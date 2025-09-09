المعامير، مملكة البحرين: تلتقي الأناقة بالقوة في سيارة إم جي RX9 الجديدة كليًا، والتي تجمع بين التكنولوجيا المتطورة والتصميم الراقي، حيث تم تصميم هذه السيارة الرياضية متعددة الاستعمالات (SUV) الفاخرة لتناسب القيادة داخل المدينة ورحلات عطلة نهاية الأسبوع، وهي متوفرة الآن بطراز 2025 لدى شركة الزياني للسيارات، الموزّع الحصري لإم جي موتور في مملكة البحرين، لتضمن لك تجربة مثالية تمزج بين الأسلوب والأداء، وتضع معيارًا جديدًا للسيارات الرياضية متعددة الاستعمالات الفاخرة.

تصميم جريء

تتألق إم جي RX9 بإطلالة واثقة من كل زاوية، مع مظهر خارجي فاخر يبرز من خلال عجلات معدنية ثنائية اللون قياس 21 بوصة، تجمع بين القوة والأناقة. كما يضيف التصميم الانسيابي لمسات مبتكرة مثل مقابض الأبواب المخفية القابلة للانزلاق وزجاج أمامي عازل للضوضاء، ما يمنح تجربة قيادة هادئة وسلسة على مختلف الطرق.

أما من الداخل، فتقدم المقصورة الرحبة تجربة راحة استثنائية، حيث تتميز فئة LUX الأعلى بمقاعد مكيفة تعزز من رفاهية الركاب، مع إمكانية إرجاع المقاعد في الصف الثاني حتى 140 درجة لتوفير دعم مثالي، في حين يمكن لمقاعد الصف الثالث الإرجاع حتى 35 درجة مع توفير مساحة رحبة للأرجل، لتكون كل رحلة مريحة لجميع الركاب، حيث تم تصميم كل تفصيل في المقصورة ليجعل القيادة أو الجلوس في الخلف متعة حقيقية.

أداء جاهز للمغامرة

تعمل إم جي RX9 بمحرك قوي سعة 2.0T “Net Blue” يولّد قوة 238 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 350 نيوتن متر. ويتيح نظام الدفع الرباعي الذكي أنماط قيادة متعددة تشمل التلقائي (AUTO) والرياضي (SPORT) والبيئي (ECO) وللطرق الوعرة (OFF-ROAD)، ما يمنح السائق القدرة على التكيّف بسهولة مع مختلف ظروف القيادة. وقد تم تطوير السيارة لتقديم أداء متميز وتحكم دقيق مع كفاءة عالية في استهلاك الوقود، لتكون الخيار الأمثل للقيادة داخل المدن أو على الطرق الوعرة، ومثالية لعشاق المغامرة.

من الناحية التقنية، تم تزويد السيارة بشاشتين ملونتين بقياس 12.3 بوصة، مع دعم Apple CarPlay وAndroid Auto وشحن لاسلكي للهواتف. كما يوفر نظام الصوت الفاخر من BOSE المكوّن من 12 مكبرًا تجربة صوتية غامرة تُحوّل كل رحلة إلى تجربة ترفيهية مميزة. وتزيد تقنيات الراحة الحديثة مثل مكابح Auto Holdوالتشغيل بزر واحد ونظام تكييف أوتوماتيكي ثلاثي المناطق من متعة القيادة.

أمان تثق به

وكما هو الحال مع جميع طرازات إم جي، يحظى الأمان بأولوية قصوى، إذ تتمتع السيارة بهيكل مصنوع من أكثر من 80% من الفولاذ عالي الصلابة وحاصلة على تصنيف أمان 5 نجوم من C-NCAP. وتضم أنظمة متقدمة لمساعدة السائق تشمل: نظام التحذير عند مغادرة المسار ومراقبة النقطة العمياء ووسائد هوائية جانبية وستائرية وحساسات ركن أمامية وخلفية مع كاميرا بزاوية 360 درجة ومثبتات مقاعد الأطفال ISOFIX.

إضافة إلى ذلك، يضم هذا الطراز أيضًا نظام تثبيت السرعة التكيفي (ACC) ونظام المساعدة في الازدحام المروري (TJA) ونظام المساعدة في البقاء على المسار (LKA) ونظام الطوارئ للحفاظ على المسار (ELK)، مما يضمن حماية شاملة لجميع الركاب ويعزز ثقة السائق في جميع الظروف.

تتوفر سيارة إم جي RX9 لدى شركة الزياني للسيارات مع ضمان مميّز لمدّة 6 سنوات/مسافة 200,000 كلم من المصنِّع، مما يمنح مستويات استثنائية من راحة البال.

حول شركة الزياني للسيارات:

حافظت شركة الزياني للسيارات على مكانتها كاسمٍ موثوق به في قطاع السيارات لأكثر من ثلاثة عقود، مدفوعة بالالتزام بالتميز والشغف بتقديم منتجات وخدمات استثنائية. تأسست شركتنا في عام 1994، وقد اكتسبت عبر السنوات سمعة طيبة في تقديم مركبات وحلول عالية الجودة للعملاء الباحثين عن مركبات تجارية أو للاستخدام الشخصي. ومع حرصنا على تحقيق التقدم والتحسين المستمر، نسعى باستمرار إلى تلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء الكرام، مع الحفاظ على رؤيتنا التأسيسية. كما نلتزم في شركة الزياني للسيارات ببناء علاقات طويلة الأمد مع عملائنا من خلال تقديم حلول موثوقة وفعالة ومرتكزة على العملاء تلبي أعلى معايير الجودة والموثوقية.

نبذة حول إم جي (MG):

’إم جي‘ (MG) علامة تجارية بريطانية ضمن قطاع السيارات تم تأسيسها في العام 1924 وهي معروفة بطرازاتها التاريخية، وفازت بالعديد من الجوائز وحقّقت الكثير من الإنجازات على مدى الـ100 سنة الماضية. ولقد تم إنشاء الشركة من قِبَل ويليام موريس وسيسيل كيمبرز ولديها أحد أقدم نوادي السيارات ضمن قطاع السيارات. تشتهر العلامة التجارية بشكل أساسي من خلال سياراتها الرياضية المكشوفة من مقعدين، ولقد أنتجت أيضاً سيارات صالون وكوبيه. ومنذ استحواذها على ’إم جي‘، فتحت ’سايك موتور‘ (SAIC MOTOR)، الشركة المدرَجة ضمن لائحة أول 500 شركة دولية (Global Top 500)، فصلاً جديداً لهذه العلامة التجارية البريطانية الأيقونية. وتحظى ’إم جي‘ بموقع متقدّم في مجال طرح تقنيات مبتكَرة ومركبات طاقة جديدة لصالح عملاء السيارات.

