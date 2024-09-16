دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت شركة "Reno"، المنصة الشاملة للتصميم الداخلي وتطوير المشاريع السكنية والتجارية، عملياتها في الإمارات العربية المتحدة، لتصبح الحل الأول من نوعه في المنطقة.

تقدم "Reno" تمويلاً مرناً لأعمال الترميم والتحديث، وذلك من خلال التطبيق الذي يجمع بين التكنولوجيا الحديثة والحس البشري لتوفير خدمات متكاملة. يسهل التطبيق على المستخدمين، سواء كانوا أفراداً أو شركات، الوصول إلى المصممين الداخليين المتميزين ومديري المشاريع المحترفين ومقاولين موثوقين، لضمان تجربة تطوير سلسة وشاملة من البداية إلى النهاية.

يمكن للمستخدمين من خلال تطبيق "Reno" تتبع وإدارة كل مرحلة من مراحل عملية التحديث، بدءًا من التصميم الأولي وحتى تسليم المشروع، مع ضمان جودة عالية وشفافية في التكاليف والجداول الزمنية، كل ذلك عبر واجهة سهلة الاستخدام.

تتجاوز "Reno" تحديات السيولة التي تواجه العديد من المتعاملين في مجال التطوير، حيث تتيح للمستخدمين الوصول إلى تحسينات عالية الجودة حتى في حالة عدم توفر السيولة النقدية الفورية أو القدرة على الاقتراض، وذلك بفضل عرضها المبتكر "التحديث الآن والدفع لاحقًا"، الذي يتيح تمويل المشاريع بضغطة زر.

سواء كنت ترغب في تطوير منزلك السكني أو مشروعك التجاري، لم يكن هناك وقت أفضل للاستثمار في حلول تحسين عالية الجودة.

تساعد "Reno" أصحاب المنازل على تحقيق منازل أحلامهم بسهولة، و يزداد الطلب على حلول التحسين السهلة والمتاحة يومًا بعد يوم في ظل تقارير تشير إلى أن التحديثات السكنية ذات الجودة العالية في دبي يمكن أن تضاعف من عوائد الاستثمار.

توفر "Reno" للمستثمرين والوسطاء الأدوات اللازمة التي تمكنهم من تحقيق رؤيتهم وتنمية أعمالهم. تشهد دبي زيادة بنسبة 46% سنوياً في عدد منازل العطلات المسجلة، ومن المتوقع أنا تستكمل نموها في الاعوام القادمة ، مما يجعل الأن الوقت الامثل لرواد الأعمال للاستثمار في تحسينات عالية الجودة.

كما تعمل "Reno" مع أصحاب الأعمال الذين يسعون لتطوير مكاتبهم. في ظل ازدهار الأعمال في مختلف الصناعات في الإمارات، تواجه العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديات في تمويل عمليات التحديث للمكاتب التي غالبًا ما تسلم كمساحات فارغة. من تعزيز المساحات الموجودة إلى تجهيز المكاتب بشكل كامل، تجعل "Reno" من السهل على الشركات بناء مساحات عمل تتناسب مع علامتهم التجارية وميزانيتهم.

و علق مارك ميشيل، الرئيس التنفيذي لشركة:Reno أتت فكرة "Reno" من تجربتي الخاصة عندما كنت أعمل على تطوير منزلي، وكان المشروع مكلفًا واستغرق وقتًا طويلاً. شعرت بالحاجة إلى حل أفضل يُسهل عليّ إدارة كل مراحل العملية من خلال منصة واحدة.

وهكذا نشأت "Reno"، مركز متكامل يأخذ المشاريع من الفكرة إلى التنفيذ من خلال تجربة مستخدم سلسة. نحن فخورون بكوننا شركة تعتمد على الأدوات الذكية والتكنولوجيا المالية لزيادة إمكانية الوصول إلى خدمات التجديد وتحقيق أفضل النتائج. بالإضافة الى ذلك، نحن نؤمن بأن التكنولوجيا لا تستبدل اللمسة البشرية، بل تضفي عليها قيمة إضافية."

حول " Reno "

تعد " Reno " منصة شاملة للتصميم الداخلي وتطوير المشاريع السكنية والتجارية. وهي الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تجمع بين التكنولوجيا الحديثة و الحس البشري لتوفير خدمات متكاملة، قائمة على التطبيق تجمع بين أفضل مصممي الديكور الداخليين المتميزين.

تأسست " Reno " في عام 2024 من قبل الرئيس التنفيذي مارك ميشيل، و المدير التجاري عمرو حسني، و مديرة العمليات فرح كربج بهدف تبسيط وتسهيل وتجديد عمليات التحديث عالية الجودة، وجعلها في متناول الجميع من خلال متابعة فورية للتقدم وخدمة شخصية متميزة. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة حل تمويل مبتكر " التحديث الآن والدفع لاحقًا " (RNPL). بدءًا من التصميم الأولي وحتى تسليم المشروع، تضمن "رينو" جودة عالية وشفافية في التكاليف والجداول الزمنية.

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