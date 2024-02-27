مسقط: في إطار سعيها المستمر لتعزيز رحلات قائدي المركبات، أعلنت شركة شل العُمانية للتسويق (شل عُمان) عن إطلاق وقود Shell V-Power الجديد والمطوّر، إذ يعتبر أحدث نسخة من وقود شل المتميز المتوفر الآن في سلطنة عُمان. وقد تم تصميم الوقود المتميز/عالي الأداء لتنظيف حتى 100% من أجزاء المحرك الحيوية بشكل فعّال، مما يعزز أداء المحرك ويوفر تجربة قيادية أفضل* لقائدي المركبات.

يتميز وقود Shell V-Power عن غيره؛ إذ تم تصميمه بدقة لتحسين أداء المحرك*. ومن المتوقع أن يتجاوز وقود Shell V-Power الجديد والمطوّر توقعات العملاء، حيث تقدم شل مجموعة متنوعة من الوقود ومنتجات البيع بالتجزئة وتجربة عملاء تتمحور حول الأريحية والجودة وحرية الإختيار، ومع تركيبته المتطورة يعمل وقود Shell V-Power الجديد والمطوّر على تنظيف أجزاء المحرك الحيوية، مثل حاقنات و/أو صمامات الوقود *، وبالتالي سيحسّن تدفق الهواء، الأمر الذي سيعزز تجربة القيادة لدى العملاء.

وقود Shell V-Power الجديد والمطوّر يعزز تفاني شل في الإبتكار المتواصل ومساعيها الدؤوبة في البحث والتطوير، ومع تركيبة الوقود الجديدة، يلبّي وقود Shell V-Power الجديد والمطوّر متطلبات السوق الراهن وسيفي بمتطلبات العملاء المتغيرة، ويعزز مكانة شل عُمان كرمز للقيادة المتميزة في السلطنة.

قال الفاضل سوريش ناير، مدير عام التنقل في شل عُمان، "مع وقود Shell V-Power الجديد والمطوّر،و بصفتنا روّادًا في مجال تكنولوجيا الوقود، سنؤكد بأن هذا المنتج الجديد سيعزز من التميز القيادي في السلطنة. وتجسيدًا لإلتزامنا الراسخ بتقديم تجربة قيادية تتميز بالسلاسة والكفاءة القصوى، يضمن وقود Shell V-Power الجديد والمطوّر لعملائنا رحلات سلسة. ونعتقد في شل أن إبتكاراتنا الرائدة لن تلبّي متطلبات عملائنا فحسب، بل ستتجاوز توقعاتهم، وستضع معاييرًا جديدة للوقود المتميز في عُمان."

تم تصميم الوقود الجديد والمطوّر بتركيبة فريدة وحصرية لشركة شل، ويعمل الوقود على إزالة الرواسب في أجزاء المحرك الحيوية، مثل صمامات و/أو حاقنات الوقود، ويمنع تراكم الرواسب من الحدوث مستقبلاً* . إن وقود Shell V-Power الجديد والمطوّر، يعزز أداء وكفاءة المحرك، ويضمن عمله بأقصى قوة* . يتوفر الوقود حاليًا في 26 محطة من محطات خدمة شل في السلطنة ، وسيتم توفيره في جميع محطات خدمة شل تدريجيًا. عش تجربة استثنائية مع وقود Shell V-Power الجديد والمطوّر وإرتقي برحلة القيادة اليوم.

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*تنويه:

يزيل ويحمي من تراكم الرواسب في المكونات الأساسية لنظام الوقود، مثل الصمامات و/أو حاقنات الوقود. يخضع الوقود لإختبارات لضمان نظافة وأداء المحرك وفقاً لمعايير الصناعة وإختبارات شل الخاصة. يقدم وقود Shell V-Power أداءً أفضل منذ أول تعبئة وعند الإستخدام المستمر. التأثيرات والفوائد في الواقع قد تختلف. لا يتم تقديم أي ضمانات.

ملاحظات للمحرر

نبذة عن شركة شل العُمانية للتسويق

تعد شركة شل العمانية للتسويق ش.م.ع.ع أحد الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية. وتعمل شل عُمان في قطاعات التجزئة والوقود التجاري والوقود البحري ووقود الطيران والقار (البيتومين) والزيوت حيث تمتلك وتشغل مصنع مزج الزيوت الوحيد من نوعه في السلطنة والحاصل على شهادة ايسو، والذي يتم فيه إنتاج زيوت شل المصنوعة في عُمان لتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي. وتتميز شل عُمان بالتزامها نحو تطوير المواهب المحلية بنسبة تعمين تصل إلى 95.3% بما في ذلك الإدارة العليا. وتعمل الشركة من أجل تلبية احتياجات السلطنة المتزايدة للطاقة، والمساهمة في إزدهارها بطريقة مسؤولة إقتصاديًا، وبيئيًا، وإجتماعيًا، من خلال العمل بشكل آمن ومشاركة الفوائد المستدامة مع المجتمع المحلي.

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سلطنة عمان

محمود العبري

مدير العام القائم بعلاقات الشركة

شركة شل العُمانية للتسويق

البريد الإلكتروني: feedbackandissues-om@shell.com