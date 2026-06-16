الشراكة تستهدف إنتاج سيارات ROX بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار

القاهرة، في خطوة استراتيجية كبرى تعيد صياغة مشهد الاستثمار وصناعة السيارات وتوطين تكنولوجيا النقل الذكي في مصر والمنطقة، أعلنت مجموعة عز العرب السويدي للاستثمارات (ESI) عن إطلاق شركة ROX ESI مصر ، بشراكة استراتيجية مع شركة ROX العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في أكثر من 40 دولة حول العالم؛ والتي تتواجد في السوق المصري لأول مرة كشريك ومساهم مباشر، وهو ما يعكس الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها مصر ضمن خطط الشركة للنمو والتوسع الإقليمي والعالمي، حيث يرتكز هذا التحالف الاستثماري على قدرات استثمارية وتصنيعية هائلة تهدف إلى جعل مصر منصة إقليمية استراتيجية وإنتاجية ولوجستية محورية للعلامة العالمية في المنطقة.

تم توقيع اتفاقية الشراكة في فعالية خاصة بقصر عابدين بحضور كل من معالي الدكتور/ محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومعالي المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة، و المهندس/ أحمد السويدي، عضو مجلس الإدارة عن مجموعة عز العرب السويدي للاستثمارات، والسيد/ جارفيس يان، الرئيس التنفيذي لشركة ROX العالمية. قام بتوقيع الاتفاقية كل من المهندس/ محمد صالح، الرئيس التنفيذي لمجموعة عز العرب السويدي للاستثمارات ESI، والسيد/ هاري وانج، رئيس القطاع المالي بشركة ROX. وشهدت الفعالية حضور نخبة من صناع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين.

ROX ESI مصر... تأثير اقتصادي كبير وحجم إنتاج ضخم

وتمثل ROX ESI مصر أول استثمار مباشر لشركة ROX من خلال ROX أبو ظبي باعتبارها المقر العالمي للشركة، لتكون الشراكة بمثابة الممثل الرسمي المباشر للعلامة، والمُصنع، للشركة الأم في السوق المصري، وذلك في تأكيد واضح على التزام ROX العالمية بالسوق المصري ودوره كمركز إقليمي لانتشار العلامة التجارية والتصنيع والتصدير. وتخطط الشركة للتوسع في أسواق إقليمية لتصبح أول كيان في مصر يصنع سيارات كهربائية ذكية فاخرة؛ حيث تتجاوز مستهدفات الشركة مرحلة التجميع الفني التقليدي إلى التطوير الفعلي لقطاع الصناعات المغذية ومكونات السيارات محلياً، الأمر الذي يعظم العائد الاقتصادي للمشروع على المدى الطويل، ويسهم في بناء منظومة إنتاجية متكاملة ومستدامة.

وتستهدف الشراكة بين عز العرب السويدي للاستثمارات وROX العالمية تصنيع سيارات ROX بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار عبر خطوط إنتاج المجموعة في مصر، على أن يبدأ الإنتاج خلال عام 2027. تستهدف المرحلة الأولى تصنيع 5 آلاف سيارة لتلبية الطلب المتنامي في السوق المحلي والمنطقة، لتنتقل بعد ذلك مباشرة إلى مرحلتها الثانية بإنتاج 10 آلاف سيارة.

دعم مستهدفات الدولة ورؤية مصر 2030

وتكتسب هذه الشراكة أهمية خاصة، حيث تأتي بالتزامن مع تطلع الدولة المصرية إلى زيادة صادراتها الصناعية عبر عدد من القطاعات الرئيسية تشمل السيارات، ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2026-2030. وتسعى شركة ROX ESI مصر من خلال منظومتها الصناعية إلى دفع هذه المعدلات بذكاء، وهي خطوة جوهرية لتعظيم المكون المحلي وتوليد عوائد تصديرية مستدامة.

شراكة تؤسس لاستثمار مستدام

وتعليقًا على الشراكة، صرح المهندس هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة مجموعة عز العرب السويدي للاستثمارات، قائلاً:"إن إطلاق ROX ESI مصر هو بداية تحالف استراتيجي طويل الأجل مع شريك عالمي يشاركنا الرؤية والطموح نفسه للاستثمار في السوق المصرية الواعدة والتي نثق في قدراتها وإمكاناتها الهائلة". وأضاف: " نستهدف بناء علامة تجارية قوية وتقديم منتج عالمي المستوى يعتمد على الجمع بين الخبرة الدولية لشركة ROX العالمية والقدرات التصنيعية المتطورة لمجموعة عز العرب السويدي للاستثمارات ، بما يضمن تقديم قيمة مضافة حقيقية لعملائنا وتطوير شبكات سلاسل الإمداد والصناعات المغذية في مصر".

فيما صرح المهندس/ أحمد السويدي، عضو مجلس إدارة مجموعة عز العرب السويدي للاستثمارات، قائلًا: " تحالف عز العرب السويدي للاستثمارات وROX العالمية يمثل نقطة تحول حقيقية في توطين صناعة السيارات الحديثة ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات المحلية، بما يساهم في إنشاء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة عالميًا". وأضاف: " مصر تتمتع بموقع جغرافي جاذب يجعلها قادرة على أن تصبح مركزًا إقليميًا رئيسيًا للتصنيع يخدم أسواق المنطقة، وهو ما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتوليد عوائد تصديرية مستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة."

وقال جارفيس يان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ROX العالمية، خلال مراسم التوقيع: "الموقع الاستراتيجي لمصر وقدراتها الصناعية المتنامية يجعلها شريكًا مهمًا في مسيرة التطوير طويلة الأمد لشركة ROX في مختلف أنحاء أفريقيا. وبالتعاون مع شركة عز العرب السويدي للاستثمارات ESI، نحن نجمع بين الخبرات التكنولوجية العالمية والقدرات الصناعية المحلية لبناء أساس مستدام للنمو والابتكار، وخلق القيمة في مصر وعبر القارة الأفريقية".

