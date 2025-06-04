دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت "ريولينك Reolink"، الشركة الرائدة عالميًا في حلول الأمن الذكي، عن إطلاق عملياتها رسميًا في منطقة الشرق الأوسط من خلال شراكة استراتيجية مع "ترايجون جلف Trigon Gulf" و"أعمــال AAMAAL" في كلِّ من الإمارات، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان على التوالي. يمثل هذا الدخول المرتقب إلى السوق بداية عصر جديد من الابتكار في مجال أنظمة المراقبة، حيث تقدم الشركة منتجات مصممة لإعادة تعريف معايير الأمان للمنازل، والشركات، والبيئات النائية.

تشتهر "ريولينك Reolink" بتقنيتها الرائدة للكاميرات ثنائية العدسات، التي توفر رؤية بانورامية بزاوية 180 درجة، ما يلغي النقاط العمياء ويقلل من تشوُّه الصور. وتعتمد هذه الأجهزة المتطورة على خوارزميات متقدمة لدمج الصور، تحاكي الإدراك البصري البشري، لتوفر تجربة مراقبة سلسة وشاملة بشكل استثنائي.

ومن بين أبرز المنتجات التي تم طرحها في المنطقة، كاميرات "Duo 3 PoE" و"Duo 3V PoE"، التي تقدم صورًا فائقة الوضوح بدقة 16 ميغابيكسل – أي أكثر من أربعة أضعاف دقة أنظمة "1080p" التقليدية. وتجمع هذه الطرازات بين التغطية البانورامية ثنائية العدسة وتقنية التتبع الذكي للحركة والرؤية الليلية المدعومة بأضواء كاشفة، لتوفر مستوى لا يُضاهى من التفاصيل والأمان.

كما تصدرت الأخبار كاميرا "Argus 4 Pro"، وهي كاميرا لاسلكية بدقة 4K تعمل بالطاقة الشمسية والبطارية، مزودة بتقنية "Wi-Fi 6" وتقنية الرؤية الليلية "ColorX" المطوَّرة من "ريولينك Reolink"، والتي توفر وضوحاً كامل الألوان حتى في الظلام التام. وتضم محفظة الشركة أيضًا كاميرا "Go Ranger PT"، وهي أول كاميرا في العالم بدقة 4K ومدعومة بتقنية "LTE 4G"، مخصصة لمراقبة الحياة البرية والمناطق النائية، وتتميز بتغطية 360 درجة، ورصد للحيوانات بتقنية الذكاء الاصطناعي، ورؤية ليلية بدون توهج.

وتماشيًا مع الطلب المتزايد على الحلول المركزية المتكاملة، كشفت "ريولينك Reolink" أيضًا عن نظام "Home Hub Pro"، وهو نظام مركزي للإدارة الأمنية يعمل بتقنية Wi-Fi 6 ويدعم ما يصل إلى 24 كاميرا من "ريولينك Reolink". ويحتوي النظام على قرص صلب داخلي بسعة 2 تيرابايت للتخزين المحلي المشفر، مما يوفر تجربة آمنة وخالية من الاشتراكات، مع تكامل سلس عبر أنظمة الكاميرات PoE، والواي فاي، والبطارية. وتتميز هذه الأنظمة بتقنيات أكثر تقدمًا مقارنة بالمنافسين المحليين، مع مزايا فريدة تجذب المستخدمين في المنطقة.

وفي تعليقه على الإطلاق، صرح السيد/ سمير علي سيد، رئيس المبيعات الإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند لدى "ريولينك Reolink"؛ قائـلاً:

“تفخر «ريولينك Reolink» بتقديم حلول مراقبة ذكية رائدة إلى منطقة الشرق الأوسط، التي تُعرف بتبنيها للابتكار وحرصها على أعلى معايير الأمان والأداء. ومن خلال شراكتنا مع «ترايجون جلف Trigon Gulf» و«أعمــال AAMAAL»، نضمن ليس فقط توزيع منتجات استثنائية، بل أيضًا تقديم خدمات محلية متكاملة وعلاقات قوية مع العملاء... معًا، نعيد تعريف مستقبل الأمن في المنطقة.”

يأتي هذا الإطلاق في وقت يشهد فيه السوق الإقليمي طلبًا متزايدًا على حلول المراقبة الذكية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي. فمن الفلل الفاخرة ومواقع البناء إلى المستودعات التجارية والمنشآت القائمة بالمناطق النائية، توفر منتجات "ريولينك Reolink" حلولًا مرنة تناسب مختلف البيئات، وتمنح المستخدمين وسائل أكثر ذكاءً وأمانًا واستدامة لحماية ما يهمهم.

وبدمجها بين الاعتمادية والتصميم المتطور والتقنيات الذكية، تضع "ريولينك Reolink" معيارًا جديدًا لما يمكن أن يتوقعه المستهلكون والشركات من أنظمة الأمن الحديثة في منطقة الشرق الأوسط.

تتوفر منتجات "ريولينك Reolink" عبر منصات أمازون و نــون (في السعودية والإمارات)، بالإضافة إلى متاجر "شوقي للإلكترونيات"، "الماريا لتجارة الحاسب الآلي"، "الإرشاد لتجارة الكمبيوتر" (في الإمارات)، "مؤسسة علي يحي الباز للأجهزة الأمنية AYB"، "النواة الأولى للتجارة"، "آفـاق"، و"حلول للتجارة" (في السعودية).

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