دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت NymCard، المنصة الوحيدة للتمويل المُضمَّن التي تعمل في أكثر من 10 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إغلاق جولة تمويل من الفئة B بقيمة 33 مليون دولار بقيادة QED Investors. وتُعد هذه الصفقة أكبر استثمار تقوم به QED Investors في المنطقة وأول استثمار لها في منطقة الخليج، مما يعكس الثقة العالمية المتزايدة في النظام المالي التقني المتنامي في المنطقة.

وشهدت الجولة دعماً قوياً من المستثمرين الحاليين بما في ذلك Lunate، وصندوق دبي للمستقبل، وبنك المشرق، وKnollwood، وReciprocal، وFJLabs، وEndeavor، مع المؤسسة الاستثمارية الرائدة في المنطقة شروق، وانضمام مستثمر جديد هو Oraseya Capital، مما يعزز مكانة NymCard كلاعب أساسي في مستقبل التمويل المُضمَّن في المنطقة.

وبهذا الاستثمار، تُعمّق NymCard حضورها في أكثر من 10 أسواق في المنطقة، وتُعزز من حلولها في البنية التحتية للمدفوعات لخدمة البنوك، والشركات، وشركات التقنية المالية، ومزودي خدمات الاتصالات، وغيرهم ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: إصدار ومعالجة البطاقات، التمويل المُضمَّن، وحلول تحويل الأموال.

وتُعد منصة nCore التابعة لـ NymCard المنصة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك تكنولوجيا المعالجة والتبديل الخاصة بها بالكامل، دون الاعتماد على ترخيص من أطراف ثالثة. هذا النموذج المحلي المتكامل يمنح العملاء ميزة تنافسية، حيث يمكنهم تصميم وإطلاق وتوسيع برامج الدفع بمرونة غير مسبوقة. وبفضل واجهات برمجة التطبيقات (APIs) المعيارية، تمكّن nCore الشركات من إدارة إصدار البطاقات، معالجة العمليات، البنية التحتية للإقراض، والمدفوعات الفورية ضمن منظومة مالية متكاملة تضمن السرعة، والتحكم، والكفاءة.

وقال عمر أنسي، الرئيس التنفيذي لشركة NymCard: "يُعد هذا الاستثمار شهادة على قوة تقنيتنا والتزامنا بتمكين الابتكار المالي في المنطقة. بدعم مستثمرينا، سنواصل دفع حدود التمويل والمدفوعات المُضمَّنة، ونُوفر لعملائنا حلولاً متقدمة مدعومة بإدارة برامج قوية. نحن متحمسون بشكل خاص للترحيب بـ QED Investors في هذه الرحلة نظراً لخبرتهم الواسعة في مجال التقنية المالية على مستوى العالم."

حتى الآن، دخلت NymCard في شراكة مع أكثر من 50 بنكاً وشركة تقنية مالية ومؤسسات تجارية، مقدمة عروض مالية مُخصصة في مختلف أنحاء المنطقة. ففي السعودية، تتماشى جهود NymCard مع رؤية 2030 نحو اقتصاد غير نقدي. وفي الإمارات، حيث يركّز النظام المالي على رقمنة حركة الأموال، تلعب NymCard دوراً محورياً بصفتها كياناً مرخصاً من مصرف الإمارات المركزي. أما في مصر، فهي توفّر الأمان والمرونة اللازمتين لتوسيع نطاق الشمول المالي والابتكار.

وقال غباغا أجيي، شريك QED Investors ورئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "تُعد NymCard مثالاً حقيقياً على البيئة الحيوية المتنامية التي نشهدها في المنطقة. من خلال تقديم حلول إصدار البطاقات والتمويل المُضمَّن الجاهزة، تسد NymCard الفجوة في القطاع المالي التقني وتُمكّن الشركات من الابتكار. بنهجها المعتمد على واجهات برمجة التطبيقات، توسّع NymCard نطاق الوصول المالي للشركات الناشئة وتعزز من نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الرقمي للمنطقة."

وأضاف جوليان بلوزو، الشريك الأول في Oraseya Capital: "أثبتت NymCard أنها الشركة الرائدة في البنية التحتية للتمويل التقني في المنطقة، بفضل ولاء عملائها وتوسع منتجاتها الذي يخدم قطاعات متعددة. تقنيتها المملوكة بالكامل، ووضعها التنظيمي، وقدرتها على التوسع في أسواق متنوعة يجعلها شريكاً أساسياً في تطوير الخدمات المالية في المنطقة. نحن متحمسون لدعم عمر وفريقه المتميز في رحلتهم لإعادة تعريف مفهوم التمويل المُضمَّن."

نبذة عن QED Investors

QED Investors هي شركة رأس مال استثماري رائدة عالمياً تأسست في عام 2007 ويقع مقرها في ألكسندريا، فيرجينيا. تركز QED على الاستثمار في شركات الخدمات المالية المبتكرة حول العالم، وتعتمد في نهجها على الخبرات التشغيلية الواسعة لمؤسسيها وشركائها لمساعدة الشركات على تحقيق نمو استثنائي. من أبرز استثماراتها: Nubank، Klarna، Credit Karma، Remitly، SoFi، وغيرها.

نبذة عن NymCard

NymCard هي منصة التمويل المُضمَّن الوحيدة في المنطقة التي توفر بنية تحتية متكاملة وحديثة مبنية على واجهات برمجة التطبيقات لخدمة البنوك، وشركات التقنية المالية، والمؤسسات، ومزودي الاتصالات. تعمل في أكثر من 10 دول، وتُمكّن الشركات من إصدار البطاقات، معالجة العمليات، الإقراض الرقمي، وتحويل الأموال في الوقت الفعلي من خلال منصتها التقنية المملوكة بالكامل nCore. وتحظى الشركة بترخيص من مصرف الإمارات المركزي.

نبذة عن شروق

تأسست شروق في عام 2017، وهي شركة رائدة في مجال الاستثمارات البديلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تستثمر صناديقنا لرأس المال الجريء والائتمان الخاصة في أكثر الشركات تطورا في العالم و منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد..

بالاستفادة من خبراتنا العميقة في مجالات التقنية المالية، والمنصات، و البرمجيات، والتكنولوجيا المتقدمة، استثمرنا في مبتكرين رائدين في السوق، كسبيل المثال و ليس الحصر، Pure Harvest Smart Farms، Nymcard، تمارة، Sarwa، لين للتكنولوجيا، مزن وليندو.

بُنيت شروق على قيم بناء الشركات مع المؤسسين وتحديد عوائد جذابة للمستثمرين و لدينا حضور قوي وفعال في الامارات، السعودية، مصر وكوريا.

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