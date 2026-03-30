​​​دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت XBase لخدمات الوساطة وتداول الأصول الافتراضية، التي تقدّم خدماتها عبر العلامة التجارية Relm وتُعد إحدى شركات مجموعة XBD Group، عن حصولها على ترخيص مزوّد خدمات الأصول الافتراضية من قبل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي.

وبموجب هذا الترخيص، ستوفر شركة Relm خدمات الأصول الافتراضية في دولة الإمارات، وتشمل تداول الأصول الرقمية المتوافقة مع الأنظمة وخدمات التداول خارج المنصات لعملائها من المؤسسات والشركات والأطراف المؤهلة العاملة في المنطقة.

وقد حصلت Relm على الترخيص الكامل عقب استيفاء جميع متطلبات سلطة تنظيم الأصول الافتراضية واتمام كافة الإجراءات التنظيمية، ومتطلبات الحوكمة، وإدارة المخاطر والتشغيل بحسب القوانين المنظّمة للأصول الافتراضية في دبي.

وباعتبارها مزوّداً لخدمات الأصول الافتراضية، ستبدأ شركة Relm عملياتها المنظّمة من دبي وتستقبل عملائها الجدد وفق الإطار الشامل لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، التي أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارة كواحدة من أبرز الوجهات العالمية لنشاط الأصول الرقمية الخاضعة للتنظيم.

بهذه المناسبة، قال زيشان أوبال، الرئيس التنفيذي لشركة Relm في دولة الإمارات: "يمثل حصولنا على ترخيص مزوّد خدمات الأصول الافتراضية الكامل من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية محطة مهمة في مسيرة Relm. كما يُعد هذا التصريح دلالة واضحة على امتثالنا للقواعد التنظيمية في دولة الإمارات التي أرست معايير عالمية تتسم بالوضوح والصرامة والطموح لتنظيم الأصول الرقمية. يمكّن الإطار التنظيمي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية المؤسسات من التعامل بثقة تامة مع الأصول الرقمية على نطاق واسع، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذه المنظومة بصفتنا مزوداً مرخصاً بالكامل لتقديم خدمات الوساطة والتداول."

وأضاف أوبال قائلاً: "تواصل دبي قيادة مستقبل التجارة الرقمية من خلال توفير بيئة يتكامل فيها الابتكار والتنظيم. يتيح لنا هذا الترخيص دعم الشركات والمؤسسات والصناديق والمكاتب العائلية عبر توفير وصول آمن وشفاف على المستوى المؤسسي إلى أسواق الأصول الرقمية دون أي غموض تنظيمي."

تركز الخدمات المُنظّمة التي تقدمها شركة Relm على تداول العملات المشفرة خارج المنصات، وخدمات الوساطة والتداول، وتنفيذ صفقات الأصول الرقمية للمؤسسات بما يلبي احتياجات العملاء المحترفين الراغبين في استكشاف سوق الأصول الرقمية والسيولة المشفّرة الممتثلة للقواعد التنظيمية.

وتحت إشراف سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، ستسهم Relm في دعم الاقتصاد الرقمي المتنامي في دولة الإمارات وتعزيز جهود دبي في أن تصبح مركزاً عالمياً للأصول الافتراضية، والابتكار المالي والتجارة الرقمية العابرة للحدود.

نبذة عن Relm

Relm هو الاسم التجاري لشركة XBase لخدمات وساطة وتداول الأصول الافتراضية ذ.م.م"، وهي مزود لخدمات الأصول الافتراضية مقرها دولة الإمارات ومرخصة من قبل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي. تعمل Relm كمنصة مرخصة للوساطة وتداول العملات المشفرة التي تستهدف الشركات والمستثمرين المؤسسيين والصناديق والمكاتب العائلية. وتعد Relm إحدى الشركات التابعة لمجموعة XBD Group، وهي مزوّد عالمي للبنية التحتية للأصول الرقمية، تعمل على تطوير حلول متوافقة وجاهزة للمؤسسات في مجالات تداول العملات المشفرة، والمدفوعات والسيولة عبر العديد من المناطق.

