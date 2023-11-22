تعتبر الآن واحدة من أكثر شركات التكنولوجيا اللوجستية المدعومة بمزايا الأتمتة والتقنية الروبوتية طموحاً في المنطقة

الكويت: أعلنت راحة، شركة التكنولوجيا اللوجستية ذات النمو المتسارع في الكويت، عن إغلاق جولتها الاستثمارية من فئة "pre-Series A" بقيادة شركة سور كابيتال القابضة وصندوق eWTP Arabia Capital المدعوم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، حيث وصل إجمالي تمويل الشركة حتى اليوم إلى نحو 14 مليون دولار أمريكي. وكانت راحة قد أكملت جولتها الافتتاحية من التمويل برأسمال قدره 6.7 مليون دولار أميركي تم رصده من استثمارات جاءت بقيادة كلاً من مجموعة العوجان القابضة السعودية، وشركةNOX Management الكويتية، وشركة Cedar Mundi Ventures التي تتّخذ من لندن مقرّاً لها.

ومنذ انطلاقتها في العام 2022، حققت راحة نمواً سريعاً لتصبح شركة متعددة القطاعات تقدّم مجموعة واسعة من الحلول المتخصّصة في الأنظمة المؤتمتة والرقمية. وقد كان أول مشروع ناجح للشركة في السوق الكويتي هو تطبيق ShopRaha، منصة البيع بالتجزئة للمواد الغذائية والاستهلاكية المؤتمتة والرقمية بالكامل والتي تعدّ الأولى من نوعها في المنطقة. كما أسّست ShopRaha لمعايير جديدة في قطاع التسوّق الرقمي والبقالة الإلكترونية، حيث إنها تمتلك أول مركز مؤتمت بالكامل يتم تشغيله بالروبوتات في الكويت، إلى جانب مركز تجهيز مبرد ومؤتمت بالكامل هو الأول من نوعه على مستوى العالم.

وبعد هذا النجاح المميّز في إغلاق جولتها الاستثمارية، ستوظّف شركة راحة التمويل الأخير في عمليات التوسّع، وخصوصاً في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.

ويتجسّد نهج الشركة المبتكر وفلسفتها في إطلاقها لشركتين جديدتين، الأولى هي شركة btr.tech النشطة في الاستشارات اللوجستية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمتخصّصة في تكامل الأنظمة، الروبوتات، وحلول الأتمتة المبنية على البرمجيات الذكية، وقد بدأت الشركة في إحراز تقدّم كبير في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. والثانية هي شركة Smooth Logistics، والتي تم إطلاقها في عام 2023 وتقدّم الخدمات اللوجستية لجهة خارجية 3PL، حيث تتمثّل مهمة Smooth Logistics التي تقدّم خدماتها للعديد من العملاء في المنطقة حالياً، بمساعدة الشركات على الانتقال إلى المنصات الرقميّة بشكل سلس ومستدام.

وبهذه المناسبة، تحدّث الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، صالح التنيب، حول رؤية الشركة واستراتيجيتها، قائلاً: "تعتمد شركة راحة على توظيف التكنولوجيا والروبوتات في عملياتها، حيث إن نموذج عمل الشركة صُمم ليغير قواعد اللعبة بشكل كامل، بدءاً من الخطوة الأولى لتسجيل الدخول وحتى آخر مرحلة في تسلّم الطلب. وقد أظهر نموذج أعمالنا اليوم قابليته للتوسّع، إذ نستمر في تركيزنا على ما هو أبعد من مشاريعنا في تجارة التجزئة الإلكترونية للتأثير بشكل أساسي ودائم في هذه الصناعة، وتعتبر التوسّعات الأخيرة التي قامت بها الشركة في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة خير دليل على ذلك".

وشدّد التنيب على أهمية النهج المتكامل لنجاح التجارة الإلكترونية، لافتاً إلى أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية عامل مهم يسهم في تحقيق التميز بشكل فعّال وحقيقي. ونوّه بالسعي الدؤوب في ظل التركيز على التوسّع من أجل ضمان تقديم تجربة متميّزة وسلسة للعملاء، والانتقال إلى مساحة التسوّق الإلكتروني بفعالية.

من جانبه، وفي السياق ذاته، قال جيري لي، المؤسس والشريك الإداري في eWTP Arabia Capital: "يكمن أحد أهم أهدافنا الدائمة في تسريع نمو البنية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع تطوّر أعمال الشركات التي نستثمر فيها بالمملكة العربية السعودية، فإنها تكتسب الخبرات اللازمة لنقل نموذج أعمالها إلى جميع أنحاء المنطقة والتوسّع بشكل تدريجي في أسواق أخرى. كما إن تواصلنا مع الشركات الصينية كان له أثر إيجابي كبير في توعيتنا بالعقبات التي تواجهها حلول الروبوتات والأتمتة الصينية في عملية التوسّع العالمي، ويمكن أن يكون نموذج شركة راحة التشغيلي حلاً مناسباً لهم. وبناءً على الخبرة المحلية الكبيرة للإدارة، فإننا متفائلون جداً بأن المزيد من الشركات الصينية ستسهم في تطوير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال شركاء الحلول مثل شركة راحة، في المستقبل".

وتجسّد راحة قصة نجاح كويتية متميّزة، حققت سمعة جيدة في المنطقة كشركة ناشئة انطلقت بفريق عمل ضمّ 4 أشخاص فقط، في حين باتت الآن تملك أكثر من 166 موظفاً يعملون في أنشطتها الثلاثةShopRaha، وBtr.Tech، وSmooth Logistics.

وتعتبر ShopRaha، أول نشاط تجاري لشركة راحة، وقد سجل نمواً كبيراً منذ انطلاقتها في أبريل 2022، حيث فرضت الشركة نفسها كأحد اللاعبين الرئيسيين في السوق الكويتي ضمن قطاع التسوّق الرقمي والبيع بالتجزئة للمواد الغذائية والاستهلاكية، كما سجّلت نمواً في إيراداتها بنحو 3 أضعاف منذ بدء عملياتها. وتم اختيار ShopRaha أيضاً كواحدة من أفضل الشركات الكويتية الناشئة في منتدى Forbe's Top Entrepreneurs 2023، وباتت تغطي كافة أنحاء الكويت، وتوفر المنصة الرائدة تجربة مميزة وسلسة بفضل دورتها اللوجستية المنهجية المتكاملة، والتي تتم إدارتها بشكل احترافي ودقيق ابتداءً من مرحلة الشراء وحتى مرحلة توصيل الطلبات. وباعتبارها أول الأنشطة التي أطلقتها راحة، أصبحت ShopRaha النموذج الأساسي لاستراتيجية النمو الطموحة في الشركة.

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