رمز Rare Antiquities ومؤسسة Rare FND يدخلان في شراكة مع منصة الميتافيرس كخدمة "ميتابوليس" لبناء وإطلاق المتاحف وصالات العرض الفنية وعروض التمويل الجماعي في عالمهم الرقمي Rare City باستخدام منصة الميتافيرس كخدمة من "ميتابوليس"

دبي: أبرمت شركة "ميتابوليس" - أول منصة ميتافيرس كخدمة (Maas) في العالم - شراكة مع رمز Rare Antiquities ومؤسسة Rare FND لبناء وإطلاق المتاحف وصالات العرض الفنية وعروض التمويل الجماعي ضمن عالم "Rare City" على منصة "ميتابوليس".

وسيجمع عالم Rare City بين المتاحف، وصالات العرض الفنية، والتعليم، والتمويل الجماعي، لتسهيل الوصول إلى الفنون والتعلم وجمع الأموال، مع تعزيز ما يقدمه العالم الحقيقي والرقمي على حد سواء.

ويقول راين هاولز، مؤسس رمز Rare Antiquities ومؤسسة Rare FND: "تفتخر Rare بشراكتها مع ميتابوليس، وأن تكون أحد المشاريع القليلة التي قبلتها على منصة الميتافيرس الخاصة بها. إن ما قاموا ببنائه هو حقاً متفوق على أي شيء موجود حالياً في عوالم الميتافيرس، ولا يسعنا الانتظار لرؤية ثمار شراكتنا التي تجمع بين تألقهم المميز ومنتجاتنا المبتكرة، في سبيل بناء مدينة ميتافيرس من شأنها أن ترسم ملامح الاتجاهات العامة للكثيرين من بعدنا".

ما هو رمز Rare Antiquities؟

يعمل رمز Rare Antiquities (TRAT) على سد الفجوة بين الفن في العالمين الحقيقي والرقمي، من خلال إتاحة الوصول إلى الفنون الجميلة والتحف ذات القيمة العالية أينما كنت في العالم من خلال الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs). ويتم بعد ذلك إتاحة الفن الرقمي للمستخدمين بشكل أكبر من خلال تقسيم ملكية الرمز غير القابل للاستبدال إلى أجزاء صغيرة، مما يسمح لأي شخص بامتلاك قطعة من هذا العمل الفني أو التحفة ذات القيمة العالية دون دفع الملايين للقيام بذلك.

ويمكن لحاملي أجزاء الرمز غير القابل للاستبدال فيما بعد الحصول على دخل تلقائي من تنفيذ استراتيجيات تفعيل وتحفيز المشاركة في المتاحف وصالات العرض ضمن عالم الميتافيرس ببساطة عن طريق الاحتفاظ بالرموز غير القابلة للاستبدال.

ما هي مؤسسة Rare FND؟

يتضمن عالم Rare City أيضاً فرص شاملة للتعلم وجمع التبرعات من خلال منصة Rare FND الخاصة بهم.

وسيوفر عالم Rare City قاعدة للشركات الناشئة والجمعيات الخيرية لتقديم المعلومات، والعروض التوضيحية، والإجابة على أي استفسارات خلال حملة التمويل الجماعي الخاصة بهم على rarefnd.com، ولكنها ستوفر أيضاً تحديثات بمجرد أن تصل حملة جمع الأموال إلى هدف التمويل الجماعي بنجاح.

وسيتمكن أصحاب رؤوس الأموال، والمكاتب العائلية، والمستثمرون الملائكة من الحصول على قاعدة داخل Rare City للشركات الناشئة ورواد الأعمال للبحث وإيجاد شراكات محتملة بشكل استباقي.

ويمكن لمقدمي التدريب، والكليات، والجامعات أيضاً الاستفادة من التعلم الشامل داخل عالم Rare City، مع دورات مصممة لتقديم مناهج محددة، بدءاً من تقديم التعلم المهني في المملكة المتحدة.

وتعتبر "ميتابوليس" أول منصة ميتافيرس كخدمة (MaaS) في العالم، وتبادر بجهود سباقة في نشأة ما يسمى بالإنترنت التالي. وترتكز المنصة على حزمة تكنولوجية معروفة عالمياً، تدعمها تقنيات بلوك تشين رائدة. وبارتكازها على البيانات مع قابلية التخصيص بالكامل، يمكن الوصول بسهولة إلى تجارب الواقع الممتد عبر الويب، والواقع المعزز، والواقع الافتراضي، مع تكامل سلس بمنصات الوسائط الاجتماعية لسد الفجوة بين العالمين الملموس والرقمي، والسماح لنهج "القنوات المخصصة" بتقديم المحتوى، وسهولة إعداد وإطلاق المشاريع لأعداد كبيرة من المستخدمين.

ويقول موهان كولديب بونادا، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتابوليس": "كونها منصة رائدة للميتافيرس كخدمة، تعمل ميتابوليس على سد الفجوة بين العالمين الملموس والرقمي. ويسعدنا أن نكون قادرين على تحقيق رؤية رمز The Rare Antiquities بجعل الفن والتحف في متناول العالم. لطالما اقتصر بيع القطع الفنية الشهيرة والبارزة على شبكة حصرية من المتحمسين. ومع ذلك، فإن تطور الميتافيرس يقدم فرصة لتحويل هذا المشهد، وجعل الفن في متناول الجميع. ويسر ميتابوليس أن تتعاون مع رمز The Rare Antiquities لإحداث ثورة في التجارة الفنية لمنفعة الجميع".

وتضيف ساندرا حلو، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "ميتابوليس": "يشكّل تجزئة الفن الرقمي والتحف سوقاً رئيسية للرموز غير القابلة للاستبدال وللميتافيرس لإتاحة الإمكانات الكاملة للتعليم، والمشاركة، والملكية. إن جعل القطع الفنية النادرة متاحة وفي المتناول هو المستقبل الذي نتطلع إليه عند التفكير في الانتشار واسع النطاق، وكذلك المنهجية السائدة للعلامات التجارية والصناعات التي تدخل عالم ويب3 المتطوّر. نحن متحمّسون للمشاركة في الابتكار مع فريق The Rare Antiquities من أجل تعزيز وتنمية صناعة الفن الرقمي في دبي، ونحن فخورون كذلك بأن نكون منصة الميتافيرس التي تجعل هذه الصناعة تنبض بالحياة".

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نبذة عن "ميتابوليس":

ترتكز منصة "ميتافيرس كخدمة" (MaaS) الأولى على حزمة تكنولوجية معروفة عالمياً، تدعمها تقنيات بلوك تشين رائدة. وتوفر بذلك تجربة للواقع الممتد تتمحور حول البيانات وقابلة للتخصيص بالكامل، بحيث يمكن الوصول إليها عبر الويب/ الواقع المعزز والواقع الافتراضي. ومع رؤية طموحة لسد الفجوة بين العالمين الملموس والرقمي من خلال التكامل السلس والمشاركة المتاحة دائماً، تتطلع "ميتابوليس" لأن تصبح "الإنترنت التالي"، ولأن تبني مستقبلاً عملياً ومتوافقاً مع تبادل المعلومات، مع التركيز على جوانب الأمان والسلامة والهوية الرقمية.