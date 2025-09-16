شركة سي آي كابيتال بي أي لإدارة الصناديق والاستثمار ومجموعة إنجازات يعلنان عن توقيع اتفاقية الشراكة لإطلاق أول صندوق استثماري من نوعه في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا” SAVE Fund” ويركز على مشروعات البنية التحتية الخضراء لتعزيز امن المياه والطاقة من أجل الغذاء في المنطقة. وقام بتوقيع الاتفاقية كل من السيد/ محمود خليفة، المدير التنفيذي للاستثمار بشركة سي آي كابيتال بي أي لإدارة الصناديق والاستثمار والسيد/ محمد الدمرداش، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة إنجازات.

وشهدت جلسة التوقيع حضور عدد من القيادات البارزة لكلا الشركتين، على رأسهم السيد/ محمود عطا الله، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سي آي كابيتال القابضة والسيد/هشام جوهر، الرئيس التنفيذي لشركة سي آي كابيتال القابضة والدكتور/ محمود محيي الدين – الرئيس الشرفي لمجلس إدارة شركة إنجازات والسيدان/ خالد الدمرداش وعمر الدمرداش، الشريكان المؤسسان لإنجازات والسيد/ محمود خليفة، المدير التنفيذي للاستثمار سي آي كابيتال بي أي لإدارة الصناديق والاستثمار.

تختص شركة "إنجازات" وهي أول مطور ومشغل مستقل لإنتاج الطاقة والمياه في مصر بتطوير الحلول التكنولوجية المتكاملة لإدارة المياه والطاقة المتجددة وتتوسع حاليا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتقدم الشركة خدمات مبتكرة للمرافق المستدامة تجمع بين التكنولوجيا النظيفة وخدمات تكنولوجيا البنية التحتية وذلك في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية. كما توفر شركة إنجازات هذه الخدمات دون أي عوائق أو قيود تكنولوجية أو تكلفة رأسمال أولية. يأتي تعاون شركة إنجازات مع شركة سي آي كابيتال لإنشاء أول صندوق استثماري من نوعه في مشروعات البنية التحتية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) والذي يخضع لرقابة هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA). كما سيسمح هذا التعاون بإنشاء صندوق استثماري موازٍ في مصر، مما يُتيح مشاركة أوسع للمستثمرين ويسهم في تعبئة رأس المال المحلي والأجنبي المباشر.

وفي هذا السياق صرح هشام جوهر، الرئيس التنفيذي لشركة سي آي كابيتال القابضة (CICH.CA): "تمثل هذه الشراكة خطوة محورية في تنفيذ استراتيجيات استثمارية تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتتماشى مع الأولويات التنموية في مصر والمنطقة، نحن فخورون بريادتنا في إطلاق أول منصة استثمارية من نوعها تربط رأس المال الخاص بالتنمية المستدامة، حيث ستوجه استثمارات ذلك الصندوق إلى مشروعات تعزز الأمن الغذائي وتدعم النمو الاقتصادي وتبني القدرة على مواجهة تحديات المستقبل."

وقال السيد/ محمد الدمرداش، الشريك المؤسس المشارك والعضو المنتدب لشركة إنجازات: "عملنا لأكثر من 14 عامًا على إيجاد حلول مبتكرة للاستثمار المستدام في تكنولوجيا الطاقة والمياه الذكية والخضراء، بهدف خلق فرص استثمار قيمة في قطاعات المياه والطاقة والغذاء في مصر. تعزز شراكتنا مع شركة سي آي كابيتال أهداف التوسع في استثماراتنا في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تهدف إلي تعميق الدور الحيوي الذي تلعبه دول المنطقة والجنوب العالمي وقدرتها على جذب رأس المال الخاص والمؤثر وتعكس اهتمامنا الدائم بالمشروعات المبتكرة ذات التأثير المجتمعي الواسع والتي تقدم أيضا نفعا حقيقيا للمزارعين المحليين في دول المنطقة."

ومن جانبه أعرب الدكتور محمود محيي الدين – الرئيس الشرفي لمجلس إدارة شركة إنجازات، عن سعادته بهذه الشراكة الرائدة مع شركة سي آي كابيتال للاستثمار المباشر لإطلاق أول صندوق للبنية التحتية المستدامة في المنطقة يعزز الترابط بين المياه والطاقة والغذاء. وأضاف: "تعزز هذه الاتفاقية رؤية إنجازات لتحسين الوصول إلى الحلول المستدامة للطاقة والمياه والزراعة. إن الجمع بين الابتكار والتوسع يعزز من قدرة مصر ودول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على الصمود ويفتح آفاق نمو جديدة بها. كما يساهم ذلك أيضًا بشكل ملموس في تحقيق الأهداف العالمية للمناخ."

