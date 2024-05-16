باستثمارات أولية تقدر ب 5 ملايين دولار

الإطلاق الرسمي للشراكة بين أدير العالمية وباراجون للتطوير العقاري وبي مايسترو لبرنامج "PropteX" لدعم شركات التكنولوجيا العقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

● الصيرفي: "أن هذه الشراكة فرصة لتبادل الرؤى والأفكار حول مستقبل التكنولوجيا في القطاع العقاري"

● بدير رزق: "فخورون بالمشاركة في دعم برنامج بروبتكس، الذي يعزز الابتكار والتطور في صناعة التكنولوجيا العقارية في المنطقة ونؤمن بأهمية بناء مجتمعات ذكية ومستدامة"

● منير الاحول: "أن العالم يتجه بسرعة غير مسبوقة للمجالات الرقمية وبالأخص في القطاع العقاري، وهو ما يخلق فرصاً عديدة في مصر لنمو الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا العقارية"

القاهرة في 16 مايو 2024: اعلان شراكة كل من شركة باراجون للتطوير العقاري، وادير العالمية ، وبي ماسيترو عن اطلاقهم برنامج مسرعة أعمال "بروبتكس" بالاضافة الي الشريك المؤسس الالماني QNTF، ويركز البرنامج علي إضفاء بصمة قوية للقطاع العقاري وتطوير مساحات العمل والمجتمعات، ويوفر البرنامج موارد وإرشادات للشركات الناشئة، ويمكنها لتصبح جاهزة للاستثمار، تحت إدارة "ستارت آب فاكتوري" لدعم الشركات الناشئة.

يسعى البرنامج لتحقيق النمو الاقتصادي من خلال دعم الشركات الناشئة وصناعة التكنولوجيا العقارية، باستثمارات من شركة باراجون للتطوير العقاري، وشركة أدير العالمية، وشركة بي مايسترو، حيث تبلغ القيمة الأولية للصندوق 5 ملايين دولار، سيتم توفيرها لتسريع نمو شركات التكنولوجيا العقارية بالشراكة مع شركة ادير العالمية و شركة باراجون للتطوير العقاري وشركة بي مايسترو.

سيقدم صندوق "بروبتكس" الدعم للشركات الناشئة في المنطقة في عدة مجالات كالتحول الرقمي وتكنولوجيا العقارات، بالإضافة إلى توفير خدمات تطوير الأعمال والاستشارات، وتأتي هذه الرعاية تماشياً مع استراتيجية شركة باراجون الرامية إلى إنشاء مدن ذكية ومبتكرة، وإنشاء مبانٍ تتمتع بأحدث تقنيات التكنولوجيا العقارية. حيث إنها تتفرد في بناء مبانٍ ذكية باستخدام تقنية الإنترنت للأشياء للتحكم في الإضاءة والتكييف وغيرها، مما يساهم في توفير 60% من الطاقة وتطوير مبانٍ مستدامة وصديقة للبيئة. بالإضافة إلى ذلك، تسعى باراجون إلى بناء مجتمعات حول بيئة العمل من خلال تلبية خدمات متنوعة للموظفين والعملاء، بهدف توفير بيئة عمل مريحة خالية من الضغوطات.

ومن جانبه صرح المهندس باسل الصيرفي الرئيس التنفيذي لشركة ادير العالمية، ان إنشاء صندوق لمسرعة الأعمال بروبتكس بقيمة أولية قدرها 5 ملايين دولار يعد خطوة أولى لشركة أدير العالمية فى مجال الحلول التكنولوجية من خلال تأسيس شركة بروبتكس وهي أحد مسرعات الأعمال التي توفر حلول تكنولوجية للعقارات فى مصر والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما اكد الصيرفي على أن هذه الشراكة فرصة لتبادل الرؤى والأفكار حول مستقبل التكنولوجيا في القطاع العقاري، خاصة فى ظل التوجه نحو إقامة المجتمعات الذكية والمستدامة، معبرا عن سعادته بالاتفاق الجديد الذي من المتوقع أن يسهم فى تعزيز الاستثمارات فى قطاع تطوير التحول الرقمى و تكنولوجيا الخدمات العقارية ، من خلال البرنامج الجديد الذي تطلقه بروبتكس.

وفي هذا السياق، علق المهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذي لشركة باراجون للتطوير العقاري قائلاً: نحن فخورون بالمشاركة في دعم برنامج بروبتكس، الذي يعزز الابتكار والتطور في صناعة التكنولوجيا العقارية في المنطقة ونؤمن بأهمية بناء مجتمعات ذكية ومستدامة، ونسعى جاهدين لتحقيق ذلك من خلال توجيه الاستثمارات والدعم للشركات الناشئة."`

وأضاف: " متحمسون لكوننا من ضمن اهم شركاء البرنامج ونسعى لرؤية نتائج إيجابية من خلال البرنامج وتأثيره على دعم الشركات الناشئة، وتسريع وتيرة التكنولوجيا العقارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدايةً من مصر."

