القاهرة - افتتح QNB مصر، الشركة التابعة لمجموعة، QNB المؤسسة المالية الرائدة في إفريقيا والشرق الأوسط، فرعه الجديد بالعاصمة الجديدة، ليُصبح ثاني فروعه في حي المال والأعمال في هذه المدنية الذكية التي تقدم نموذجاً فريداً لمدن الجيل الرابع وما تتيحه من بنية رقمية متطورة لتعزيز أعماله. ليرتفع إجمالي شبكة الفروع إلى 239 فرعًا.

وقام بافتتاح الفرع كلا من الأستاذ / محمد بدير، الرئيس التنفيذي لQNB مصر، والسيد المهندس / خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وبحضور مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للعاصمة الجديدة نيابة عن السيد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى جانب نخبة من قيادات البنك وممثلي الجهات المعنية.

ومع افتتاح الفرع الجديد، تتوسع شبكة فروع QNB مصر لتشمل 239 فرعًا في جميع المحافظات، في تأكيد على التزامه بتعزيز حضوره في المواقع الحيوية التي تخدم الاقتصاد الوطني، والشمول المالي، والتحول الرقم، تحقيقاً للتنمية المستدامة.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع الأهمية المتنامية للعاصمة الجديدة كمركز مالي واستثماري من جهة، واستراتيجية للبنك للشمول المالي من جهة أخرى بفضل ما يقدمه من خدمات مصرفية متطورة في مواقع متنوعة لتلبية الاحتياجات المالية المتنوعة للعملاء من كافة الشرائح.

كما تعكس حرص QNB مصر على التوسع في مواقع استراتيجية قريبة من مراكز الأعمال والمناطق التجارية لتعزيز سرعة وجودة الخدمات، بما يمنح عملائه قيمة مضافة، في الوقت الذي يدعم فيه جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي الذي يـهدف الى تمكين الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية.

ويمتد الفرع، الذي يتميز بتصميمه العصري، على مساحة إجمالية تبلغ نحو 1100 متر مربع. وهو يقدم باقة متكاملة من الخدمات المصرفية المميزة والحلول المالية التي تشمل تمويل الشركات والاستشارات المتخصصة، والخدمات المصرفية للأفراد، بما يُلبي تطلعات العملاء ويرتقي بتجربتهم المصرفية إلى أعلى المستويات.

نبذة عن QNB مصر:

QNB مصر، هو شركة تابعة لمجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في إفريقيا والشرق الأوسط. تتمحور رؤية البنك نحو تعزيز مكانته كخيار مصرفي مفضل للعملاء في السوق المصري بفضل ما يقدمه من خدمات مالية ذات مستوى عالمي وخدمة عالية الجودة لعملائه من الشركات والأفراد، في الوقت الذي يلتزم فيه بمسؤوليته تجاه المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أعلى العوائد لمساهميه.

يقدم البنك خدماته لأكثر من 1,961,694 عميلاً يخدمهم أكثر من 7,680 مصرفي متخصص من خلال شبكه فروع تغطى جميع محافظات مصر، وتغطي شبكته 239 فرعاً، وأكثر من 920 جهاز صراف آلي وأكثر من 38,960 نقطة بيع لخدمة العملاء.، إلى جانب مركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع.

أنشأ البنك عددا من الشركات التابعة في عدد من المجالات المتنوعة مثل QNB للتأجير التمويلي في عام 1997 وQNB لتأمينات الحياة في عام 2003 التي تتيح للعملاء باقة من منتجات التأمين على الحياة والادخار. وفي عام 2012، أسس البنك QNB للتخصيم كمؤسسة مالية تشارك في جميع أنواع خدمات التخصيم المحلية والدولية.