وفي سياق متصل قال محمود خليفة، المدير التنفيذي للاستثمار بشركة سي آي كابيتال بي أي لإدارة الصناديق والاستثمار: "نفتخر بإطلاق هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة إنجازات، ونعمل على تأسيس صندوق استثماري يتميز بالحوكمة والشفافية ويعكس التزامنا بتطوير أدوات مالية مبتكرة تدعم الاقتصاد الوطني. ومن خلال الدمج بين الانضباط المالي والابتكار الاستثماري، نستهدف بناء منصة رائدة قادرة على جذب رؤوس الأموال وتوفير فرص استثمارية مستدامة، بما يعزز قدرة الصندوق على التوسع في مصر والأسواق الإقليمية، لاسيما في الشرق الأوسط وأفريقيا."

ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية يتم توجيه رأس المال نحو التكنولوجيا النظيفة، بما في ذلك محطات الطاقة الشمسية، والشبكات الصغيرة المعتمدة على الطاقة المتجددة، ومحطات معالجة وضخ المياه، وأنظمة الري الذكية والتحلية بالإضافة للاستثمار في سلسة القيمة المضافة الزراعية والخدمات اللوجستية، وحلول التكنولوجيا الزراعية، وذلك بهدف تعظيم العائد الاستثماري وتحقيق أقصى استفادة على امتداد سلسلة القيمة.ٍ

ويعتمد الصندوق على نموذج القرية الزراعية المستدامة وريادة الأعمال (SAVE) المطور من جانب "إنجازات" والحائز على العديد من الجوائز العالمية والإقليمية، والذي يجمع بين البنية التحتية النظيفة وحلول دعم الزراعة بهدف تمكين صغار المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي. ومن خلال الاستفادة من خبرة قطاع الاستثمار المباشر لسي آي كابيتال (CIPE) في إدارة الصناديق المؤسسية، سيعمل الصندوق على جذب رؤوس أموال إقليمية وعالمية نحو مشروعات مؤثرة وقابلة للتمويل.

ويهدف الصندوق إلى معالجة قضايا ترابط أمن المياه والطاقة والغذاء بشكل منهجي، بما يحقق أثرًا ملموسًا في مجالات التكيف مع تغير المناخ، والتخفيف من آثاره، وتعزيز القدرة على الصمود، إلى جانب تحقيق عوائد جاذبة للمستثمرين. كما تسعى هذه الشراكة إلى إطلاق جيل جديد من استثمارات البنية التحتية المستدامة، من خلال ربط رأس المال العالمي بالابتكار المحلي لدعم الأمن الغذائي وتعزيز النمو الشامل في مصر والمنطقة.

نبذة عن شركة سي آي كابيتال:

شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (رمز CICH EY، CICH.CA) هي المجموعة الرائدة في مجالات بنوك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية بالسوق المصري.

ومن خلال المقر الرئيسي في القاهرة وتواجد الشركة في نيو يورك ودبي، توفر شركة سي آي كابيتال باقة متكاملة من الحلول المالية لقاعدة متنوعة من العملاء الدوليين والاقليميين والمؤسسات المالية الكبرى ومكاتب استثمار العائلات والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة للمستثمرين الأفراد وذوي الملاءة المالية.

ومن خلال خدماتها المتكاملة، استطاعت الشركة أن ترسخ مكانتها الرائدة في تقديم خدماتها الاستشارية في مجالات زيادة رأس المال وصفقات الدمج والاستحواذ، وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية، وخدمات أمناء الحفظ والبحوث. ومن خلال شركتها التابعة، كوربليس، تقوم الشركة بتقديم خدمات تأجير تمويلي متكاملة من ضمنها التأجير التمويلي للسيولة والعمليات بالإضافة لخدمات البيع وإعادة التأجير لقاعدة عملاء متنوعة ما بين شركات صغيرة ومتوسطة وشركات كبرى.

كما تقدم شركة سي آي كابيتال القابضة خدمات تمويل متناهي الصغر من خلال شركتها التابعة ريفي، وهي أول شركة تحصل على ترخيص تقديم هذه الخدمة في مصر. ويتكون فريق عمل الشركة من أكثر من 4000 موظف محترف يعدون من أكثر الكوادر خبرة وتنوعًا في السوق المصري.

ويعد بنك مصر، أحد أعرق البنوك العاملة في مصر وأفريقيا المساهم الرئيسي في شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

#بياناتشركات