وفي السياق ذاته أعرب المهندس محمد منير الأحول، الرئيس التنفيذي لبي-مايسترو عن سعادته وحماسه الشديد لبروبتكس، وأكد على ضرورة وجود المزيد من هذه البرامج في مصر وافريقيا ومنطقة الشرق الأوسط والتي من شانها تعزيز أسس الإبداع والإبتكار، وأضاف أن العالم يتجه بسرعة غير مسبوقة للمجالات الرقمية وبالأخص في القطاع العقاري، وهو ما يخلق فرصاً عديدة في مصر لنمو الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا العقارية، و يحفزنا للدفع ببرنامج PropteX نحو تأهيل النماذج المحلية الواعدة لسوق هذا القطاع عالي التنافسية. كما أكد أن PropteX هو جزء من رؤية أكبر لشركة بي مايسترو التي تسعي لدعم نمو الشركات من خلال التحول الرقمي في القطاعات المختلفة في مصر و الوطن العربي.

تأتي هذه الشراكة تماشياً مع خطة الاستراتيجية شركة أدير العالمية في توجيه الاستثمارات والدعم للشركات الناشئة، كما ان البرنامج من شأنه توفير موارد وتقديم إرشادات لهذه الشركات ، ويمكنها من تطوير أدواتها كي تصبح جاذبة للاستثمارات، ويديره "ستارت آب فاكتوري" لدعم الأعمال الناشئة في "بي مايسترو"، وتستهدف أدير العالمية تأسيس مجموعة شركات خاصة بها ضمن خطتها خلال عام 2025-2024، لإدارة مشروعاتها المتنوعة بالتزامن مع خطتها فى زيادة حجم أعمالها، وذلك لضمان جودة منتجاتها بعد عملية التشغيل، ومن الجدير بالذكر ايضا إن الشركة تستهدف إبرام مجموعة من التحالفات مع شركات التطوير العقاري العاملة بالسوق العقارى المصرى والتوسع بالأسواق الخارجية.

نبذة عن شركة باراجون:

قامت شركة باراجون للتطوير العقاري بتسليم مشروعها “باراجون 1” في الحي المالي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأن 80% من مبيعات المشروع كانت من خارج البلاد، ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للشركة التي تستهدف الأجانب والمقيمين في الخارج، في خطوة جادة نحو تصدير العقار وتعزيز فرص الاستثمار العقاري في العاصمة الإدارية.

وقد أطلقت الشركة ثلاثة مشروعات في السوق المصري بمساحة بنائية 120,000 متر مربع، تهدف إلى أن تصل المساحة المتطورة إلى مليون متر مربع بحلول عام 2025.

نبذة عن شركة أدير:

تشكل شركة أدير العالمية المملوكة لشركة أدير القابضة، جزء من مجموعة سمو القابضة للاستثمار ذات المجالات المتعددة التي تم تأسيسها عام 2008 بهدف تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المبتكرة في صناعة العقارات، لمواكبة المعايير الدولية في كل القطاعات العقارية.

أدير السعودية بدأت نشاطها منذ عام 2012 في المملكة العربية السعودية، وبدأت بممارسة أعمالها كشركة تقدم حلول عقارية متكاملة، وعلى مدار أكثر من 10 سنوات حققت العديد من الإنجازات وأعلى المبيعات، وتوجت لتكون أفضل شركة عقارية في المملكة خلال أعوام 2015 و 2022، ثم توجهت إلى السوق البريطاني خلال عام 2022.

تقدم أدير العالمية خدمات إدارة المحافظ العقارية، والبيع والتأجير وإدارة الأملاك والعقارات والاستثمار والوساطة والتسويق العقاري، وقد أعلنت مؤخرًا عن دخولها السوق المصري، ولديها خطط للتطوير والتوسع داخل هذا السوق الواعد.

نبذة عن شركة بي مايسترو:

بي مايسترو هي شركة قائمة على الابتكار ومهمتها الأساسية هي دعم الأعمال عن طريق تقديم نماذج أعمال مبتكرة وحلول التحول الرقمي. تم إطلاق الشركة في عام 2017 من قبل فريق من الخبراء المتميزين لتمكين ودعم الشركات للاندماج والمشاركة في الاقتصاد الرقمي من خلال تقديم استشارات ادارية و فنية لإدارة وتنفيذ المشروعات والمنتجات الرقمية.

هدف بي مايسترو هو مساعدة الشركات على التكيف مع العالم الرقمي المتغير ، و تطوير نماذج أعمالها لزيادة كفاءتها و فعاليتها و دعم عملياتها لتصبح أكثر مرونة لتحقيق أفضل النتائج.

نبذة عن ستارت اب فاكتوري:

"تهدف Startup Factory إلى تمكين الشركات الناشئة التي تعتمد التكنولوجيا من توسيع أعمالها من خلال تجربة شاملة تتضمن مشاركة الخبرات، وتوفير الموارد، والتوجيه من خبراء متميزين بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الرائدين في القطاعات العامة والخاصة والتنموية.

#بياناتشركات

-انتهى-

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا