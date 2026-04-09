

أعلن QNB نتائج أعماله المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في مارس 2026 والتي أظهرت الاتي:

• وفي ظل استمرار السياسات الداعمة لنمو الاقتصاد القومي، زادت محفظة القروض والسلفيات 31 مليار جنيه مصري لتصل إجمالاً إلى 498 مليار جنيه مصري وبما يمثل نمواً قدره 7% مقارنة بديسمبر 2025.

• كما بلغت ودائع العملاء 879 مليار جنيه مصري في نهاية مارس 2026 بزيادة قدرها 101 مليار جنيه مصري، ونسبة نمو 13% مقارنة بديسمبر 2025 مدفوعة بالنمو في كافة مجالات الأنشطة.

• وحقق البنك صافي أرباح مجمعة 9.5 مليار جنية مصري، بزيادة قدرها 2.3 مليار جنية مصري وبنسبة نمو 33% مقارنة بنفس الفترة في 2025، بينما بلغت صافي أرباح البنك المستقلة 8.9 مليار جنية مصري.

• بلغت إجمالي الأصول المجمعة 1,044 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2026 بزيادة قدرها 114 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2025 وبنسبة نمو 12%.

• وقد بلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 24.6% في ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية. وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 4.58% بتحسن قدره 8 نقاط اساس مقارنة بنهاية العام الماضي، بينما بلغت نسبه تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 9.811% بزيادة قدرها 707 نقطة أساس مقارنة بنهاية العام الماضي.

• تؤكد النتائج الايجابية للبنك كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التي ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطي الأزمات والتصدي للمنافسة القوية بالأسواق والاستفادة من الفرص المتاحة بها من خلال شبكة فروعه التي بلغت 238 فرعا تمثل تغطيه جغرافية ممتازة لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء على مختلف القطاعات، بالإضافة الي توجيه وحث العملاء على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية والتي اثبتت كفاءة عالية في تيسير دورة العمل. يسعي البنك لمواصلة الاستثمار في تحسين الخدمات المصرفية الالكترونية لضمان توفير خدمة أفضل لعملائه المميزين.

• وقد برهن QNB على مكانته الرائدة كونه أحد أكبر بنوك القطاع الخاص من خلال تعزيز مجهوداته في خدمة المجتمع والمشاركة في العديد من المبادرات لخلق تأثير إيجابي ومستدام. ويسعى البنك دائما في ضوء التزامه بالخدمة المجتمعية إلى المشاركة والتضامن مع الدولة ومؤسساتها في جميع المبادرات والمشاريع التي تعمل على خدمة الوطن والمجتمع معاً من أجل توفير حياة أفضل للفئات الأكثر احتياجاً في مختلف المجالات.

• ويواصل البنك دوره الريادي في دعم النمو الاقتصادي من خلال برنامج متكامل لا يقتصر فقط على تقديم خدماته المصرفية المميزة، بل يمتد أيضا إلى توفير حلول متكاملة من خلال الشــركات التابـعة مثل QNB لتأمينات الحياة وQNB للتأجير التمويلي و QNBللتخصيم، وذلك عن طريق شبكة فروع البنك والتي يتواجد بها فريق من المتخصصين لخدمة هذه الشريحة الهامة من العملاء.

-انتهى-

#بياناتشركات