دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "ماي دبي" عن التشغيل الناجح لمنصة SAP SuccessFactors (SAP SF)، في إنجاز بارز ضمن مسيرتها نحو التحول الرقمي لإدارة الموارد البشرية. وجاء هذا التنفيذ بالتعاون مع مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو"، الشركة التابعة لديوا الرقمية، وشركة SAP، ليزوّد "ماي دبي" بمنصة متقدمة قائمة على الحوسبة السحابية لإدارة رأس المال البشري (HCM)، تدعم تبسيط العمليات الجوهرية للموارد البشرية، وتعزيز استقطاب الكفاءات، ومعالجة الرواتب.

وقد شهد حفل الإطلاق الرسمي حضور نخبة من القيادات وكبار الشركاء في مجال التكنولوجيا، من بينهم مروان زين الدين، المدير العام لشركة SAP الإمارات، ومحمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة "مورو"، وأبراهام كاه، الرئيس التنفيذي لشركة "ماي دبي"، حيث تمت الإشادة بهذا التعاون باعتباره نموذجاً ريادياً في التميز الرقمي وكفاءة العمليات.

وقال أبراهام كاه، الرئيس التنفيذي لشركة "ماي دبي": "يشكّل التنفيذ الناجح لمنصة SAP SuccessFactors خطوة تحوّلية في مسيرة ماي دبي. فمن خلال رقمنة عمليات الموارد البشرية ودمجها مع نظام الرواتب، تمكّنا من الارتقاء بتجربة الموظفين، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية والمواءمة مع خططنا الطموحة للنمو على المدى الطويل. وقد كان لشراكتنا مع "مورو" وSAP دور محوري في إنجاز هذا التحول بسرعة وأمان وسلاسة".

وقال محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ "مورو": "في "مورو"، نلتزم بتمكين المؤسسات من تحقيق التحول الرقمي بدقة ومرونة. ويجسّد هذا التنفيذ كيف يمكن للتعاون الفعّال أن يوفّر منصة موارد بشرية عصرية، جاهزة للمستقبل، ومتناغمة مع الأهداف الاستراتيجية للأعمال".

وبفضل منصة SAP السحابية الذكية لإدارة رأس المال البشري (HCM) المدمجة مع نظام SAP S/4HANA Payroll لإدارة الرواتب، باتت "ماي دبي" قادرة اليوم على إدارة دورة حياة الموظف كاملةً، من التوظيف وحتى التقاعد، مع الاستفادة من التحليلات اللحظية، وإمكانية الوصول عبر الأجهزة الذكية، وسير العمل المؤتمت، بما يعزّز كفاءة إدارة الموارد البشرية ويرتقي بمستوى رضا الموظفين.

وقال مروان زين الدين، المدير العام لشركة SAP في دولة الإمارات: "تفخر شركة SAP بدعم "ماي دبي" في رحلتها نحو التحول إلى مؤسسة رقمية متقدمة تتمحور حول الإنسان. ويؤكد هذا التنفيذ كيف يمكن للحلول السحابية الذكية أن تمكّن إدارة الموارد البشرية بسلاسة، وتسهم في تحقيق التميّز التشغيلي."

ويعزّز هذا التعاون مكانة "ماي دبي" كرائد إقليمي في دمج وتطوير أنظمة الموارد البشرية والرواتب، لترسيخ معيار جديد للتميز المؤسسي أمام الشركات العاملة في قطاعات السلع الاستهلاكية سريعة التداول (FMCG) وقطاع المرافق.

نبذة عن شركة مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو":

كجزء من مبادرة دبي 10X، قامت هيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) بحشد جهود وحدة الابتكار التابعة لها لإنشاء كيان جديد يسمى "ديوا الرقمية" وهي مبادرة تقوم على توظيف الابتكار والخبرات في مختلف المجالات التقنية مثل الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية لتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية التي ولدتها الثورة الصناعية الرابعة. ولقد جاء تأسيس شركة "مورو"، إحدى شركات "ديوا الرقمية"، نظراً لما يتطلبه هذا الكيان من مركز بيانات مبتكر يعمل بصورة سلسة. وللمساهمة في التحول الرقمي، تعتبر شركة "مورو" مركز بيانات مبتكر ومعتمد عالميا يقدم حلولا استباقية بسبب تنوع قدراته وشراكاته الاستراتيجية وكونه يُعتبر مركزاً عالي الموثوقية في المجال الرقمي لحماية وإدارة ودمج البيانات. وتوفّر شركة "مورو" قيمة استثنائية من خلال التركيز على خدمة المتعاملين وتقديم حلول قيّمة ومبتكرة تهدف إلى فتح آفاق جديدة في الوقت الحالي ومستقبلاً. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.morohub.com .

