ستشهد الحملة هذا العام مشاركة عدد من المؤسسات المحلية الجديدة، والتي تمثل أكثر من 50% من إجمالي المشاركين.

ستنطلق الحملة في 10 يناير وستستمر لغاية 10 مارس.

يشكل قطاع البيع بالتجزئة أكثر من نصف المؤسسات المشاركة في الحملة لهذا العام، وتأتي المقاهي والمطاعم بالدرجة الثانية وتمثل ثلث المشاركين.

خلال مدة الحملة، سيسترد جميع أعضاء بطاقات أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط 2 د.ب كرصيد في حسابات بطاقاتهم عند إنفاق 5 د.ب أو أكثر أثناء تسوقهم لدى أي من المتاجر والمحلات المشاركة.

المنامة، البحرين: أعلنت أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط عن إطلاق النسخة الثالثة من مبادرتها

Shop Small المخصصة لدعم المؤسسات البحرينية الصغيرة، وذلك في الفترة من 10 يناير إلى 10 مارس. بعد النجاح المشهود الذي حققته الحملة في العامين الماضيين، تشهد نسخة هذا العام انضمام العديد من المؤسسات المحلية الجديدة، والتي تمثل أكثر من 50% من إجمالي المشاركين.

يعتبر إطلاق النسخة السنوية الثالثة على التوالي من مبادرة Shop Small دليلاً على التزام الشركة المتواصل بدعم وتطوير المؤسسات المحلية الصغيرة في مملكة البحرين، وشاهداً على ما لاقته هذه المبادرة من نجاح واستحسان من قبل المشاركين، لا سيما مع انضمام جميع المؤسسات الصغيرة المشاركة في حملة العام الماضي لنسخة هذا العام.

خلال الحملة المستمرة لمدة شهرين، يتاح لجميع أعضاء بطاقات أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط استرداد 2 د.ب كرصيد في حسابات بطاقاتهم عند إنفاق 5 د.ب أو أكثر أثناء تسوقهم لدى أي من المتاجر والمحلات المشاركة في الحملة.

في تعليق له حول هذه المبادرة، صرح مازن خوري، الرئيس التنفيذي لشركة أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط قائلاً: "بعد النجاح الكبير الذي حققته مبادرة Shop Small في نسختيها السابقتين، يسعدنا التعاون مجدداً هذا العام مع المؤسسات المحلية الصغيرة وتشجيع أعضاء بطاقات أمريكان إكسبريس على دعم المؤسسات المحلية باعتبارها جزءً لا يتجزأ من نسيج المجتمع البحريني حيث تحرص أمريكان إكسبريس باستمرار على دعم وتمكين الأعمال التجارية المحلية التي تسهم بدورها في رفد الاقتصاد المحلي ودفع عجلة التنمية في مملكة البحرين".

ولأمريكان إكسبريس تاريخ طويل وعريق في بناء علاقات تجارية مجزية مع شبكة عملائها من أصحاب المتاجرالمحلية، حيث تقدم الشركة قيمة مضافة حقيقية لأصحاب المتاجر الصغيرة، وذلك من خلال مبادراتها العديدة التي تنفذها مثل حملة shop mall والتي تحفز وتكافئ أعضاء بطاقة أمريكان إكسبريس نظير مشترياتهم من المتاجر الصغيرة.

انطلقت مبادرة Shop Small في البداية تحت اسم Small Business Saturday®️، وهي مبادرة تم إطلاقها خلال موسم الأعياد في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2010 بهدف تقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة. والآن تعتبر Shop Small حملة عالمية تهدف الى تقديم الدعم الى الشركات الصغيرة باستمرار.

لمعرفة المزيد عن مبادرة Shop Small في مملكة البحرين، الشروط والأحكام الخاصة بها والمؤسسات الصغيرة المشاركة فيها، يمكنك الضغط على American Express Shop Small أو زيارة موقعنا الالكتروني www.americanexpress.com.bh..

كما يمكن للتجار والشركات الصغيرة الراغبين بالمشاركة في هذه المبادرة والتعاون مع شركة أمريكان إكسبريس زيارة الرابط الخاص بالمبادرة American Express Shop Small. تطبق الشروط والأحكام السارية بما فيها القيود الخاصة بالموقع والدفع.

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نبذة عن أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط

أطلقت أمريكان إكسبريس عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 1959 وافتتحت أول مكتب لها في البحرين في عام 1977. في عام 1992، تم تأسيس شركة أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط (AEME) في البحرين كشركة مشتركة مملوكة لشركة أمريكان إكسبريس وشركة الموارد للاستثمار المحدودة. واليوم، توظّف أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط قوة عاملة متنوعة للغاية تضم أكثر من 600 موظّف، يغطي نشاطهم بطاقات المستهلكين ومدفوعات الشركات والأعمال التجارية عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط هي شركة ناشطة في مجال عمليات الدفع، وتوفر للعملاء إمكانية الوصول إلى المنتجات والرؤى والتجارب التي تثري الحياة وتبني الأعمال في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.