حققت لي روش 91.3 من 100 في تقييم السمعة الأكاديمية و94 من 100 في تقييم سمعة أصحاب العمل، ما يعكس تقدير الأكاديميين والشركات العالمية لها.

عملت لي روش لأكثر من 70 عامًا على تطوير كوادر ذات تفكير مستقبلي وعالمي، مزودة بمهارات شخصية قوية، التفكير النقدي، والإبداع، وهي مهارات أساسية لقيادة مستقبل الضيافة الفاخرة وتجربة الضيوف .

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: حازت لي روش على المركز الثاني عالميًا كأفضل جهة تعليمية في مجال الضيافة وفق تصنيف QS للجامعات حسب التخصص 2026 في إدارة الضيافة الفاخرة، بمجموع 90 من 100، ما يعكس التقدير العالمي لمستوى التعليم الذي تقدمه.

ويؤكد هذا الإنجاز المستمر ريادة لي روش عالميًا في إدارة الضيافة والسياحة الفاخرة وتقديم تجارب ضيافة استثنائية، حيث سجلت 91.3 من 100 في تقييم الأكاديميين و94 من 100 في تقييم أصحاب العمل، ما يعكس ثقة القادة الأكاديميين وأصحاب العمل حول العالم بكفاءتها في إعداد كوادر متميزة.

قامت QS بتقييم 6,277 مؤسسة تعليمية، ولم يُنشر التصنيف سوى لـ1,912 مؤسسة في 2026، مما يسلط الضوء على القدرة التنافسية لهذا الإنجاز.

التميز السويسري العالمي في قطاع الضيافة

تحقق لي روش معدل توظيف مرتفع يصل إلى 94%، حيث يتلقى الطلاب عادةً من ثلاث إلى خمس عروض عمل بعد التخرج. كما تدعم شبكة الخريجين العالمية للمؤسسة، التي تضم أكثر من 16,000 خريج في أكثر من 140 دولة، مكانتها كمركز عالمي موثوق لإعداد الكفاءات في قطاع الضيافة، وذلك من خلال أكثر من 200 زيارة لشركات وجهات توظيف يتم تنظيمها في كل فصل دراسي، لتعزيز فرص الخريجين في سوق العمل.

تأسست لي روش في سويسرا عام 1954، لتقدم نموذجًا تعليميًا فريدًا يعرف بـ“أسلوب حياة لي روش”، يجمع بين التعلم العملي والخبرة الواقعية. هذا النهج يمزج الدقة الأكاديمية السويسرية مع التطبيق الميداني، ويوفر للطلاب فرصة التعرف على بيئات متعددة حول العالم. بفضل هذه التجربة التعليمية المتكاملة، يتم إعداد خريجين مؤهلين لتولي أدوار قيادية في مجالات الضيافة والسياحة الفاخرة والرياضة والطيران، إضافة إلى مختلف قطاعات الخدمات التي ترتكز على تقديم تجارب استثنائية.

وتحمل لي روش اعتماد المجلس السويسري للاعتماد (SAC) كمؤسسة جامعية سويسرية للتطبيقات العملية، بالإضافة إلى اعتماد لجنة إنجلترا الجديدة للتعليم العالي (NECHE)، ما يضمن التزام برامجها بأعلى المعايير الأكاديمية الدولية.

الابتكار وريادة الأعمال والتقدم الأكاديمي

يشكل الابتكار وفكر ريادة الأعمال الركيزة الأساسية التي تمنح لي روش هويتها المميزة، حيث يتجه نحو ثلث خريجيها إلى ريادة الأعمال، مؤسسين مشاريع رائدة في مجالات الضيافة الفاخرة، والفنادق البوتيك، والأغذية والمشروبات، والابتكار السياحي، والتكنولوجيا، والعافية والرفاهية، والقطاعات القائمة على التجارب الناشئة، مساهمين بذلك في ابتكار حلول جديدة وقيادة مسيرة التحوّل في قطاعات الخدمات حول العالم.

