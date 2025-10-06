دبي – الإمارات العربية المتحدة - أعلنت اليوم شركة Rapid7, Inc. (NASDAQ: RPD)، الشركة الرائدة عالميًا في اكتشاف التهديدات وإدارة التعرض للمخاطر، عن إطلاق كيانها المحلي الجديد والنسخة المحلية لمنصتها في الإمارات العربية المتحدة، مما يمثل استثمارًا استراتيجيًا كبيرًا في المنطقة. يعزز هذا التوسع التزام Rapid7 طويل الأجل تجاه حكومة الإمارات العربية المتحدة والشركات والنظام البيئي الشريك لدعم التحول الرقمي في البلاد وأهداف المرونة الإلكترونية.

لقد أوفت Rapid7 بالفعل بوعدها بالاستثمار في المنطقة وبناء قدرات موثوقة ومتوافقة محليًا. وقد حصلت الشركة مؤخرًا على شهادة مركز دبي للأمن الإلكتروني (DESC)، مما يعكس التزامها بتلبية المعايير الأمنية الصارمة لدعم الجهات الحكومية وغيرها من القطاعات الخاضعة للتنظيم في مشاريع التحول الرقمي.

بالإضافة إلى ذلك، افتتحت Rapid7 مكتبًا في دبي، إدراكًا منها بأنه من المتوقع أن يصل سوق الأمن السيبراني في الإمارات إلى 4.51 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025* وأن الأمن السيبراني يمثل أولوية وطنية لحكومة الإمارات العربية المتحدة.



تهدف Rapid7 إلى توفير دعم محلي للمؤسسات التي تركز على تطوير برامج الأمان لحماية البنية التحتية الرقمية الحيوية في المنطقة.

" دبي هي مركز للابتكار، وذلك بفضل استثماراتها الاستراتيجية في البنية التحتية الرقمية والسياسات الحكومية الداعمة والنظام البيئي الشامل لمراكز التكنولوجيا. إن الأمن السيبراني هو عنصر حيوي في تمكين هذه المبادرات." قال كوري توماس، الرئيس التنفيذي لشركة Rapid7.

" يُظهر إنشاء كيان إماراتي وسيادة البيانات التزام Rapid7 بالرؤية السيبرانية للمنطقة. إن استثمارنا في البنية التحتية السحابية المتخصصة يمكّن المؤسسات في الإمارات العربية المتحدة والخليج من الوصول إلى منصة الأمن السيبراني ذات المستوى العالمي. نتطلع إلى بناء شراكات مع الشركات المحلية والحكومات لحماية المستقبل الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل أفضل. "

شراكة موثوقة، التزام محلي

تعد سيادة البيانات ضرورة استراتيجية وتوقعات تنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تفخر Rapid7 بحصولها على شهادة من مركز دبي للأمن الإلكتروني (DESC). يوفر DESC إطارًا مهمًا لإدارة المخاطر السيبرانية وضمان التزام الكيانات والمنظمات الحكومية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأعلى معايير الأمن السيبراني.

يُظهر امتثال Rapid7 لهذا الإطار، وتشغيل منصة محلية، التزامًا قويًا بدعم أولويات الأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة. يتيح ذلك لعملاء Rapid7 تلبية المتطلبات التنظيمية بثقة مع الحفاظ على بياناتهم بأمان داخل الحدود الوطنية.



" سيادة البيانات هي قضية وطنية مهمة. يُظهر تأسيس Rapid7 بحضورها المحلي في الإمارات التزامها بالأولويات الإقليمية ودعم سياسات البيانات المحلية. إنها ترسل رسالة واضحة مفادها أن Rapid7 مكرسة لتمكين النمو الرقمي الآمن وفقًا للشروط المحلي. " بالنسبة لـ Rapid7، لا يقتصر الأمر على إنشاء مكتب فحسب، بل نواصل تأسيس الثقة والشراكة والنجاح المشترك. " قال ناصر صديق، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا في Rapid7.



التميز في إدارة التعرض للمخاطر

وكجزء من هذا الإطلاق، ستقدم Rapid7 Exposure Command ،وهو حل لرصد وفهم سطح الهجوم، مما يساعد المؤسسات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة على إدارة الثغرات الأمنية والتطبيقات وأمن السحابة. حصلت Rapid7 على العديد من التقديرات بما في ذلك تصنيفها مؤخرًا كرائد في IDC MarketScape: Worldwide Exposure Management 2025 Vendor Assessment، والأداء القوي في Forrester Wave™ لعام 2025 للإدارة الموحدة للثغرات الأمنية (UVM). تُظهر هذه الاعترافات قدرة Rapid7 على تزويد المؤسسات بالرؤية وتحديد الأولويات والمعالجة والاستجابة لضمان وضع أمني قوي.



" توفر منصتنا الوضوح والسرعة والرؤية في اللحظات الأكثر أهمية،" كما قال ديفيد هوورث، المدير العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في Rapid7. " مع نمو الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، يجب أيضًا أن تنمو برامج الأمان التي تدعمه. نحن ملتزمون بمساعدة الشركات بمختلف أحجامها على اجتياز هذا العصر الجديد بأمان وثقة. "

يتميز نهج شركة Rapid7 "تأمين سطح الهجوم" بكونه الأنسب لدعم مسيرة التحول في دولة الإمارات من خلال تقديم ما يلي:

إتاحة رؤية شاملة قائمة على السياق لبيئات رقمية معقدة

تقليل المخاطر بتكلفة منافسة من خلال التشغيل الآلي والخدمات المُدارة

دعم محلي قابل للتطوير والتوسع يتماشى مع معايير الامتثال الإقليمية

الوقاية الاستباقية من التهديدات المدعومة بمعلومات التهديدات العالمية

Rapid7 في جيتكس 2025

GITEX Global هو المعرض الأول الذي يعرض الابتكار التكنولوجي داخل الإمارات العربية المتحدة.

سيحضر كوري توماس ويقدم في Gitex في مركز دبي التجاري العالمي في 15 أكتوبر في مسرح الأمن السيبراني لمناقشة «الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وأعمال الثقة».

قم بزيارة Rapid7 في الجناح رقم H23-11، القاعة 23.

حول Rapid7

تقوم شركة Rapid7, Inc. (NASDAQ: RPD) بمهمة إنشاء عالم رقمي أكثر أمانًا من خلال جعل الأمن السيبراني أبسط وأكثر سهولة. نحن نمكّن محترفي الأمن من إدارة سطح الهجوم الحديث من خلال التكنولوجيا الأفضل في فئتها والأبحاث الرائدة والخبرة الاستراتيجية الواسعة. تساعد حلول الأمان الشاملة من Rapid7 أكثر من 11,000 عميل عالمي على توحيد إدارة المخاطر السحابية مع اكتشاف التهديدات والاستجابة لها لتقليل أسطح الهجوم والقضاء على التهديدات بسرعة ودقة.

