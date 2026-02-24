أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: منذ إطلاقه في سبتمبر 2025، استثمر Presight–Shorooq Fund I، وهو صندوق عالمي للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي بقيمة 100 مليون دولار، في خمس شركات ناشئة متقدمة يقودها خبراء سابقون من DeepMind وGoogle X وMeta وجامعة Stanford، وذلك في أسواق الولايات المتحدة والإمارات. وتشمل هذه الشركات: Nodeshift وCandid وHebbia وBlue وCrunched.

وجاء إطلاق الصندوق كشراكة استراتيجية بين Shorooq وPresight (إحدى شركات G42)، ليجسد تفويضًا استثماريًا يهدف إلى ربط أكثر شركات الذكاء الاصطناعي الواعدة عالميًا بالبنية التحتية السيادية الرائدة في دولة الإمارات، بمنظومة رأس المال الأوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتمثل الدفعة الاستثمارية الأولى مقطعًا استراتيجيًا من “الذكاء الحدودي”، يمتد من أنظمة الاستدلال الوكيلي (Agentic Reasoning) والذكاء الاصطناعي الفيزيائي إلى الحوسبة السحابية السيادية.

وعبر هذه الاستثمارات، شارك الصندوق إلى جانب عدد من أبرز الأسماء في عالم رأس المال الجريء والتكنولوجيا عالميًا. وتحظى شركات المحفظة بدعم مؤسسات استثمارية مرموقة مثل Andreessen Horowitz و a16z و Index Ventures و (Google Ventures (GV و Quiet Capital و First Round Capital و Y Combinator، إضافة إلى مستثمرين ملائكيين بارزين من بينهم Yann LeCun وPaul Graham وPeter Thiel. وتعتمد استراتيجية الصندوق على دعم مؤسسين عالميين يطوّرون منتجات “مولودة بالذكاء الاصطناعي” تتمتع بميزات تنافسية قائمة على البيانات أو قنوات توزيع قوية أو سيطرة على البنية التحتية.

وقال الدكتور بلال بلوش، الشريك في Shorooq والمسؤول عن قيادة الصندوق: “عند إطلاق هذا الصندوق، كانت رؤيتنا تتمثل في ربط رواد الذكاء الاصطناعي عالميًا برأس المال والدعم التنظيمي وإمكانية الوصول إلى الأسواق التي توفرها منطقتنا. واستثمارنا في خمس شركات واعدة خلال 120 يومًا فقط، بعد تقييم أكثر من 1000 فرصة خارج سوقنا المحلي وبالشراكة مع مستثمرين بارزين في الولايات المتحدة وآسيا، يمثل خطوة عملية نحو تحقيق هذه الرؤية. لقد أُعجبنا بقدرة هؤلاء المؤسسين على توسيع حدود ما يمكن للذكاء الاصطناعي إنجازه – من منح كل تطبيق واجهة صوتية إلى أتمتة صناعات بمليارات الدولارات – ما أتاح لنا دعم أطروحات متعددة عبر طبقات منظومة الذكاء الاصطناعي. هذه مجرد البداية؛ ونؤمن بأن الصندوق يمكن أن يشكل جسرًا بين الشرق والغرب في مجال الذكاء الاصطناعي، ونحن ملتزمون بتسريع المزيد من الابتكارات التي ستُحدث تحولًا في الأعمال والمجتمعات.”

من جانبه، قال Magzhan Kenesbai، الرئيس التنفيذي للنمو في Presight: “لا يخلق الذكاء الاصطناعي قيمة مستدامة إلا عندما يعمل ضمن أنظمة حقيقية. وتعكس استثماراتنا الأولى هذه القناعة – إذ تمتد من البنية التحتية الآمنة للذكاء الاصطناعي إلى منصات الذكاء العمودي لقطاعات رأس المال والصناعة، وصولًا إلى أنظمة الحافة (Edge-native). كل شركة من هذه الشركات تطوّر تقنيات مصممة للاندماج في بيئات معقدة وخاضعة للتنظيم. ومن خلال هذا الصندوق، نؤسس مسارات واضحة للانتقال من الابتكار إلى التطبيق، عبر تحويل الذكاء الاصطناعي الحدودي إلى أنظمة ذكية قابلة للتوسع.”

استثمارات المحفظة: خمس شركات عالمية في الذكاء الاصطناعي

NodeShift

(الحوسبة السحابية السيادية للذكاء الاصطناعي) – جولة Seed بقيمة 1 مليون دولار – أبوظبي، الإمارات

تعمل NodeShift على تطوير أول منصة سحابية سيادية “مولودة بالذكاء الاصطناعي” تهدف إلى استبدال البنى التحتية التقليدية المتشظية. وعلى عكس مزودي الخدمات السحابية التقليديين الذين يواجهون تحديات تتعلق بسيادة البيانات وارتفاع التكاليف، توحد NodeShift تقنيات المحاكاة الافتراضية وإدارة السحابة وطبقة الذكاء الاصطناعي ضمن منصة واحدة مبنية بلغة Rust. ويستهدف هذا النظام المعزول بالكامل (True Air-Gap) العملاء ذوي المتطلبات الأمنية العالية في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا الوسطى وأوروبا والولايات المتحدة، مع إزالة أي تبعيات خارجية لضمان الامتثال للمتطلبات القانونية الخاصة بمعالجة البيانات محليًا. وتوفر الشركة أعباء عمل GPU بتكلفة أقل بنسبة تصل إلى 65% مقارنة بالسحب العامة، وبكفاءة أعلى من أنظمة المحاكاة الافتراضية التقليدية.

