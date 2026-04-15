القاهرة، أعلنت شركة هايد بارك العقارية للتطوير، إحدى الشركات الرائدة في تطوير المجتمعات المتكاملة، عن إطلاق المرحلة الجديدة “Shore Residences” ضمن مشروع “سي شور” في رأس الحكمة. ويأتي هذا الإطلاق في إطار التوسع الاستراتيجي للشركة وتعزيز حضورها في الساحل الشمالي، بما يعكس التزامها بتطوير مشروعات متكاملة في مواقع واعدة. كما تؤكد هايد بارك العقارية للتطوير ريادتها من خلال مواكبة توجهات الدولة لتنمية الساحل الشمالي وتحويله إلى وجهة سياحية وسكنية مستدامة على مدار العام، حيث يسهم التوسع في مشروع “سي شور” في تنمية القطاع العقاري والسياحي على حد سواء، ودعم الاقتصاد من خلال جذب الاستثمارات الخارجية وخلق فرص عمل جديدة.

وتُمثل المرحلة الجديدة من مشروع “سي شور” خطوة فارقة، حيث تضم وحدات سكنية بمساحات عملية ومبتكرة تلبي تطلعات الأفراد والعائلات، مع وحدات تبدأ مساحتها من 63 مترًا مربعًا، تشمل شاليهات “ستاندرد” المكونة من غرفة نوم واحدة بمساحات 62–67 مترًا مربعًا، وشاليهات “سيجنتشر” بغرفتين بمساحات 87–90 مترًا مربعًا، وشاليهات “برايم” بمساحات 104–121 مترًا مربعًا، مع إطلالات مباشرة على اللاجونز وإطلالات بحرية لبعض الوحدات. وتقع هذه المرحلة على ارتفاع 33 مترًا فوق سطح البحر، وتضم 6 مبانٍ سكنية (أرضي + 5 أدوار) مصممة بعناية للاستمتاع الكامل بالإطلالات الطبيعية والاندماج مع البيئة المحيطة، كما تتضمن مساحات خارجية تشمل منطقة مخصصة لليوجا لتعزيز أسلوب حياة هادئ ومتوازن. وتُطرح وحدات هذه المرحلة بأنظمة سداد مرنة تبدأ بمقدم 5% وتقسيط يصل إلى 8 سنوات، وهو ما يمثل استمرارًا لسياسة هايد بارك المعتادة في تقديم حلول تمويلية مناسبة لعملائه. كما تتميز جميع الوحدات بالتشطيب الكامل بأعلى مستوى لضمان تجربة سكنية متكاملة منذ اللحظة الأولى.

وبهذه المناسبة، قال المهندس أمين سراج، العضو المنتدب لشركة هايد بارك العقارية للتطوير:"نعمل في مشروع سي شور على تحقيق أهدافنا بشكل متوازن، حيث تجاوزت معدلات تنفيذ المشروع 90%، بما يعكس تحول المشروع إلى وجهة سياحية متكاملة، مع خطط للتسليم خلال عام 2026. ويؤكد هذا التقدم التزام هايد بارك العقارية للتطوير الدائم بالوفاء بمواعيد التسليم المتفق عليها، والسعي دائمًا لتسريع وتيرة التنفيذ كلما أمكن، بما يعزز مكانة الشركة على الصعيدين المحلي والإقليمي، مستفيدين من قاعدة عملائها الكبيرة في الخليج."

يذكر أن مشروع "سي شور" يقع عند الكيلو 210 على طريق رأس الحكمة بموقع استراتيجي يتيح سهولة الوصول إلى القاهرة ومناطق الساحل الشمالي المختلفة، كما يبعد 52 كلم عن طريق الضبعة، و4 كلم عن مخرج مشروع فوكا، و91 كلم عن طريق العلمين الجديدة، و120 كلم عن طريق العلمين. وقد بيعت المرحلة السابقة، "ووتر سايد"، بالكامل خلال أسبوع الطرح في صيف 2025، ما يعكس الطلب المتزايد على مشروعات الشركة وقيمتها الاستثمارية العالية. ويتم تنفيذه بالتعاون مع مكتب EDSA العالمي للتخطيط العام وشركة SB Architects من فلوريدا المتخصصة في تصميم المنتجعات السياحية.

نبذة عن الشركة

تأسست شركة هايد بارك العقارية للتطوير في السوق المصري عام 2007، ونجحت في تقديم مجتمعات عمرانية متكاملة تركز على جودة الحياة الحديثة. تمتد مشروعاتها على مساحة 2200 فدان، وتُعد من الشركات القوية المدعومة من جهات حكومية وبنوك كبرى، مما يعزز دورها كشريك استراتيجي في التنمية العمرانية. وساهمت الشركة في تحقيق توازن عمراني بين شرق وغرب القاهرة من خلال تطوير مشروعات بارزة مثل هايد بارك القاهرة الجديدة، تاوني، وجاردن ليكس، إلى جانب مشروع سي شور بالساحل الشمالي، مما يعكس رؤيتها في إنشاء مجتمعات متكاملة ومستدامة تضع معايير جديدة للتطوير العقاري في السوق المصري.

