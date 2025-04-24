أوستن، تكساس ودبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت SailPoint, Inc. (رمزها في NASDAQ: ‏SAIL)، الشركة الرائدة في مجال أمن الهوية الموحدة، عن إطلاق أول نسخة من برامجها المقدَّمة كخدمة (SaaS) في الشرق الأوسط، والتي ستبدأ بالعمل في مايو 2025.

يشكِّل هذا الاستثمار الإستراتيجي عنصرًا أساسيًا في إستراتيجية التوسع العالمية الأكبر نطاقًا لشركة SailPoint، والتي صُممت لتلبية الطلب المتزايد على حلول أمن الهوية القوية في الأسواق الرئيسية في أنحاء العالم كافة. ويمثل هذا إنجازًا مهمًا في التزام SailPoint المستمر تجاه المنطقة، بهدف تزويد المؤسسات في الشرق الأوسط بإمكانية الوصول الآمن والمستضاف إقليميًا إلى منصة أمان الهوية الرائدة في الصناعة، SailPoint Atlas.

مع استمرار تسارع التحول الرقمي على مستوى العالم، تواجه المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط مطالب متزايدة في ما يتعلق بسيادة البيانات والامتثال التنظيمي والأمن. وتعمل SailPoint من خلال تقديم نسخة إقليمية من SaaS على تلبية هذه الاحتياجات، مع تزويد المؤسسات بالقدرة على الاستفادة من SailPoint Identity Security Cloud المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتأمين الوصول إلى البيانات والتطبيقات المهمة عبر جميع الهويات.

وقال Gary Nafus، الرئيس التجاري لشركة SailPoint: "يشكل التوسع المستمر لشركة SailPoint في الشرق الأوسط علامة فارقة مهمة في إستراتيجيتنا العالمية لتقديم حلول مبتكرة ومستضافة إقليميًا تلبي الاحتياجات الفريدة لدى عملائنا في كل أنحاء العالم. وتعمل عروضنا من خدمات SaaS على تمكين المؤسسات في الشرق الأوسط من تبني تقنيات الحوسبة السحابية بشكل كامل مع تعزيز الأمان والامتثال والمرونة، فهذه هي الركائز الأساسية لاستراتيجيتنا العالمية. ومن خلال الانتقال إلى نموذج SaaS، نؤمن بأن المؤسسات ستتمكن من تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف من خلال القضاء على الحاجة إلى البنية التحتية المحلية وتقليل النفقات العامة لتكنولوجيا المعلومات، مع البقاء في صدارة التطور على مر رحلة التحول الرقمي التي تخوضها."

ولا يقتصر هذا الإطلاق على تعزيز التزام SailPoint الطويل الأمد تجاه الشرق الأوسط، بل يعزز أيضًا تركيزها الإستراتيجي على توسيع نطاق حضورها ونشاطها العالمي في المناطق التي يتزايد فيها الطلب على حلول أمن الهوية تزايدًا مطردًا. ومع هذا الوجود الإقليمي الجديد، تواصل SailPoint الابتكار والشراكة مع المؤسسات في كل أنحاء العالم لدفع عجلة التحول الرقمي إلى الأمام، وضمان الإدارة الآمنة للهويات في عالم متصل.

نبذة عن SailPoint, Inc.‎

تعمل SailPoint, Inc.‎ (رمزها في Nasdaq: ‏SAIL)‏ على تمكين المؤسسات الحديثة من إدارة الوصول إلى التطبيقات والبيانات وتأمينه بسلاسة من خلال عدسة الهوية، بسرعة كبيرة وعلى نطاق واسع. ولأننا شركة رائدة في فئتها، فإننا نعمل باستمرار على وضع معايير غير مسبوقة لأمان الهوية باعتباره أساس المؤسسة الآمنة. توفر SailPoint منصة موحدة وذكية وقابلة للتوسعة، صُممت للدفاع والحماية ضد التهديدات السيبرانية الديناميكية التي تركز على الهوية في الوقت الحالي، مع تعزيز الإنتاجية والكفاءة. وتساعد SailPoint العديد من الشركات الأكثر تعقيدًا وتطورًا في العالم في إنشاء منظومة تكنولوجية آمنة تدعم تحول الأعمال.

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