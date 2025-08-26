دبي، الإمارات العربية المتحدة – تفتخر مجموعة يانغو، شركة التكنولوجيا العالمية الرائدة، لكونها من أوائل الشركات التي تحصل على أعلى تصنيف لشهادة اعتماد الذكاء الاصطناعي Dubai AI Seal، الفئة “S”، وهي أعلى فئة، وذلك تقديراً لحلولها المتقدمة والموثوقة والفعّالة في مجال الذكاء الاصطناعي. يضع هذا التكريم الحكومي مجموعة يانغو ضمن نخبة مزودي الذكاء الاصطناعي الموثوق بهم، تقديراً لمساهمتهم الفعالة في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد الرقمي في دبي.

قال سعيد الفلاسي، مدير مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي:" تعزز مبادرة شهادة اعتماد الذكاء الاصطناعي من مصداقية وجدارة القطاع الخاص في اقتصاد الذكاء الاصطناعي في دبي من خلال تعزيز وزيادة فرص الأعمال والتأكد من قدرات تنفيذ التحول إلى الذكاء الاصطناعي في الإمارة، فضلاً عن إرساء أسس تعاون أكثر فعالية بين الحكومة والقطاع الخاص لبناء مستقبل تخدم فيه التكنولوجيا التحولية المجتمع بموثوقية وفعالية."

منذ تأسيسها، أطلقت مجموعة يانغو العديد من الخدمات المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، مساهمةً بذلك في دعم رؤية دبي لتصبح مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي. تشمل هذه الخدمات مجموعة مساعدة الصوت الذكية "ياسمينة"، وهي مساعد الصوت المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتي تتميز بالوعي الثقافي وتتقن اللغتين العربية والإنجليزية؛ والحل الروبوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي لأتمتة المستودعات، وروبوتات توصيل ذاتية التشغيل تعمل في البيئات الحضرية وتدعم أهداف الاستدامة.

كما أعلنت المجموعة مؤخراً عن إطلاق الذكاء الاصطناعي الخاص بيانغو “Yango AI”، وهي مجموعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة المصممة خصيصاً لدول مجلس التعاون الخليجي. صُممت هذه الابتكارات المحلية لتلبية الاحتياجات الفريدة للمنطقة ومواصلة دعم خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات الذكاء الاصطناعي.

وبمناسبة الحصول على شهادة اعتماد الذكاء الاصطناعي، صرّح سيرجي لويتر، الرئيس التنفيذي للأبحاث، الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الإعلان في مجموعة يانغو، قائلاً: "نحن فخورون بالحصول على اعتماد دبي للذكاء الاصطناعي الذي يُمنح ضمن البرنامج الرائد Dubai AI Seal المدعوم من قبل حكومة دبي. ويُعد هذا دليلاً واضحاً على أن تقنياتنا التحولية في مجال الذكاء الاصطناعي تلبي أعلى المعايير وتحقق قيمة اقتصادية حقيقية. إن اعتماد دبي للذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة لشراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية ويعزز مكانتنا كشركة رائدة وموثوقة في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن مسيرة التحول الرقمي في المنطقة."

تعزز شهادة اعتماد الذكاء الاصطناعي من التزام مجموعة يانغو بالحفاظ على المعايير التكنولوجية الحالية مع التكيف بشكل استباقي مع المتطلبات المستقبلية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع.

أطلق صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله مبادرة شهادة اعتماد الذكاء الاصطناعي ويديرها مركز دبي للذكاء الاصطناعي، وهي نظام تصنيف شامل مصمم لتقييم والتحقق من صحة مزودي حلول الذكاء الاصطناعي الموثوق بهم. يتم تصنيف الحاصلين على شهادة اعتماد الذكاء الاصطناعي إلى ستة فئات تعكس مدى مساهمتهم الاقتصادية في دبي، حيث يمثل الحرف "S" أعلى فئة من التأثير على اقتصاد دبي وتقدمها التكنولوجي.

من المتوقع أن يتم استخدام شهادة اعتماد الذكاء الاصطناعي كنقطة مرجعية في الشراكات بين القطاعين العام والخاص واختيار المشاريع للمبادرات الحكومية ضمن قطاع الذكاء الاصطناعي في دبي.

مجموعة يانغو “Yango Group” شركة تقنية عالمية تعمل على إثراء ودعم المجتمعات المحلية وذلك بتحويل التقنيات والابتكارات العالمية إلى خدمات يومية وتسهيل الوصول لها. تلتزم الشركة بالابتكار ونركز على إعادة تشكيل وتعزيز التقنيات المتطورة الرائدة من جميع أنحاء العالم وتوفيرها بسلاسة كخدمات يومية متكاملة في مناطق متنوعة. مهمتنا هي سد الفجوة بين الابتكارات العالمية الرائدة والمجتمعات المحلية، وتعزيز الاتصال وتجارب الحياة اليومية

مركز دبي للذكاء الاصطناعي مبادرة حكومية مشتركة تهدف إلى تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في جميع الجهات الحكومية في دبي. بإدارة مؤسسة دبي للمستقبل، يعد مركز الذكاء الاصطناعي نقطة مرجعية لتأكيد التميز الحكومي في دبي. من خلال مبادراته الرائدة عالمياً، مثل شهادة اعتماد الذكاء الاصطناعي، يضمن المركز تحقيق قيمة مضافة من الذكاء الاصطناعي لحكومة دبي وقطاع الأعمال والمجتمع ككل.

