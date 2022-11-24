بالتزامن مع انطلاق بطولة نهائيات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™

كبرى الفضائيات ومنصات النشر الرقمية وصناع المحتوى تنقل مستجدات كرة القدم وأخبارها عبر Snapchat

الشرق الأوسط: كشفت Snap Inc. عن إبرامها عدداً من الشركات الإعلامية بالتزامن مع انطلاق نهائيات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، حيث يحتفل مستخدمو Snapchat في المنطقة بأكبر حدث رياضي يتم تنظيمه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعلى امتداد بطولة كأس العالم، يمكن لمستخدمي Snapchat مشاهدة محتوى رياضي متنوع ومشوق بالإضافة إلى البرامج التي يوفرها شركاء منصتي Discover وSpotlight. فقد أبرمت Snap شراكات مع عدد من مؤسسات البث الإقليمية الرائدة بما في ذلك beIN SPORTS و"إم بي سي" وهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية و"روتانا" لبث أبرز الأحداث والبرامج الحوارية المرتبطة بالبطولة. كما تم توقيع شراكات مع منصات النشر الرقمية على غرار "أغسطس" بهدف نشر آخر التطورات والأخبار من عالم كرة القدم؛ وأبرز صناع المحتوى من المنطقة لتسليط الضوء على أبرز الموضوعات المتعلقة برياضة كرة القدم بمن فيهم عدنان في قطر وهدى سبورتس التي ستجري لقاءات حية مع المشجعين من قلب الحدث.

ويحرص مستخدمو Snapchat من "الجيل زد" على التفاعل مع نتائج وأخبار كرة القدم؛ فعدد مستخدمي التطبيق اليوميين يزيد على 340 مليون شخص ممن يتفاعلون عبر المحتوى الأصلي بالإضافة إلى تجارب الواقع المعزز المبتكرة والغامرة التي تجعل عشاق كرة القدم أكثر قرباً إلى الحدث. وتشير الإحصائيات إلى أن 83% من عشاق كرة القدم يفضلون استخدام هواتفهم أثناء مشاهدة المباريات، حيث يرسل المشجعون رسائل إلى أصدقائهم ويتفاعلون مع المحتوى طوال المباراة. وأظهرت أبحاث أخرى أن 55% من مستخدمي Snapchat يشاركون مواضيع متعلقة بالرياضة، بينما يتواصل 58% منهم مع بعضهم البعض حول مواضيع تتعلق بالرياضة.

وباعتبارها الرياضة الأكثر شعبية على مستوى العالم، حيث يقدر الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA بوجود حوالي 5 مليارات عاشق لرياضة كرة القدم في العالم، تشير التوقعات أيضاً إلى أن ما يزيد على مليون متفرج سيحضرون مباريات البطولة البالغ عددها 64 مباراة في قطر، وسيشاهد المنافسات جماهير عالمية غفيرة تزيد على 3 مليارات شخص وذلك عبر أجهزة التلفاز في منازلهم.

وفي هذا السياق، قال فيصل محمود الرئيسي، مدير إدارة الإعلام الرقمي لدى beIN SPORTS في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "ندرك أن عشاق كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متحمسون جداً لحضور ومشاهدة نهائيات بطولة كأس العالم التي تتم استضافتها للمرة الأولى في المنطقة على الإطلاق. وباعتبارنا الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نعمل على تخصيص مساحات واسعة لعرض محتوى مميز خلال هذا الحدث التاريخي. ولا شك أن تجارب Snapchat الغامرة ستعزز شغف مستخدمي التطبيق بهذه الرياضة الساحرة وبدورنا، فإننا ملتزمون بإثراء تجاربهم عبر تقديم محتوى رياضي مليء بالحماس والتشويق وبرامج يومية وحصرية".

بدورها، قالت سارة أبو زهرة، مدير استراتيجيات الشراكات الإعلامية والبرامج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في Snap Inc.: "تعتبر منصتا Discover وSpotlight على تطبيق Snapchat الوجهة المثالية لتسليط الضوء على مهارات وشغف مستخدمي التطبيق برياضة كرة القدم. ونحن في Snap أيضاً من عشاق كرة القدم، ومتحمسون جداً للتفاعل مع جمهورنا من خلال المحتوى الرياضي الذي يوفره عدد من أبرز صانعي المحتوى والناشرين ووسائل الإعلام في المنطقة بشكل حصري للمنصة".

يذكر أن عدد مستخدمي Snapchat في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يواصل النمو بمعدلات ملحوظة، حيث وصل إلى أكثر من 75 مليون مستخدم. وفي عام 2021، شاهد ما يزيد على 200 مليون شخص المحتوى الرياضي عبر Snapchat عبر خاصيات ومنصات مميزة مثل Discover لعرض آخر وأبرز المقتطفات الرياضية وتعليقات وتحليلات أبرز المذيعين عبر المحطات الفضائية ومنصات النشر الرقمية، علاوة على أهم اللقطات من لاعبي وفرق ودوريات كرة القدم حول العالم.

#بياناتشركات

- انتهى -