وتقدم لي روش محفظة أكاديمية شاملة تغطي مجالات الضيافة الفاخرة، وإدارة الأعمال الرياضية، والطيران الخاص، وإدارة الرحلات البحرية، وريادة الأعمال في قطاع المأكولات والمشروبات، وقيادة الاقتصاد القائم على التجارب. وتقدم هذه البرامج من خلال دراسات البكالوريوس، والدراسات العليا، والبرامج التنفيذية، والدراسات المتقدمة، بما يعكس الاحتياجات المتطورة للقطاعات العالمية، ويزود الخريجين بالمرونة اللازمة للقيادة في قطاعات الضيافة والسياحة والطيران والرياضة والخدمات.

كما تلتزم المؤسسة بدمج مفاهيم الاستدامة والقيادة المسؤولة في كافة مناهجها الدراسية وأبحاثها، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وتواصل لي روش تطوير برامجها الأكاديمية لتأهيل قادة المستقبل في مجالات السياحة الرياضية، والفعاليات العالمية، والطيران الخاص، وإدارة الرحلات البحرية، والضيافة الفاخرة، واقتصاد قائم على التجارب، وتشمل:

بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال الرياضية - إسبانيا

ماجستير العلوم في إدارة الرياضة والفعاليات - سويسرا والإمارات العربية المتحدة (ينطلق في سبتمبر 2026)

ماجستير العلوم في إدارة الضيافة الدولية - سويسرا وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة .

التوسع العالمي والتعاون مع القطاع

تواصل لي روش تعزيز حضورها العالمي من خلال فروعها في كرانس-مونتانا بسويسرا وماربيا في إسبانيا. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، احتفلت أكاديمية أبوظبي للضيافة – لي روش بذكرى تأسيسها الأولى محققة نمواً ملموساً، حيث حصلت الأكاديمية على الاعتماد الكامل من دائرة التعليم والمعرفة (ADEK)، ولجنة الاعتماد الأكاديمي (CAA)، لجنة إنجلترا الجديدة للتعليم العالي (NECHE)، كما تجاوزت مستهدفات التوطين، ورسخت مكانتها كمركز إقليمي رائد للابتكار في قطاع الضيافة والتميّز في الخدمات.

وقالت جورجيت ديفي، المدير العام لأكاديمية أبوظبي للضيافة – لي روش: "يمثل تصنيف لي روش ضمن قوائم QS اعترافًا عالميًا يملؤنا فخرًا في جميع مؤسساتنا التعليمية حول العالم. ويشكل هذا الإنجاز محطة مهمة نفتخر بها في أكاديمية أبوظبي للضيافة – لي روش، حيث يعكس التزامنا بدعم قطاع الضيافة الإقليمي من خلال إعداد كفاءات تلبي متطلبات صناعة سريعة النمو وتتمتع بقدرة تنافسية عالمية. ونحن نستند إلى فهم عميق لثقافات وتقاليد المنطقة، ونعمل على إعداد جيل جديد من المواهب يجسد القيم المميزة للضيافة في الشرق الأوسط بعقلية عالمية."

وفي المملكة العربية السعودية، تعمل المؤسسة على تطوير حرم جامعي جديد يتماشى مع مستهدفات "رؤية 2030" في تنمية رأس المال البشري، لدعم أحد أكثر مشاريع التحول طموحاً عالمياً في قطاعي السياحة والضيافة الفاخرة. وتشمل الشراكات الأكاديمية والصناعية الرئيسية برنامج "ميليا للمواهب الواعدة" وبرنامج "جيتكس لإدارة الطيران الخاص"، ما يتيح للطلبة فرص التواصل مع نخبة من الجهات العالمية المؤثرة في القطاع.

البحث والابتكار وريادة الفكر

يعد البحث العلمي ركيزة أساسية في رسالة "لي روش" وجزءاً لا يتجزأ من نموذجها الأكاديمي لتعزيز مكانتها العالمية وتطوير الكفاءات. ويقود "مجمع سبارك للابتكار" الأبحاث التطبيقية، والتحول الرقمي، وحاضنات الشركات الناشئة، ومشاريع ريادة الأعمال، بما في ذلك إصدار "تقرير حالة الضيافة 2025-2026" الذي أعده أعضاء هيئة التدريس في "لي روش"، والذي يستعرض أبرز توجهات القطاع مثل التوزيع المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والروبوتات والأتمتة، ونماذج التطوير خفيفة الأصول، وإعادة تأهيل القوى العاملة.

