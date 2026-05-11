• محمد البناني: نظام Command يمنح الوكلاء منصة رقمية متكاملة لتعزيز الانتشار والمبيعات محليًا وعالميًا

• أحمد غنيم: التحول الرقمي في Keller Williams يعيد تشكيل السوق ويعزز تصدير العقار المصري عالميًا

القاهرة: أعلنت شركة (RED) عن حصولها على الرخصة الرئيسية الحصرية لتمثيل شركة Keller Williams العالمية في مصر، في خطوة تُعد واحدة من أهم التحولات في سوق التسويق العقاري المصري، وتستهدف إعادة تنظيم القطاع ورفع كفاءته وفق المعايير الدولية.

وتُعد Keller Williams أكبر شركة تسويق عقاري في العالم، حيث تأسست في ولاية تكساس الأمريكية عام 1983، وتعمل حاليًا في أكثر من 68 دولة، عبر شبكة تضم أكثر من 200 ألف وكيل عقاري وما يزيد على 1,100 مكتب امتياز حول العالم، كما تصدرت التصنيفات العالمية في مجال التسويق العقاري لعدة سنوات متتالية.

تحول نوعي في السوق المصري

تأتي هذه الشراكة في توقيت يشهد فيه السوق العقاري المصري مرحلة “تصحيح” بعد الارتفاعات الكبيرة في الأسعار خلال عامي 2024 و2025، والتي أثرت على القدرة الشرائية، وأدت إلى خروج عدد من المضاربين، مع تأكيد تحول العقار إلى استثمار طويل الأجل يمتد من 4 إلى 5 سنوات.

كما ساهم استقرار سعر الصرف خلال 2025 في تهدئة موجة الشراء بدافع القلق من تقلبات الصرف، في حين واجه عدد من المطورين وشركات التسويق التي دخلت السوق دون أسس قوية تحديات كبيرة، ما أدى إلى استمرار عمليات “تنقية” السوق المتوقع امتدادها حتى 2026.

وفي هذا السياق، قال خالد بهيج رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ Keller Williams مصر، إن الشراكة مع Keller Williams تمثل نقطة تحول حقيقية في سوق التسويق العقاري المصري، موضحًا: "سوق العقارات في مصر قوي وواعد، لكنه كان بحاجة إلى إعادة تنظيم على مستوى منظومة التسويق، وهو ما نسعى لتحقيقه من خلال هذه الشراكة التي تستهدف إحداث نقلة نوعية تعتمد على نقل الخبرات العالمية وتطبيق أعلى معايير التدريب والاحترافية."

وأضاف: "يمثل ما تحقق في مصر خطوة غير مسبوقة على مستوى العالم، حيث يتم إطلاق نحو 30 امتيازًا لشركة Keller Williams دفعة واحدة منذ اليوم الأول، وهو ما يعكس حجم الثقة التي توليها هذه الشركات الثلاثون لكلٍ من شركة RED وكيان Keller Williams، إلى جانب إيمانهم بالقيمة الحقيقية التي سيضيفها هذا التعاون إلى السوق المصري، وما يحمله من فرص نمو واعدة خلال الفترة المقبلة."

وأشار إلى أن اختيار مصر جاء بعد دراسات دقيقة أجرتها Keller Williams، والتي رأت في السوق المصري فرصة استثمارية قوية مدعومة بارتفاع الطلب، إلى جانب اختيار دار الخبرة كشريك محلي لما تمتلكه من خبرة وسمعة قوية وثقافة قائمة على مفهوم الوساطة العقارية الاحترافية.

وكشف بهيج عن التوسع الإقليمي، مؤكدًا الحصول على عقد حصري لتسويق مشروع داخل المشاعر المقدسة بالمملكة العربية السعودية للعملاء في مصر، بما يعكس قوة العلامة التجارية وانتشارها الإقليمي.

وأضاف خالد بهيج: "نستهدف التوسع بشكل مدروس وسريع داخل السوق المصري، حيث نعمل على زيادة عدد الشركات المنضمة إلى شبكتنا لتصل إلى 50 شركة بنهاية العام الجاري، مع الوصول إلى أكتر من 1000 وكيل عقاري. وعلى المدى المتوسط، نخطط لمضاعفة هذا النمو ليصل عدد الشركات إلى 100 شركة تضم ما يقرب من 3 آلاف وكيل عقاري بحلول نهاية عام 2027.

