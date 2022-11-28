مجموعة ايدج الإماراتية تفوز بجائزة عالمية مرموقة في مجال الصناعة 4.0

ايدج إحدى الأربع شركات العالمية التي تميزت بالتنفيذ المرن والمنهجي لحلول متعددة في مجال الصناعة 4.0 عام 2022

وضعت ايدج خارطة طريق طموحة للصناعة 4.0 شملت التنفيذ السريع لـ 30 مشروعاً خلال 18 شهراً والارتقاء الشامل بمهارات القوى العاملة عبر مركز ايدج للتعلم والابتكار.

الجائزة تلقت طلبات متنوعة من شركات عالمية رائدة؛ وتكوّنت لجنة التحكيم المستقلة من 30 عضواً من أهم الشركات والمؤسسات العالمية.

أبوظبي: حصلت مجموعة ايدج، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة الإماراتية المعروفة عالمياً، على جائزة ROI-EFESO INDUSTRIE 4.0 المرموقة لعام 2022 بفئة "القوى العاملة الذكية" لأفضل تنفيذ لحلول الصناعة 4.0 في عام 2022. تمنح شركة ROI-EFESO Management Consulting AG جائزتها السنوية للشركات التي تنفذ حلولاً رائدة واستشرافية وناجحة في مجالات المصانع الذكية، والإنتاج الذكي، والمنتجات والخدمات الذكية، وإدارة سلاسل التوريد الذكية.

واستلم الجائزة رضا نيدهك، نائب الرئيس للبرامج الاستراتيجية وإدارة المشاريع لدى ايدج، خلال حفل رسمي أقيم يوم 24 نوفمبر في مدينة ميونيخ الألمانية.

وأكّد منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج، على الأهمية التي توليها المجموعة لتبني تكنولوجيا الصناعة 4.0 عبر كل عملياتها، مشيراً: "يُعتبر التحول الرقمي، وتحديداً الصناعة 4.0، ركيزة أساسية لاستراتيجية ايدج الشاملة. وساعدنا ذلك على تحقيق نتائج بارزة ونمو متسارع ضمن خارطة طريق تطوير منتجاتنا وريادتنا في مجال الصناعة 4.0 في الإمارات، إلى جانب إضافة كفاءات كبيرة إلى عملياتنا. تشكّل الجائزة اعترافاً واضحاً بقدراتنا التصنيعية العالمية وتركيزنا المستمر على إعادة رسم الحدود عبر صناعتنا من منظور الصناعة 4.0".

وبعد دراسة الطلبات العديدة الواردة من كبرى شركات التصنيع العالمية، وقع الاختيار على 10 شركات في القائمة المختصرة، وأٌعلن عن فوز أربع شركات لعام 2022 (ايدج، وAUO Corporation، و Mangelberger Elektrotechnik GmbH وRITTAL GmbH & Co KG)، بعد عملية مراجعة شاملة استمرت 6 أشهر وتصويت لجنة التحكيم المستقلة المكونة من 30 خبيراً في مجال الصناعة 4.0.

وتعد ايدج أول شركة في مجال الدفاع تحصل على جائزة INDUSTRIE 4.0. وبذلك تنضم إلى قائمة الفائزين السابقين في الاعوام الماضية مثل مجموعة إنفنيون تكنولوجيز، وروبرت بوش بامبرغ، وسيمنز، ومصنع مجموعة بي إم دبليو.

كما صرّح السيد رضا نيدهك في تلك المناسبة: "يشرفني كثيراً الحصول على هذه الجائزة المرموقة والمعروفة عالمياً. وتشكّل الجائزة شهادة على العمل المذهل الذي تنجزه فرقنا عبر مجموعة ايدج لدفع عجلة الكفاءة التصنيعية وتقديم إستراتيجية وخارطة طريق شاملة للصناعة 4.0. ونتطلع إلى مواصلة تلك الرحلة وتوسيع الآفاق حتى التحول إلى منارة عالمية للتصنيع الحديث".

وتوسّع ايدج نطاق قدراتها لتشمل قاعدة صناعية أكبر، وتتبنى تكنولوجيا الصناعة 4.0 المتقدمة لإنشاء عمليات تصنيع فعالة في كل مجالات مسيرة تطوير منتجاتها، ووترتقي بمهارات قوتها العاملة وتدربهم على تبني تلك التكنولوجيا عبر مختلف عمليات محفظتها الواسعة المكونة من 20 شركة رائدة.

وتعد المجموعة رائدة أساسية في مجال الصناعة 4.0 في الإمارات، وتشكّل جزءاً من شبكة رواد الصناعة 4.0 لدى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ووضعت خارطة طريق طموحة لتطوير المنتجات مبنية على مخطط صناعي قوي جعلها تحتل مكانة رائدة في أكثر من 50 قدرة تكنولوجية متقدمة محلية، وذلك لتوفير منتجات وحلول فائقة الجودة إلى السوق بهدف تلبية المتطلبات المحلية وللتصدير العالمي.

لدى تسليم الجائزة إلى ايدج، قال الدكتور وينتر: "الشجرة تبدأ ببذرة. هذه المقولة فيها الكثير من القواسم المشتركة مع الفائز من الشرق الأوسط، المنطقة التي تطورت بقوة في السنوات الأخيرة وتستمر في النمو على نحو مثير للإعجاب في القطاع الصناعي. وقد كان رائعاً أن نشهد سرعة تنفيذ مكونات المصنع الذكي من ايدج، مثل الإدارة الرقمية لأرضية المتجر، وتوصيل الآلات، وإنترنت الأشياء الصناعية، واستخدام البيانات التنبؤية، وتطبيقات cobots، وAGV، وVR/AR. لكن ما أذهلنا أكثر، إلى جانب هذه الإنجازات، هو الإدراك العميق بأنه لا يمكن لأي أحد أن يتفوق على شركة لديها مسار تعليمي هو الأفضل في فئته.

"اليوم نكرم أساس هذا النجاح، والذي يتجسد في مركز ايدج للتعلم والابتكار، وهي منشأة أكاديمية مخصصة لتطوير مهارات القوى العاملة بشكل منهجي وشامل، حيث يسير التدريب جنباً إلى جنب مع المحاكاة القائمة على الممارسة العملية والعرض التقني للتطبيقات المختلفة. وهذا يوفر هذا تدريباً فعالاً وقابلاً للتطوير، وهو على الأرجح فريد من نوعه في جميع أنحاء العالم. تهانينا".

وحازت ايدج على اعتراف عالمي لنجاحها في تضمين تكنولوجيا الصناعة 4.0 عبر الطلب الذي تقدمت به حول المصنع المستقبلي المعتمد على الصناعة 4.0. وبدأت المجموعة في تنفيذ استراتيجية من ثلاث ركائز تربط بين التميز التشغيلي وتكنولوجيا الصناعة 4.0 وتطوير المواهب عبر مركز ايدج للتعلم والابتكار. يتعاون فريق ايدج للصناعة 4.0 بشكل وثيق مع مجموعة من الشركاء في القطاع لقيادة تحسين فعالية المعدات بشكل عام، ورقمنة أرضية المصانع، وتحسين جودة المنتجات، وتطوير قدرات صيانة استشرافية. وأثمر ذلك عن عمليات شفافة، وتحسّن تجارب الموظفين، وزيادة الإنتاجية.

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