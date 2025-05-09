دبي، الإمارات العربية المتحدة- منحت مؤسسة دبي لمشروعات الطيران الهندسية (DAEP) شركة Smiths Detection الرائدة عالميًا في مجال تقنيات الكشف عن التهديدات والفحص الأمني عقدًا يقضي بتوفير حلول فحص نقاط التفتيش الأمنية المتطورة في كل مباني مطار دبي الدولي (DXB). تمثل هذه المبادرة خطوة مهمة في رحلة تعزيز العمليات الأمنية المتقدمة وتحسين تجربة الركاب في أحد أكثر مطارات العالم ازدحامًا.

صرح Jerome de Chassey، رئيس شركة Smiths Detection، قائلاً: "بمقتضى هذا العقد، ستوفر شركة Smiths Detection أحدث التقنيات وأكثرها تقدمًا لفحص نقاط التفتيش الأمنية، بما في ذلك HI-SCAN 6040 CTiX Model-S، وهو نظام فحص رائد في الصناعة يعتمد على التصوير المقطعي المحوسب (CT)". "نحن نفخر بحصولنا على هذا العقد، ومن المؤكد أن تفعيل هذه التكنولوجيا المتطورة سيسهم إسهامًا كبيرًا في تعزيز أمن وكفاءة عمليات فحص الركاب".

توفر الأنظمة الجديدة، المدعومة بالذكاء الاصطناعي وقدرات التعلم الآلي، دقة تصوير فائقة، وميزة الكشف الآلي، وميزة الرصد السريع والأكثر دقة للتهديدات. ويجدر هنا ذكر أن هذه الابتكارات ستسهم في توفير تجربة سفر سلسة في ظل ضمان أعلى معايير السلامة لجميع الركاب.

تواصل مؤسسة دبي لمشروعات الطيران الهندسية (DAEP) ريادتها على صعيد اعتماد التقنيات المبتكرة التي تسهم في الارتقاء بمستوى الكفاءة التشغيلية ومستوى الأمان. علاوةً على ذلك، يأتي تقديم حلول الفحص المتقدمة في إطار التزامها المستمر بتوفير تجربة آمنة وسلسة ومتميزة في المطارات.

يستند منهج شركة Smiths Detection المبتكر في مجال أمن المطارات على عقود من الخبرة الثرية في تقديم الحلول التي تلبي الاحتياجات الديناميكية لصناعة الطيران. إضافةً إلى ذلك، ستواصل تقنياتها المتطورة تشكيل مستقبل السفر الجوي، وضمان توفير رحلات جوية آمنة لملايين الركاب على مستوى العالم.

لمزيد من المعلومات عن حلول أمن المطارات المتقدمة التي تقدمها شركة Smiths Detection، الرجاء زيارة: www.smithsdetection.com.

نبذة عن Smiths Detection

تعد Smiths Detection شركة رائدة عالميًا في مجال تطوير وتوفير التقنيات الأمنية المتقدمة، إذ تُوفر حلولاً تضمن تَوفّر عنصري السلامة والأمن في مجموعة كبيرة من التطبيقات، بما في ذلك المطارات، والحدود، والبنية التحتية الحيوية. هذا، وتشمل محفظة منتجات شركة Smiths Detection أنظمة الفحص المتقدمة، وأجهزة الكشف عن المواد الكيميائية، بالإضافة إلى الحلول المتنقلة التي تعزز الأمان في مختلف البيئات.

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