كما يساهم أعضاء هيئة التدريس في «لي روش» بفاعلية في المجتمع الأكاديمي الدولي، ما يعزز الحضور العالمي للمؤسسة. وقد حصلت «لي روش» على جائزة الإنجاز المؤسسي لعام 2025 من الجمعية الدولية لتعليم السفر والسياحة (ISTTE)، تقديراً لإسهاماتها الممتدة في تعليم السياحة والسفر على مستوى العالم. وتسهم مؤسسة "سبارك إكس" في توسيع أثر «لي روش» في مجالات الاستدامة، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية (ESG)، والثقافة الرقمية، والشمولية.

ومن خلال تعاون "سوميت إديوكيشن" مع المنتدى الاقتصادي العالمي، تساهم لي روش في المحادثات العالمية حول مستقبل السياحة والمهارات المستقبلية والقيادة في قطاعات الخدمات. ويؤكد تحقيق المؤسسة المرتبة الثانية عالميًا في إدارة الضيافة والترفيه قوة نموذجها التعليمي وحرص هيئة التدريس والطلاب والموظفين وشركاء الصناعة على التميز، كما يعكس الثقة الكبيرة التي يضعها أصحاب العمل حول العالم في «لي روش» وأهمية المهارات والعقلية التي يتم تطويرها لدى خريجيها.

واختتم كارلوس دييز دي لا لاسترا، الرئيس التنفيذي لـ "لي روش"، قائلاً: "نسعى في «لي روش» لتخريج قادة مبتكرين يضعون القيم الإنسانية في قلب أعمالهم، ليكونوا قادرون على تشكيل مستقبل قطاع الضيافة والقطاعات المرتبطة بالتجارب والخدمات. ولتحقيق ذلك، نوفر لخريجينا المهارات والمرونة اللازمة للقيادة في مجالات الضيافة والسياحة والطيران والرياضة وصناعات الخدمات الأخرى. وبفضل تراثنا السويسري، وحضورنا الدولي، وعقلية ريادة الأعمال التي نتمتع بها، تظل «لي روش» مركزًا عالميًا موثوقًا لتطوير المواهب في صناعة الضيافة، ما يعزز قدرتنا على إعداد جيل جديد من القادة القادرين على الابتكار وإحداث تأثير ملموس في القطاع."

نبذة عن لي روش

تعد لي روش مؤسسة سويسرية مرموقة متخصصة في إعداد قادة مبتكرين ورواد أعمال في قطاع الضيافة العالمي. تأسست في عام 1954 في سويسرا، وتقدّم المؤسسة برامج دراسات جامعية وعليا، إلى جانب برامج تنفيذية متخصصة في مجالات الفخامة، والضيافة، والسياحة، وإدارة الرياضة.

تنتشر فروع لي روش في سويسرا، وإسبانيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والصين، إلى جانب حرم جامعي شريك في نيودلهي. وتُعد لي روش جزءًا من مجموعة "سوميت للتعليم" – الرائدة عالميًا في تعليم الضيافة.

وقد احتلت لي روش المرتبة الثانية عالميًا بين مؤسسات التعليم العالي المتخصصة في إدارة الضيافة والترفيه، بحسب تصنيف "كيو إس" العالمي للجامعات حسب التخصص لعام 2025

حصلت لي روش على الاعتراف الرسمي من المجلس الاعتماد السويسري(SAC) كمعهد سويسري للعلوم التطبيقية. فإن لي روش معتمدة أيضًا من لجنة إنجلترا الجديدة للتعليم العالي (NECHE). للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: لي روش

للتواصل الإعلامي

دعاء هليل- كيو كوميونيكشنز

Duaa.I@qcomms.ae

-انتهى-

#بياناتشركات