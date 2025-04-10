القاهرة: وقع بنك كريدي اجريكول مصر بروتوكول تعاون مع شركة" Rock Developments " لتقديم حلول تمويل عقاري حر. يتيح هذا البروتوكول لعملاء Rock Developments الاستفادة من حلول التمويل العقارى طويلة الأجل التى يقدمها البنك، بمقدم 20% ونسبة تمويل تصل إلي 80% من قيمة الوحدة لمدة تصل إلى 15عام .

وقع برتوكول التعاون كل من السيده نيفين شكري، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والمشروعات المتوسطة والصغيرة وكبار العملاء ببنك كريدي أجريكول مصر، والمهندس دانيال دوس، عضو مجلس إدارة شركة Rock Developments بحضور لفيف من مسئولي الشركة والبنك.

صرحت السيدة نيفين شكري، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والمشروعات المتوسطة والصغيرة وكبار العملاء ببنك كريدي أجريكول مصر، عن سعادتها بالاعلان عن شراكة البنك مع شركة Rock developments لتقديم حلول تمويل عقاري طويله الأجل، تمكن المزيد من المصريين من امتلاك منازلهم الخاصه. و اضافت " تجسد تلك الشراكه نهج كريدى أجريكول مصر والذى يضع ارضاء العميل علي رأس اولوياتنا من خلال تقديم حلول ماليه مبتكره و مستدامه و سهله الوصول، لتلبيه احتياجات عملائنا المختلفه. و من خلال هذا التعاون، ندعم نمو القطاع العقارى فى مصر و نسهم فى بناء مستقبل أكثر شمولا و استدامة.

و من ناحية اخري، أوضح المهندس دانيال دوس، عضو مجلس إدارة شركة Rock Developments، " أن البروتوكول يساهم في تقديم تيسيرات مميزة لعملاء الشركة عن طريق برنامج التمويل العقاري الحر للوحدات السكنية بمقدم يمثل 20% ونسبة تمويل تصل الي 80% من قيمة الوحدة لمده تصل إلى 15 سنة وكذلك الوحدات التجارية والإدارية بمقدم يمثل 25% ونسبة تمويل تصل إلى 75% من قيمة الوحدة لمدة تصل إلى 15 سنة.”

وأكد المهندس دانيال دوس أن Rock Developments، لديها أفكار مبتكرة متطورة وآليات عمل متنوعة تستهدف من خلالها خدمة عملائها وتقديم المشروعات التي تتناسب مع تطلعاتهم، وإتاحة مزايا تدعم اتخاذ القرار الشرائي للعميل، مضيفًا أن الشراكة مع بنك كريدي أجريكول مصر تعد دعما فى رحلتنا نحو النمو المسؤول"

تعد شركة Rock developments هى شركة عقارية رائدة بخبرة تزيد عن 40 عامًا. تنتشر مشاريعها في القاهرة الكبرى -مصر، وتقدم مشاريع سكنية وتجارية وإدارية، بالإضافة إلى العديد من المشاريع التجارية في كندا.

ويهدف بنك كريدي أجريكول مصر و شركة Rock developments إلى تعزيز الاستثمار العقاري مما يزيد فرص التمويل والاستثمار الآمن لتشجيع النمو في سوق العقارات المصري الديناميكي من خلال تمويل وحدات بمشروعات تعتمد على معايير عالمية لتقديم حلول مبتكرة من أجل الحفاظ علي البيئة للأجيال القادمة.

ويعد هذا التعاون جزءًا من استراتيجية بنك كريدي أجريكول مصر التي تهدف إلى توفير فرص وتسهيلات متنوعة لعملائه، مع التركيز على تقديم حلول تمويل عقاري مرنة تدعم خططهم وتطلعاتهم السكنية والاستثمارية، وذلك في إطار دور البنك في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الشمول المالي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

و الجدير بالذكر ان بنك كريدي اجريكول مصر قام بتوقيع اتفاقية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بقرض قيمته 20 مليون دولار أمريكي ، لإقراض الأفراد والشركات الصغيرة بموجب إطار عمل برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر الإقليمي في مصر، وهو مرفق تسهيل الاقتصاد الأخضر الثاني في البلاد (GEFF II).

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