كما نعمل على تصدير هذا النموذج خارج مصر من خلال المشاركة في معارض دولية، حيث نستعد لإطلاق أولى مشاركاتنا الخارجية بنهاية العام الجاري في كلٍ من السعودية ودبي والبحرين. وعلى الصعيد المحلي، فقد نجحنا بالفعل في التواجد بعدد من المحافظات مثل القاهرة وأسيوط والإسكندرية، ونسعى خلال الفترة المقبلة إلى تغطية مختلف محافظات الجمهورية."

التكنولوجيا تقود التحول.. “Command” يعيد تشكيل التسويق العقاري

من جانبها أكدت الاستاذة عبير صلاح عضو مجلس إدارة Keller Williams مصر، أن التكنولوجيا تمثل العمود الفقري لنموذج عمل Keller Williams، خاصة من خلال نظام Command، موضحًا: "انضمام أي شركة أو وسيط إلى Keller Williams يفتح له الباب أمام منظومة متكاملة من الأدوات الرقمية، على رأسها نظام Command، الذي يُعد منصة شاملة لإدارة النشاط العقاري باحترافية عالية."

وأضافت: "من خلال النظام، يمكن للوكيل إدراج جميع الوحدات سواء كانت مشروعات جديدة أو إعادة بيع، لتظهر تلقائيًا على منصات Keller Williams العالمية مثل KW.com وKW Egypt، وهي منصات تعتمد على أحدث تقنيات تحسين الظهور في محركات البحث، بما يضمن الوصول للعملاء المستهدفين بكفاءة."

وأشارت إلى أن النظام يتيح أيضًا لكل وكيل إنشاء موقعه الإلكتروني الخاص تحت مظلة العلامة التجارية العالمية، مع إمكانية استخدام الكلمات المفتاحية المناسبة للسوق المصري، مما يعزز فرص ظهور الوحدات في نتائج البحث الأولى.

وتابعت: "واحدة من أهم مزايا Command هي شبكة الـReferral العالمية، حيث يتم عرض الوحدات على أكثر من 200 ألف وسيط عقاري حول العالم، ما يتيح تبادل العملاء وتعزيز المبيعات العابرة للحدود بشكل غير مسبوق."

كما لفتت إلى أن النظام يوفر أدوات متقدمة لتصميم الحملات الإعلانية، من خلال شراكة مع منصة Canva ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الربط المباشر مع منصات مثل Facebook وInstagram لإدارة الحملات التسويقية بكفاءة.

منصة واحدة تربط السوق المحلي بشبكة عالمية من الوسطاء

وفي السياق ذاته، أكد أحمد غنيم الشريك التشغيلي الإقليمي وعضو مجلس الإدارة، أن التحول الرقمي الذي تقدمه Keller Williams يمثل نقلة حقيقية في أداء السوق، قائلاً: "ما تقدمه Keller Williams من أدوات تكنولوجية، وعلى رأسها نظام Command، لا يقتصر فقط على تحسين كفاءة العمل، بل يعيد تعريف طريقة إدارة العملية البيعية بالكامل، من توليد العميل وحتى إتمام الصفقة."

وأضاف: "القيمة الحقيقية تكمن في تكامل هذه الأدوات داخل منظومة واحدة، تتيح للوكلاء العمل بشكل أكثر احترافية، مع إمكانية الوصول إلى شبكة عالمية ضخمة، وهو ما يعزز فرص تصدير العقار المصري وجذب عملاء دوليين."

وأشار إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي وأدوات التسويق الرقمي يرفع من جودة الحملات الإعلانية ويزيد من فعاليتها، مؤكدًا أن السوق المصري مقبل على مرحلة أكثر تنظيمًا واحترافية خلال الفترة المقبلة.

تطوير RED Expo إلى Keller Williams Expo

وكشفت محمد البناني عضو مجلس إدارة Keller Williams مصر، عن إعادة إطلاق معرض RED Expo تحت اسم Keller Williams Red Expo، ليعكس التحول الدولي للشركة، مع خطط لزيادة عدد شركات التطوير المشاركة من نحو 40 شركة إلى ما بين 60 و70 شركة خلال الدورات المقبلة.

وتعزز هذه الشراكة من فرص تصدير العقار المصري، من خلال ربط السوق المحلي بشبكة Keller Williams العالمية، بما يتيح تسويق الوحدات للعملاء الدوليين في أسواق مثل الإمارات والسعودية وأوروبا وأمريكا، ويمنح المنتجات العقارية المصرية مستوى أعلى من المصداقية والثقة.

