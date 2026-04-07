القاهرة : قادت شركة أكسا مصر تنفيذ سلسلة من المبادرات المجتمعية المتكاملة خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدة دورها كقوة رائدة في تشكيل مشهد المسؤولية المجتمعية في مصر، وانعكاسًا لاستراتيجيتها العالمية التي تضع "الإنسان أولًا" في صميم أولوياتها. وتعتمد هذه المبادرات على نهج مؤسسي يرتكز على تمكين الموظفين كقوة فاعلة في دفع التغيير وتحقيق أثر إيجابي ملموس في المجتمع.

وركزت المبادرات على ثلاثة محاور رئيسية شملت توفير الأمن الغذائي، ودعم السيدات المعيلات، وإدخال الفرحة على الأطفال، وذلك بالتعاون مع مؤسستي Share a Smile وFACE للأطفال في احتياج وبمشاركة فعالة من موظفي الشركة.

في محور دعم الأمن الغذائي، تعاونت أكسا مصر مع مؤسسة Share a Smile لتساهم في توفير وتوزيع نحو 7,000 وجبة يوميًا طوال شهر رمضان، بإجمالي اكثر من 210,000 وجبة لصالح الأسر الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تعزيز مظلة الحماية المجتمعية. كما شارك موظفو الشركة بشكل مباشر في إعداد اكثر من 2,500 وجبة، في خطوة تعكس ترسيخ ثقافة التطوع والمشاركة المجتمعية داخل الشركة.

وتزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة خلال شهر رمضان، امتدت جهود أكسا مصر لدعم السيدات المعيلات، حيث شارك موظفو الشركة في تجهيز وتوزيع اكثر من 400 كرتونه رمضانية للسيدات الاكثر احتياجا من المعيلات لاسرهن، تأكيدًا على التزام الشركة بتمكين المرأة ودعم استقرار الأسر والمجتمعات.

كما واصلت الشركة جهودها خلال عيد الفطر من خلال مبادرة بالتعاون مع مؤسسة FACE للأطفال في احتياج، شملت حملة تبرعات لتوفير ملابس العيد للأطفال، بهدف إدخال البهجة عليهم ومشاركتهم أجواء الاحتفال.

قالت مينوش عبد المجيد، الرئيس التنفيذي لشركة أكسا مصر: "نؤمن في أكسا أن تحقيق تأثير مستدام يعتمد على تكامل الجهود والعمل وفق رؤية مشتركة، حيث يساهم كل طرف بدوره في دعم المجتمع بشكل فعال. ونسعد بالتعاون مع شركائنا مؤسستي Share a Smile و مؤسسة فيس للأطفال في احتياج، لما يجمعنا من التزام مشترك تجاه دعم الفئات الأكثر احتياجًا. وقد عكست هذه المبادرات نموذجًا متكاملًا لهذا التعاون، حيث كان لمشاركة موظفينا دور أساسي في تحويل هذه الجهود إلى واقع ملموس، بما يعكس ثقافة مؤسسية راسخة تقوم على المسؤولية والمبادرة."

وصرحت نجوى العاصي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Share a Smile: "نؤمن في Share a Smile بأن أبسط أعمال العطاء يمكن أن تحدث أثرًا حقيقيًا في حياة الأفراد. ويأتي تعاوننا مع أكسا في إعداد وتوزيع الوجبات للأسر الأكثر احتياجًا كامتداد لهذا الإيمان، حيث لا يقتصر دورنا على تقديم الدعم، بل يمتد ليشمل نشر الأمل وإحداث فرق ملموس. ومن خلال هذه الشراكة، نعمل معًا على نشر الأثر الإيجابي وبناء مستقبل أفضل."

وعلق د. يوسف، رئيس مجلس إدارة FACE مؤسسة للأطفال في احتياج: " على مدار أكثر من 23 عامًا، تلتزم FACE بضمان أن ينشأ كل طفل في بيئة آمنة وأسرة محبة. ومن خلال برامجنا ومركز الكفالة الوطني، نواصل حماية الأطفال الأكثر احتياجًا ودعم الرعاية الأسرية ومساعدة الشباب على بناء مستقبل مستقل. ونتوجه بخالص الشكر لشركة AXA على دعمهم وإدخال الفرحة على قلوب الأطفال خلال عيد الفطر."

وتؤكد هذه المبادرات التزام اكسا مصر بمواصلة دورها كشركة رائدة في المسؤولية المجتمعية، من خلال نموذج متكامل يجمع بين الشراكات الفعالة، وتمكين الموظفين، وتبني مبادرات مترابطة تحقق اثرا مستداما يمتد الى ما هو ابعد من نطاق اعمالها.

نبذة عن أكسا مصر

بدأت أكسا مصر ممارسة أعمالها في مصر منذ عام 2015، لتقدم للمصريين مجموعة شاملة من مختلف خطوط ومنتجات التأمين: التأمين العام والتأمين على الحياة والحماية والاستثمار وخطط التأمين الصحي والتأمين متناهي الصغر. مع فريق يضم أكثر من 900 موظف، تقدم أكسا الآن خدماتها لأكثر من 2 مليون عميل وتحافظ على دورها كشركة تأمين نشطة ومسؤولة بشكل فعال في المجتمع من خلال التضامن وتوفير الحماية لكافة افراد المجتمع.

