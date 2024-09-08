السعودية، الرياض، يسر شركة طوارف، المزود الرائد للخدمات الشاملة للشركات الناشئة في السعودية، الإعلان عن شراكة استراتيجية وتوقيع مذكرة تفاهم مع سيمبليفاي SimpliFi، منصة بطاقات الدفع كخدمة، بهدف تسهيل المعاملات المالية للشركات التي ترغب في التوسع في السوق السعودي من خلال تقديم حلول مالية مرنة تشمل إدارة وتحويل الأموال بسهولة من وإلى مختلف العملات.

تقدم طوارف مجموعة شاملة من الخدمات للشركات الناشئة، بما في ذلك تأسيس الشركات، الخدمات القانونية والمحاسبية، إقامة الرئيس التنفيذي، والتسجيل الحكومي من خلال برنامج Saudi Landing Program. الذي يهدف إلى تسهيل عملية دخول السوق السعودي للشركات الناشئة غير السعودية.

من خلال الشراكة مع SimpliFi، ستعمل طوارف على توفير الدعم اللازم لتقديم محافظ وبطاقات SimpliFi للشركات الناشئة. وستساعد طوارف الشركات في الاستفادة من المزايا العديدة، بما في ذلك محافظ وبطاقات متعددة العملات، وتتبع وإدارة الإنفاق، وإمكانية الاحتفاظ بالمال في العملات المختلفة، وتحويل الأموال بينها على الفور، وتوفير الوقت والتكاليف المرتبطة بالتحويلات المصرفية الدولية، وكل ذلك ضمن منصة واحدة متكاملة.

وقال سعيد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة طوارف: "تعزز هذه الشراكة التزامنا بتزويد الشركات الناشئة التي ترغب في التوسع في السوق السعودي بكل ما تحتاجه للنجاح في السعودية، لنضمن لهم رحلة تأسيسية متكاملة وتقديم حلول مالية مبتكرة تساعد هذه الشركات على تجاوز العقبات التأسيسية الشائعة والتركيز على عملية النمو والتوسع بشكل أفضل"

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