تعمل تجربة إعادة تدوير النقد على أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي من سلسلة DN Series® على تقليل تكاليف إدارة النقد وتوفير خدمات إضافية للزبائن

مسقط، سلطنة عُمان وهدسون، أوهايو – أعلنت اليوم شركة ديبولد نيكسدورف (رمزها في بورصة نيويورك: DBD) ) أن بنك ظفار هو أول بنك في سلطنة عُمان وفي الشرق الأوسط يستخدم محرك إعادة تدوير النقد RM4V في أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي من سلسلة (دي أن). يوفر هذا التطبيق للزبائن خدمات مصرفية إضافية ويتم إدارته بالتعاون مع شركة سي ان اس، شريك ديبولد نيكسدورف في سلطنة عمان.

إن إطلاق هذه الخدمة يضع بنك ظفار في طليعة البنوك ويؤكد على الابتكار والتركيز على الزبائن. ويتمتع جهاز الصراف الآلي وجهاز الإيداع النقدي من سلسلة أجهزة (دي أن) بالقدرة على توزيع 300 ورقة نقدية أكثر من الـ50 ورقة نقدية المعتادة وتتوافق مع بروتوكولات البنك المركزي العماني للكشف عن النقد والاحتيال. كما يعمل جهاز إعادة تدوير النقد على تقليل تكاليف إدارة النقد للبنك من خلال قبول وتخزين وإعادة تدوير النقد المودع في أجهزة الصراف الآلي. ومن خلال إنشاء بيئة إعادة التدوير ذات الحلقة المغلقة التي تنقل الأموال تلقائيًا عبر النظام، فإنها توفر مزايا إضافية تتمثل في تمديد فترات تحويل الأموال النقدية وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير.

تعمل تقنية RM4V على تحسين حلول تخزين النقد داخل أجهزة الصراف الآلي وتعتمد على تكوين التصميم الرأسي للأشرطة دون المساس بالمساحة الصغيرة لسلسلة (دي أن). كما يوفر محرك إعادة تدوير النقد ما يلي:

قدرات متعددة الفئات

سعة أكبر لعدد أكبر من الأوراق النقدية

نقل أكثر أمانا للأوراق النقدية

خيارات تكوين مرنة للتوزيع والإيداع وإعادة التدوير

واحدة من أهم مزايا جهاز الصراف الآلي/ الإيداع النقدي لإعادة التدوير هي أنها تعمل مثل أمين الصندوق الصغير الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، ويلبي الاحتياجات المتنوعة للزبائن من الأفراد والشركات المتوسطة والكبيرة. وبصرف النظر عن التكنولوجيا التي تدعم تقنية الاتصال قريب المدى

والتي تعزز تجربة الزبائن من خلال معاملات آمنة ومريحة، يمكن للزبائن زيادة حدود السحب الخاصة بهم عبر تطبيق بنك ظفار للهاتف النقال، وبالتالي الوصول إلى عمليات سحب أعلى.

في عام 2020، أصبح بنك ظفار أول بنك في سلطنة عُمان يقوم بتركيب أجهزة الصراف الآلي من سلسلة (دي أن). ويتجلى التزام البنك بالتحول في توسع شبكته الملحوظة بهدف الوصول إلى المزيد من الزبائن. ابتداءً من عام 2022 مع 129 جهاز صراف آلي وإيداع نقدي، أصبح يمتلك البنك الآن أكثر من 300 جهاز صراف آلي وإيداع نقدي مع نهاية عام 2023. وفي خطوة استراتيجية نحو تجربة مزدوجة، قام بنك ظفار بتوسعة شبكة فروع التجزئة الخاصة به من 52 فرعًا (في بداية عام 2022) إلى 130 فرعاً بحلول ديسمبر 2023. مما يجعل بنك ظفار البنك الأسرع نمواً في المنطقة مع نمو مضاعف في القطاعين المادي والرقمي.

وقال أمجد إقبال اللواتي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك ظفار: "إن تجربة الزبائن هي جوهر كل ما نقوم به من تقدم. والاستثمار في تحسين تقنية القنوات المصرفية الرئيسية مثل أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي سيجعل الخدمات المصرفية اليومية أكثر ملاءمة، وسيكون لدينا الآن خيار تقديم المزيد من الفئات والخدمات للزبائن للاختيار من بينها عند إجراء عمليات السحب في بيئة أكثر أمانًا. وسيتمتع فريقنا بمزيد من الوقت للمشاركة والتفاعل وفهم الاحتياجات والتوصية بالحلول المالية لزبائننا."

وقال جو مايرز، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية العالمية في ديبولد نيكسدورف: "نحن متحمسون لأن شريكنا طويل الأمد بنك ظفار هو أول بنك في الشرق الأوسط يستخدم محرك إعادة تدوير النقد (RM4V) إذ تقود هذه التقنية سوق إعادة التدوير في العديد من البلدان. إن مستوى الأداء العالي وتوفر سلسلة (دي أن)، بالإضافة إلى جانب الأمان والفعالية التي تتمتع بها، يجعل منها الحل الأفضل في السوق لإعادة تدوير النقد."

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نبذة عن بنك ظفار

يعد بنك ظفار أحد أفضل البنوك في المنطقة التي تستجيب لاحتياجات الزبائن ومتطلباتهم وتضع المعايير لأفضل تجربة للزبائن في الصناعة المصرفية في سلطنة عُمان من خلال استخدام أحدث التقنيات وتوفير الحلول المالية المتطورة. لدى البنك أكثر من 100 فرع، وأكثر من 300 جهاز صراف آلي وأجهزة إيداع نقدي وجهاز متعدد الاستخدام وجهاز تفاعلي متعدد الخدمات في جميع أنحاء السلطنة. كما يمكن لزبائن بنك ظفار إجراء معاملاتهم المصرفية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال الحائز على جوائز عديدة والذي يقدم خدمات مالية حصرية. يمكن للزبائن الوصول إلى الخدمات المالية من خلال شبكة واسعة من الفروع وأجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي في جميع أنحاء السلطنة، والتي تعمل على مدار الساعة وتتميز بأعلى نسبة تشغيل وتوافر لأجهزة الصراف الآلي بنسبة 99.4٪.

الموقع الإلكتروني: www.bankdhofar.com

نبذة عن ديبولد نيكسدورف:

تعمل شركة "ديبولد نيكسدورف" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: DBD))، على أتمتة ورقمنة وتحويل الطريقة التي يتعامل بها الأشخاص مع الخدمات المصرفية والتسوق. باعتبارنا شريكًا لأغلبية أكبر 100 مؤسسة مالية في العالم وأفضل 25 بائع تجزئة عالميًا، تعمل حلولنا المتكاملة على ربط القنوات الرقمية والمادية بشكل ملائم وآمن وفعال لملايين المستهلكين كل يوم. وتتواجد الشركة في أكثر من 100 دولة ويعمل بها حوالي 21000 موظفًا حول العالم. لمزيد من المعلومات قم بزيارة www.dieboldnixdorf.com