مسقط: في خطوة مبتكرة نحو تعزيز الشمولية، توفـر شركة الوطنية للتمويل،شركةالتمويل الرائدة في سلطنة عُمان، خدمة الترجمة بلغة الإشارة عبر مكالمات الفيديو في فروعها. وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع SignBook Oman، مطوّري أول تطبيق هاتف ذكي عماني مخصص لخدمة الأفراد من ذوي الإعاقة السمعية. من خلال هذه الخطوة، تؤكد الشركة التزامها بتوفير حلول تمويلية قابلة للوصول لجميع فئات العملاء، بما في ذلك الأفراد من ذوي الإعاقة السمعية.

من خلال هذه المبادرة المميزة، تسعى شركة الوطنية للتمويل إلى تقديم دعم أفضل للأفراد من ذوي الإعاقة السمعية في فروعها، حيث يمكن للعملاء التواصل عبر مكالمات الفيديو للحصول على الترجمة الفورية بلغة الإشارة، مما يساعدهم في الإجابة على استفساراتهم ودعمهم خلال عملية التقديم. تأتي هذه الخدمة ضمن جهود الشركة المستمرة لتوفير تجربة تمويل سهلة ومرنة، بما يضمن شمولية الخدمات لجميع العملاء.

وفي تعليقه على هذه الخدمة المميزة،أكد الفاضل طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للتمويل: " نسعى لتقديم تجارب استثنائية لعملاءنا الأعزاء في جميع نقاط التفاعل،وترك تأثيرإيجابي دائم في المجتمع من خلال ممارسة مسؤوليتنا الوطنية. إن توفير خدمة الترجمة بلغة الإشارة يعكس التزامنا بتعزيز الشمولية وتمكين الأفراد، حيث يمكن للعملاء من ذوي الإعاقة السمعية الوصول بسهولة إلى المعلومات والمستندات المطلوبة التي يحتاجونها لاختيار الحلول التمويلية المناسبة لهم. من خلال هذه المبادرة الاستراتيجية،نؤكدالتزامناالمستمر بأن نكون شريكًا للتقدم لجميع عملائنا".

مؤكدًاعلى نفس الموقف، قال سلطان العامري،الرئيس التنفيذي في SignBook Oman: " نسعى لتقديم حلول مبتكرة توسع الفرص للأفراد من ذوي الإعاقة السمعية، مما يساعدهم على الاقتراب من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم. نحن فخورون بشراكتنا مع شركة الوطنية للتمويل، حيث يتفق التزامنا المشترك في تمكين ذوي الإعاقة السمعية وتعزيز الشمول المالي مع مسؤوليتنا الاجتماعية. نتطلع إلى تعاون طويل الأمد، مقدّمين حلولًا مبتكرة أخرى لتحسين تجربة العملاء وإحداث تغيير إيجابي وملموس".

من خلال تطبيق الحلول المبتكرة وإضافة الميزات المتقدمة إلى خدماتها، تُجدد شركة الوطنية للتمويل التزامها بتعزيز المبادرات المستدامة عبر توفير الفرص للنمو والنجاح للأشخاص من ذوي الإعاقة. إن توفير خدمة الترجمة بلغة الإشارة تُعد مرحلة استثتائية في مسيرة الشركة المستمرة لوضع معايير جديدة في مجال خدمة العملاء.

تدعو شركةالوطنية للتمويل الأفراد من ذوي الإعاقة السمعية لزيارة فروعها وتجربة خدمة الترجمة بلغة الإشارة عبر خدمة مكالمات الفيديو. ومن خلال التعاون مع SignBook Oman، تواصل الشركة جهودها في تحسين الوصول إلى الخدمات المالية وضمان بيئة مالية أكثر شمولًا وعدلاً في سلطنة عمان.

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