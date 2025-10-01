الرياض، المملكة العربية السعودية- بحضور رئيس مجلس إدارة شركة جزال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، وقّعت شركة "جزال الثقافة" اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة Silk Road Visual الصينية، تستهدف تنفيذ مشاريع ثقافية مبتكرة داخل المملكة.

وبموجب الاتفاقية، التي تم توقيعها ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار الثقافي الذي تستضيفه الرياض يومي 29 و30 سبتمبر، ستكون جزال الممثل الحصري لشركة Silk Road Visual في المملكة، لتنفيذ مشاريع في مجالات عروض المتاحف الرقمية، والتقنيات التفاعلية، وتطوير صناعة تجربة المتاحف بما يواكب التطورات العالمية، إضافة إلى نقل المعرفة والتجارب إلى السوق السعودي، وبناء كفاءات سعودية متميزة في قطاع تجربة المتاحف وصناعة الأحداث.

وتستهدف هذه الشراكة مشاريع بقيمة 50 مليون ريال سعودي، ما يسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركزٍ إقليمي وعالمي للثقافة والإبداع، وإطلاق تجارب تعكس التطورات التي تشهدها المملكة وتستعرض مشاريعها الضخمة بطرق إبداعية.

وقال صلاح العرجاني الرئيس التنفيذي لشركة جزال "“تمثل هذه الشراكة خطوة نوعية في مسيرتنا إذ تسهم في تطوير قدراتنا وتعزيز دورنا الريادي في القطاع الثقافي والمتحفي"، وأضاف "نعتز بالتعاون مع شركة Silkroad Visual ، بما تملكه من خبرات عالمية وتقنيات متقدمة، ما سيفتح آفاق جديدة لإثراء التجربة المتحفية في المملكة".

ومن جانبه، صرّح رئيس مجلس إدارة شركة سيلك روود، الأستاذ ريموند لي، قائلًا "نأمل من خلال التعاون مع شركة جزال أن نؤسس تعاونًا متكاملًا ومستدامًا، يُسهم في تمكين البناء الثقافي والإبداعي للمملكة العربية السعودية، ويواصل كتابة تألق شركة Silkroad Visual".

وتأتي هذه الشراكة في وقتٍ تستعد فيه المملكة لأحداث كبرى خلال الأعوام المقبلة، ما يجعل الاستثمار في صناعة التجربة المتحفية والعروض الثقافية المبتكرة ضرورة للإسهام في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبناء قدرات وطنية تعمل على تعزيز صورة مشرقة عن المملكة ونقلها للعالم.

-انتهى-

#بياناتشركات