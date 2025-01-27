الوكالة ستوفر خط ائتمان بقيمة 100 مليون دولار لشركة أكوا باور بهدف توفير فرص أعمال جديدة مع الشركات الإيطالية في مجالات عملها الرئيسية.

الرياض – المملكة العربية السعودية: وقعت كلاً من شركة أكوا باور، أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، والرائدة في مجال تحوّل الطاقة، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية "SACE"، المجموعة التأمينية والمالية الإيطالية المملوكة بالكامل لوزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية، وثيقتين استراتيجيتين، اليوم الأحد، تتضمن التعاون في مجال فرص الأعمال والاستثمارات المستقبلية، مع التركيز على مشاريع الطاقة المتجددة، والمجالات ذات الاهتمام المشترك، من خلال الشراكة في المبادرات التي قد توفرها هذه الفرص في كل من أفريقيا، وآسيا الوسطى.

تمّ توقيع الاتفاقيتين من قبل ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، وأليساندرا ريتشي، الرئيسة التنفيذية لوكالة ائتمان الصادرات الإيطالية "SACE"، وذلك في إطار الزيارة الحالية التي تقوم بها جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا إلى المملكة العربية السعودية.

وتنص الاتفاقيتان على تقديم تسهيلات ائتمانية لشركة أكوا باور بهدف دعم المشاريع الخضراء في منطقة آسيا الوسطى، وتسهيل أنشطة التصدير أمام الشركات الإيطالية، حيث ستقدم الوكالة خط ائتمان بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لشركة أكوا باور، مقابل الالتزام بربط الشركات الإيطالية مع فرص الأعمال ذات الصلة بمجالات عملها الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، سيلتزم الطرفان بمواصلة استكشاف فرص الأعمال الجديدة، والتي قد تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار أمريكي، بهدف تسهيل الصادرات من إيطاليا، وتعزيز الانتشار الدولي للشركات الإيطالية، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

تعليقاً على ذلك، قال ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور: "تشكل شراكتنا مع (SACE)، خطوةً مهمةً في إطار استراتيجيتنا الهادفة لمواصلة التوسع العالمي، خاصةً في مجال الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والمشاريع الخضراء في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا الوسطى. ومن خلال جمع القدرة المالية القوية التي تتمتع بها الوكالة مع خبراتنا في مجال العمليات التشغيلية، سنواصل العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية، وإيطاليا، إلى جانب تسريع التحوّل نحو الحلول المستدامة في قطاع الطاقة بالأسواق النامية".

من جهتها، قالت أليساندرا ريتشي، الرئيس التنفيذي لوكالة ائتمان الصادرات الإيطالية "SACE": "يسرّنا الإعلان عن هذه الشراكة الاستراتيجية مع أكوا باور، والتي تعدّ خطوة مهمّة ضمن مهمتنا الرامية لتعزيز التحوّل في قطاع الطاقة، ودعم الشركات الإيطالية في رحلتها نحو التوسع العالمي. نفخر بتوفير خبراتنا المالية لتسهيل إقامة المشاريع التي تركز على الطاقة المتجددة في المناطق ذات الإمكانات العالية، مثل أفريقيا وآسيا الوسطى، وستساعد حتماً على توفير المزيد من الفرص، وعقد علاقات تعاون جديدة للشركات الإيطالية".

يذكر أن "أكوا باور"، ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية "SACE" يجمعهما مصلحة مشتركة في المشاريع المستدامة والمتجددة، حيث يتركز اهتمامهما على الفرص المتاحة في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك المشاريع في القارة الأفريقية ومنطقة رابطة الدول المستقلة.

نبذة عن وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية "SACE"

تعتبر وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية "ساس" المجموعة التأمينية والمالية الإيطالية التابعة مباشرة لوزارة الاقتصاد والمالية، وتتمثل مهمتها في دعم الشركات والمنظومة الاقتصادية الوطنية، وذلك من خلال توظيفها مجموعة واسعة من الأدوات والحلول لدعم القدرة التنافسية في إيطاليا والعالم. وتعد الوكالة الشريك المرجعي للشركات الإيطالية المصدرة والمتنامية في الأسواق الخارجية منذ أكثر من 45 عاماً. وتدعم هذه الوكالة النظام المصرفي من خلال تسهيل وصول الشركات إلى الائتمان بضماناتها المالية، ودعم سيولتها واستثماراتها من أجل إكسابها القدرة التنافسية والاستدامة في إطار "الصفقة الخضراء الإيطالية الجديدة"، انطلاقاً من السوق المحلية. وتعمل الوكالة في جميع أنحاء العالم من خلال 14 مكتباً في البلدان المستهدفة لتصدير المنتجات المصنوعة في إيطاليا، بهدف بناء علاقات مع نظرائها المحليين الرئيسيين، وتسهيل الأعمال مع الشركات الإيطالية، عن طريق استخدام أدوات مالية مخصصة. وبفضل امتلاكها محفظة من العمليات الموثوقة والاستثمارات المضمونة يصل حجمها إلى 260 مليار يورو، تقدم المجموعة الدعم لما يقرب من 50 ألف شركة، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لمساعدتها على النمو في إيطاليا، وما يصل إلى 200 دولة حول العالم.

للاتصالات الإعلامية مع الوكالة | mediarelations@sace.it

نبذة عن أكوا باور

أكوا باور (رمز تداول: 2082)، هي شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وأكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، وأول شركة تعمل في إنتاج الهيدروجين الأخضر، كما أنها رائدة في مجال تحول الطاقة. ويعمل لدى الشركة التي تم تسجيلها وتأسيسها في عام 2004 في الرياض، المملكة العربية السعودية أكثر من 4,000 موظف، وتمارس أعمالها في الوقت الحالي في 13 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة مشاريعها 94 مشروعاً قيد التشغيل أو في مرحلة من التطوير أو الإنشاء بقيمة استثمارية تبلغ.75 363 مليار ريال سعودي (97 مليار دولار أمريكي)، والقدرة على توليد 69 جيجاواط من الطاقة وإدارة 8.05 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، والتي يتم تسليمها بكميات كبيرة لتلبية الاحتياجات الضرورية لمرافق الدولة والصناعات على المدى الطويل، كما توفر المياه والكهرباء لجهات خارجية بموجب عقود شراء ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. للمزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط: www.acwapower.com

للتواصل الإعلامي:

يحيى حميد الدين، مدير عام تنفيذي للشؤون الإعلامية والتواصل الخارجي – YHamidaddin@acwapower.com

محمد الحسن، مدير الإعلام - الشؤون الإعلامية والتواصل الخارجي - Moalhasan@acwapower.com

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