من جانبه، قال المهندس محمد صالح الرئيس التنفيذي لمجموعة عز العرب السويدي للاستثمارات ESI: "نعمل برؤية واضحة وطويلة المدى لا تهدف فقط إلى تلبية احتياجات السوق المحلي، بل أيضًا إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للاستثمار والتصدير في مجال تصنيع المركبات وخاصة مركبات الطاقة الجديدة. وتعكس شراكتنا مع ROX طموحنا المشترك للمساهمة في المرحلة التالية من التطوير الصناعي في مصر لخدمة الأسواق الإقليمية وغيرها".

تصميم فاخر وتكنولوجيا فائقة

وتأتي سيارات ROX بطرازيها ROX 01 وROX ADAMAS الذكية كأيقونة فريدة تعيد تعريف مفهوم سيارات الدفع الرباعي الفاخرة SUV، مقدمةً تجربة قيادة استثنائية تجمع ببراعة بين قوة الأداء في التضاريس الوعرة ورفاهية التنقل داخل المدن، ونمط الحياة الفاخر، لتقديم تجربة قيادة متكاملة تجمع بين الفخامة، والتصميم العصري، الأداء المتطور، والتقنيات الذكية، وروح المغامرة. وتعتمد السيارة على منظومة حركة كهربائية متطورة مع نظام تمديد المدىRange Extender ، والتي تعد أحدث الحلول المبتكرة التي تجمع بين الكفاءة والاستدامة والأداء العملي، لتوفر أداءًا كهربائيًا كاملًا مع إمكانية تمديد مدى القيادة عبر محرك احتياطي يعمل بالوقود، لتقدم بذلك الحل المثالي للتنقل المستدام دون قلق من نفاذ البطارية في المسافات الطويلة. وتتسم السيارات بتكنولوجيا متكاملة ومنظومة أمان قياسية لتوفير حماية شاملة لكافة الركاب في مختلف ظروف القيادة.

تبادل المعرفة وتكامل تشغيلي

تضع الشراكة أولوية قصوى لتبادل الخبرات ونقل المعرفة الفنية والتكنولوجية المتقدمة إلى الكوادر المصرية، وتطبيق أعلى المعايير العالمية مع التركيز على تدريب المهندسين والفنيين على أحدث تقنيات التصنيع الرقمي، وأنظمة صيانة وتطوير السيارات الكهربائية الذكية وتكنولوجيا النقل المستدام.

ولضمان تقديم أفضل تجربة لعملاء العلامة الفاخرة في السوق المصري، ستتعاون ROX ESI مصر مع شبكة الموزعين الحالية، مع الالتزام بتوفير شبكة توزيع قوية ومراكز خدمة متطورة تعتمد على أرقى المعايير العالمية؛ مما يضمن توفير حلول صيانة متكاملة، وقنوات بيع مرنة، وتوافر قطع الغيار الأصلية والخدمات التقنية الذكية التي تليق بتطلعات مقتني سيارات ROX الكهربائية في السوق المحلي.

قدرات صناعية هائلة وبنية تحتية عملاقة

تستند الانطلاقة القوية لشركة ROX ESI مصر إلى ركائز استثمارية وصناعية صلبة وخبرات مؤسسية متكاملة لمجموعة السويدي إليكتريك -عبر الشركة الشقيقة السويدي كابيتال - الممتدة لأكثر من 80 عاماً من التميز عبر 31 منشأة إنتاجية منتشرة دولياً تخدم أكثر من 110 سوق تصديري حول العالم، لتتكامل مع التاريخ العريق لمجموعة عز العرب الممتد على مدار 50 عاماً من الريادة والابتكار الشامل في قطاع السيارات المصري، والتي نجحت خلالها في بناء شراكات حصرية مع العديد من أرقى العلامات التجارية العالمية. وينعكس هذا المزيج من الخبرات مباشرة على القدرات التشغيلية لمجموعة عز العرب السويدي للاستثمارات، والتي يبلغ حجم استثماراتها 100 مليون دولار موجهة لتصنيع السيارات، ومصنعها الرائد بالسادس من أكتوبر، والذي يتمتع بطاقة إنتاجية ضخمة تبلغ نحو 40 ألف سيارة سنوياً مع خطط طموحة لزيادة الإنتاج إلى 80 ألف سيارة، لتصنيع وتجميع السيارات التقليدية والكهربائية وقطع غيارها ومكوناتها في مصر، وهو ما يترجم الرؤية الاستراتيجية الطويلة للمجموعة الرامية لتعزيز تواجدها الإقليمي، ودعم الاستثمار الصناعي في قطاع السيارات والصناعات المغذية، وتقديم منتجات فائقة الجودة بمعايير عالمية تواكب التطور المتسارع في قطاع النقل الصديق للبيئة.

ويتماشى إطلاق وتصنيع سيارات ROX ESIمحلياً مع توجه الدولة المصرية نحو تعزيز التوسع في وسائل النقل الكهربائي، بهدف ترشيد استهلاك الوقود التقليدي، وتعزيز الاستدامة البيئية، وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة. وتأتي خطط ROX ESI مصر الاستثمارية والتصديرية لتتكامل بشكل مباشر مع خطة الدولة للتوسع في وسائل التنقل الكهربائية ، خاصة السيارات الكهربائية، مما يضمن تقديم تجربة تنقل ذكية ومستدامة تضع المنتج الحامل لشعار "صنع في مصر" في الصدارة الإقليمية والدولية.

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