Candid

(ذكاء اصطناعي لقطاع الهندسة والإنشاءات) – جولة Seed بقيمة 6 ملايين دولار – سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة

تعمل Candid على أتمتة مرحلة تقديم العطاءات في مشاريع الهندسة والمشتريات والإنشاء (EPC)، والتي تُعد من أكثر المراحل تكلفة وتعقيدًا. ففي حين تستغرق عمليات التقييم التقليدية 12 أسبوعًا وتكلف نحو مليون دولار لكل مشروع، تقلّص Candid هذه المدة بمعدل 10 أضعاف، ما يمكّن الشركات من تقديم عروض دقيقة خلال أسبوع إلى أسبوعين فقط. وتعتمد المنصة على تحليل شامل لكامل مستندات المشروع، ما يقلّص هامش الخطأ من ±25% إلى ±10%، ويحمي هوامش الربحية ويفتح المجال لمضاعفة الإيرادات عبر التوسع في عدد العطاءات.

Hebbia

(ذكاء اصطناعي للقطاع المالي) – استثمار غير معلن – نيويورك، الولايات المتحدة

تعد Hebbia منصة ذكاء اصطناعي مؤسسية مصممة لإدارة أكثر الأعمال المعرفية تعقيدًا في قطاعات التمويل والقانون والحكومة. وتتميّز بواجهة Matrix التي تعمل كوكيل ذكاء اصطناعي تعاوني قادر على تحليل ملايين الصفحات من البيانات الخاصة وإجراء تحليلات متكاملة مدعومة بمراجع موثقة، ما يضمن أعلى درجات الموثوقية في البيئات التي تتطلب دقة وثقة مطلقة.

Blue

(الذكاء الاصطناعي الصوتي) – جولة Pre-Seed بقيمة 5.5 ملايين دولار – سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة

تطوّر Blue أول “نموذج إجراءات” (Action Model) عملي للأجهزة المحمولة، يتيح تنفيذ أوامر متعددة الخطوات عبر محاكاة مباشرة لواجهة المستخدم دون الحاجة إلى تكاملات برمجية تقليدية. وتمكّن هذه التقنية المستخدمين من أداء مهام معقدة داخل أي تطبيق، مثل قراءة الرسائل والرد عليها أو تنفيذ المدفوعات، مع الحفاظ على خصوصية البيانات من خلال المعالجة المحلية على الجهاز دون الاعتماد على الحوسبة السحابية.

Crunched

(ذكاء اصطناعي للتمويل) – جولة Seed بقيمة 6 ملايين دولار – سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة

تقدم Crunched محللًا ذكيًا داخل Excel موجّهًا للمستخدمين المتقدمين في الاستشارات والتمويل الاستثماري. ويعمل كوكيل ذكاء اصطناعي داخل جداول البيانات، قادر على تدقيق النماذج المالية المعقدة، واستخلاص البيانات، وبناء تحليلات كاملة في دقائق بدلًا من ساعات، ما يضاعف إنتاجية فرق العمل.

نبذة عن Presight–Shorooq Fund I

يعد Presight–Shorooq Fund I صندوقًا استثماريًا بقيمة 100 مليون دولار أُطلق بالشراكة بين Presight (الذراع المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات التابعة لـ G42) وShorooq في أبوظبي. ويركز الصندوق على الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة التي تتبنى نموذج “AI-first” عالميًا، عبر قطاعات تشمل التكنولوجيا المالية، والمدن الذكية، والطاقة، والصناعة 4.0، والتقنيات العميقة. وتستفيد شركات المحفظة من رأس المال، إضافة إلى الوصول إلى بنية Presight التحتية ومنظومة G42، فضلًا عن خبرة Shorooq في بناء وتوسيع الشركات.

نبذة عن Shorooq

تأسست شروق في عام 2017، وهي شركة استثمارية رائدة في قطاع التكنولوجيا. تمتد استراتيجياتنا للاستثمار عبر صناديق رأس المال الجريء، والائتمان، والأسهم الخاصة، والأصول الحقيقية.

كلها مدفوعة بخبرتنا العميقة ورؤية استثمارية طويلة الامد، تشكِّل طريقة اكتشافنا للابتكار، وتقييمنا للمخاطر لندّر للمتثمريين أفضل العوائد الاستثمارية في جميع القطاعات الحيوية من التكنولوجيا المالية والبرمجيات إلى الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة والبنية التحتية.

تجمع شروق بين معايير الاستثمار العالمية وحضورها الفعلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا.

تشير "شروق" إلى مجموعة من الشركات التابعة التي تعمل تحت هذا الاسم التجاري، ومن ضمنها "شروق بارتنرز المحدودة"، المرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في سوق أبوظبي العالمي، كمُدير صندوق من الفئة 3C (رقم الترخيص: 190004).

