظمتها وعملياتها التي تعمل بأعلى مستويات الكفاءة والرقابة، ما يضمن حماية البيانات بشكل مستمر ويمنح شركاءها وعملاءها طمأنينة راسخة حيال سلامة معلوماتهم.

وفي ذات السياق، حققت بساطة شهادة PCI DSS v4.0.1 Level 1، وهي أعلى مستوى من معيار أمان بيانات بطاقات الدفع. ويُعد الإصدار الأحدث (v4.0.1) دليلاً على حرص بساطة على تطبيق أحدث وأقوى المتطلبات في مجال الأمن السيبراني. ولتحقيق هذه الغاية، يهدف هذا الاعتماد إلى حماية بيانات حاملي البطاقات وتقليل عمليات الاحتيال، بما يؤكد أن بساطة تلتزم بضوابط قوية تشمل بناء شابكات آمنة، وحماية بيانات البطاقات، والمراقبة والاختبار المنتظم للشبكات، مما يضمن أعلى درجة من السلامة لأي معاملة دفع إلكترونية تتم عبر منصتها.

وتعليقًا على هذه الخطوة الاستراتيجية، صرح كريم شحاتة، الرئيس التنفيذي لشركة بساطة القابضة، قائلاً: " أمن وأمان بيانات العملاء هو جوهر استراتيجيتنا لتقديم خدمات مالية موثوقة، هذا الاعتماد المزدوج خطوة محورية في رحلة بساطة لتعزيز ثقة عملائنا". وأضاف "حصولنا على شهادة PCI DSS Level 1 يعكس أعلى مستويات الأمان في معالجة المعاملات، بينما تؤكد شهادة SOC 2 Type II التزامنا المستمر بحماية بيانات العملاء والالتزام بأفضل الممارسات العالمية، مما يمنح المستخدمين شعورًا راسخًا بالاطمئنان تجاه أمان بياناتهم وسلامة عمليات الدفع".

تؤكد هذه الشهادات أن استراتيجية بساطة للمستقبل مبنية على ركيزتين أساسيتين: النمو المستدام والامتثال العالمي. وتواصل الشركة الاستثمار بكثافة في البنية التحتية التكنولوجية وابتكار الحلول التي تخدم التوجه نحو الشمول المالي، مع التأكيد المستمر على أن كل خطوة تخطوها نحو التوسع وتقديم خدمات جديدة تتم تحت مظلة أمنية بشكل يضمن أعلى مستويات الأمان. هذا الالتزام المنهجي يضمن أن تكون بساطة ليست فقط رائدة في حلول الدفع، بل شريكاً موثوقاً يضمن للعملاء والمؤسسات مستقبلاً رقمياً آمناً.

عن شركة بساطة

بساطة هي منصة تكنولوجيا مالية عالية النمو في طليعة سوق متغيرة تبحث عن طرق جديدة للأفراد لإدارة ونقل أموالهم شخصيًا وعبر الإنترنت.

بساطة هي منصة دفع إلكتروني متخصصة في دفع الفواتير والأموال عبر الهاتف المحمول وحلول سلسلة التوريد مع وجود في جميع أنحاء مصر من خلال شبكة نقاط البيع الكبيرة التي تضم 120 ألف نقطة بيع تصل إلى سوق جماهيري من خلال تجار الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وأكشاك البيع الذاتي وتوفر أكثر من 3500 خدمة من خلال شركائها لتقديم دفع الفواتير والتحصيل. ساعدت شراكات بساطة القوية في بناء وتعزيز مكانتها كمزود رائد لخدمات الدفع بفضل شبكة قوية من موزعي إعادة الشحن وذراع تكنولوجية قوية.

تعمل بساطة باستمرار على تحسين نموذج أعمالها من خلال زيادة شبكتها وتحسين خدماتها وعروض منتجاتها وتعظيم كفاءتها التشغيلية.

تأسست شركة بساطة (المعروفة سابقًا باسم "ابتكار") في عام 2018، ويدعمها مساهمون ومستثمرون من شركات رائدة في السوق المصري، بما في ذلك فودافون مصر المساهمة في الشركات التابعة، أكبر مزود لمحفظة الأموال عبر الهاتف المحمول، مما يسمح للكيانين بالتركيز على إنشاء منتجات مبتكرة تجذب جزءًا من السكان المصريين غير المتعاملين مع البنوك، من خلال علامة تجارية جديدة وفريدة من نوعها. وفي وقت قصير، أصبحت رائدة في تقديم حلول وخدمات الدفع الذكية.

-انتهى-

#بياناتشركات