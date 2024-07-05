صالة Retail.Next تشكّل نقلة لافتة في تجارب صالات العرض من خلال ابتكارات تجمع بين العالم الرقمي والحقيقي ضمن بيئة تركّز على العملاء

يعلن إطلاق BMW X2 عن بداية جيل جديد من سيارة الأنشطة الرياضية الكوبيه الغنية بالتحديثات

تجمع MINI Countryman الجديدة بين التصميم الذي تتفرّد به العلامة التجارية والمزايا المعززة

أبوظبي، الامارات العربية المتحدة: كشفت شركة أبوظبي موتورز، الوكيل الحصري والموزّع المعتمد لمجموعة BMW في أبوظبي والعين، عن صالة عرضها Retail.Next الجديدة التي تركز على العملاء وتتخذ موقعاً استراتيجياً لها في منطقة الخالدية. توفر صالة العرض الحديثة تجربة رائدة للعملاء حيث تجمع بين التصميم العصريّ والأنيق والعناصر الرقمية والمادية الغامرة.

Retail.Next ترتقي بمعايير الخدمة التي تركّز على العملاء

تشكّل صالة عرض Retail.Next الجديدة التي تم افتتاحها في يناير 2024 مفهوماً مبتكراً يدمج بين التصميم العصري الأنيق من جهة والتجارب المادية والرقمية من جهة أخرى، بحيث توفر للعملاء بيئة غامرة وفاخرة تناسب عشاق BMW وتتيح لهم استكشاف عروض العلامة التجارية المتنوعة.

ويمنح مفهوم Retail.Next معنى جديداً لتجربة شراء السيارات الفاخرة من خلال النهج الشامل والتقدمي الذي يتّبعه، حيث تقدم صالة عرض الخالدية، وهي أول صالة عرض Retail.Next يتم افتتاحها في دولة الإمارات، مزيجاً مميزاً من التجارب المادية والرقمية ضمن أجواء دافئة تُشعر العملاء بأنهم مرحّب بهم، وتجمع بين عناصر التجزئة ونمط الحياة المتميز.

تم تصميم صالة العرض الجديدة بالاستناد إلى مبدأ التركيز على العملاء والمرونة والاستدامة، حيث تقدم أفضل مستويات الخدمة التي يتوقعها عملاء BMW. ويشمل هذا توفير بيئة فاخرة يشعرون فيها بأنهم مرحّب بهم، وتتسم في آن بمرونتها الكافية للتكيف مع احتياجات العملاء الفردية. كما صُممت الصالة الجديدة لتعكس المكانة العريقة لعلامات BMW التجارية وهي تتميز بأجوائها الدافئة وسهولة التنقّل في أرجائها.

ويُعرض في الصالة عدد محدد من السيارات فقط، مما يتيح مساحة أكبر للتجارب التفاعلية والأثاث الفخم والمقاعد المريحة التي تحيط بالطرازات، ويوفر بيئة أكثر جاذبية وراحة للعملاء تحثّهم على استكشاف المركبات والتفاعل معها.

وترتقي صالة العرض بالمعايير المتّبعة عادةً في صالات عرض السيارات بفضل جمعها الاستثنائي بين الابتكار وراحة العملاء، وتصميمها الصديق للبيئة، واستخدامها لإمكانات المتجر الذكي.

سيارة BMW X2 الجديدة كلياً: تطور ملحوظ

شكّل إطلاق سيارة BMW X2 الجديدة كلياً في صالة Retail.Next جزءاً من عرض أحدث التطورات التي توصّلت إليها BMW في مجال التصميم والهندسة. فسيارة BMW X2 تُعرف بريادتها مفهوم سيارات الأنشطة الرياضية الكوبيه الفخمة صغيرة الحجم، وقد خضع جيلها الثاني لتحديثات لافتة.

وتتّسم سيارة BMW X2 الجديدة بمقاييس أكبر وتصميم كوبيه مذهل وخطوط ديناميكية لافتة. وتتوفر بنسختين مزوّدتين بمحرك عامل بالوقود هما BMW X2 sDrive20i وطراز M performance: BMW X2 M35i xDrive. وزُوّد الطرازان قياسياً بناقل حركة Steptronic من سبع سرعات مع قابض مزدوج، مما يوفر قيادة سلسة وسريعة الاستجابة. وتتميز الواجهة الأمامية المستقيمة بمصابيح LED أمامية ملفتة وبشبك BMW أمامي سداسي الأضلع اختياري مع إضاءة محيطية Iconic Glow تعكس أعلى مستويات الثقة والحضور الجريء.

أما في الداخل، فتوفر سيارة BMW X2 أجواءً من الفخامة التي تتخلّلها لمسات رياضية بارزة، حيث تعزز لوحة العدادات الرفيعة وشاشة BMW المنحنية ومسند الذراع الانسيابي ولوحة التحكم المتكاملة التصميم الجمالي الحديث للسيارة. وتوفر خيارات مثل مقاعد الفيغانزا المثقّبة ومقاعد فرناسكا الجلدية والمقاعد الرياضية المزودة بوظيفة التدليك راحة لا مثيل لها للركاب.

سيارة MINI Countryman الجديدة كلياً

عرضت الشركة أيضاً سيارة MINI Countryman الجديدة كلياً احتفالاً بالمناسبة، حيث تجمع بين تصميم MINI المعروف والمرونة المعززة، مما يجعلها الخيار الأمثل لخوض المغامرات في المدينة. ويعدّ هذا الطراز الجديد أكبر سيارة كروس أوفر تنتجها العلامة التجارية وتتميز بكافة السمات التي تجعل سيارات MINI محبوبة الجماهير.

وستطرح شركة أبوظبي موتورز سيارة MINI Countryman الجديدة بنسخ متعددة بما فيها طراز C وS وJohn Cooper Works (JCW). وسيتوفر نظام الدفع الكليّ ALL4 في طرازي Countryman S وJCW، مما يعزز قدراتهما على الطرقات الوعرة.

لمزيد من المعلومات حول سيارة MINI Countryman الجديدة كلياً، يمكن للعملاء الاتصال بـ xx أو زيارة صالة عرضRetail.Next التابعة لشركة أبوظبي موتورز في الخالدية والاطلاع على مستقبل قطاع تجزئة السيارات.

شركة أبوظبي موتورز

أبوظبي موتورز المستورد الحصري لسيارات BMW، وMINI، وBMW ALPINA، والوكيل الوحيد لسيارات رولز-رويس موتورز في أبوظبي والعين. تأسست شركة أبوظبي موتورز عام 1985 على يد الشيخ محمد بن بطي آل حامد في أم النار في صالة عرض صغيرة وورشة عمل يعمل بها 24 شخصاً، وتحتفل الآن بالذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيسها، وأصبحت شركة أبوظبي موتورز الوكيل الأكثر نجاحاً لاستيراد مجموعة BMW في الشرق الأوسط وتوظف الآن أكثر من 750 شخصًا في اثنتي عشرة منشأة في أبوظبي والعين، ومن بينها أكبر صالات عرض BMW ورولز رويس في العالم. وتعد شركة أبوظبي موتورز من أكثر المستوردين مبيعاً لمجموعة BMW في الشرق الأوسط، كما حصلت على جائزة "التميز العالمي في المبيعات" عن "الريادة في الفئة الفاخرة".

للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

محمد السيد، جامبت للعلاقات العامة

بريد إلكتروني: mohammad@gambit.ae

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