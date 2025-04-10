المنامة، البحرين: في إطار جهودها المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية الهند، استضافت الجمعية البحرينية الهندية لقاءً رفيع المستوى مع السيد تشالا سرينيفاسولو سيتي، رئيس مجلس إدارة بنك SBI، أحد أكبر وأهم المؤسسات المالية في الهند وعلى مستوى القطاع المصرفي العالمي.

وتُعدّ مشاركة السيد سيتي في هذا اللقاء محطة بارزة في مسيرة الجمعية نحو توطيد التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، حيث شهد الحدث مناقشات بنّاءة حول آفاق التعاون في مجالات التمويل والمصارف والتكنولوجيا المالية وتمويل التجارة والاستثمار العابر للحدود.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد عبدالرحمن جمعة، رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية الهندية: "هذا اللقاء لا يحمل طابعًا رمزيًا فحسب، بل يعكس الثقة المتزايدة في الموقع الاستراتيجي لمملكة البحرين كمركز مالي وتجاري محوري في منطقة الخليج وخارجها. إن البيئة التنظيمية المتقدمة في البحرين، وانفتاحها الاقتصادي، وروابطها القوية بالأسواق الإقليمية والعالمية، جعل منها منصة مثالية للمؤسسات المالية والمستثمرين من الهند لبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد."

وأكد أن مشاركة بنك SBI تمثل دليلاً ملموسًا على الإمكانات الواعدة للتعاون بين البحرين والهند، لا سيما في ظل سعي دول الخليج لتنويع اقتصاداتها، والنمو المتسارع الذي تشهده الهند، ما يُسهم في تحفيز الابتكار ودفع عجلة التنمية المشتركة.

وشدّدت الجمعية على التزامها الراسخ بدعم هذه الشراكات وتعزيز الحوار البنّاء على أعلى المستويات، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر ترابطًا وازدهارًا للبلدين الصديقين.

يُذكر أن الجمعية البحرينية الهندية تأسست عام 2008 كمؤسسة غير ربحية بمبادرة من نخبة من كبار رجال الأعمال البحرينيين والهنود، وعلى رأسهم سعادة السيد عبدالنبي الشعلة، بهدف تطوير وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين وجمهورية الهند، ليس فقط في الجانب الاقتصادي، بل أيضًا في المجالات الاجتماعية والعلمية والثقافية.

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