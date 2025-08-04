وليد زكي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة :PRE Group

يعد مشروع ZAG أكثر من مجرد إضافة لمحفظة PRE Group ، بل هو تجسيد استراتيجي لرؤية الشركة الطموحة في إعادة تعريف مفهوم المجتمعات المتكاملة

أكثر من مجرد إضافة لمحفظة ، بل هو تجسيد استراتيجي لرؤية الشركة الطموحة في إعادة تعريف مفهوم المجتمعات المتكاملة صممنا ZAG ليكون نقطة جذب استثمارية متميزة، تضمن تدفقًا مستمرًا للزوار والمستثمرين، ونحن نؤمن أن نجاح أي استثمار يقوم على تقديم قيمة مضافة حقيقية وبناء شراكة طويلة الأمد مع عملائنا

القاهرة : أعلنتPRE Group ، المجموعة الرائدة في مجال التطوير العقاري، عن إطلاق مشروع ZAG، الواجهة التجارية والإدارية العصرية لمشروع Ivoire Eastالسكني المتكامل، الذي يعد من أبرز المشروعات المتميزة في قلب القاهرة الجديدة. يمتد المشروع على مساحة تتجاوز 108 آلاف متر مربع، بمسطح مبانٍ يبلغ 122,249 متراً مربعاً، باستثمارات تقدر ب9 مليار جنية. يقع مشروع ZAG في قلب المربع الذهبي بالقاهرة الجديدة، ويمتد بطول كيلومتر كامل على شارع التسعين الجنوبي، مما يوفر سهولة الوصول وإطلالات مميزة للعملاء، ويعزز من فرص الظهور للعلامات التجارية. كما تقدم PRE Group هذا المشروع بخطط سداد مرنة، صممت خصيصاً لتمكين المستثمرين من الاستفادة من هذه الفرصة الواعدة في أحد أكثر المواقع حيوية ونموًا في القاهرة الجديدة.

يأتي إطلاق المشروع ضمن استراتيجية PRE Group لتطوير مجتمعات متكاملة تجمع بين جودة الحياة ورفاهية السكن، من خلال توفير مراكز تجارية وإدارية حديثة في مواقع استراتيجية تلبي احتياجات السكان وتعزز نمط الحياة العصري. وفي هذا الإطار، تفعل الشركة استراتيجيتها بإطلاق مشروع ZIG في غرب القاهرة وZAG في شرقها، في خطوة تعكس خطتها للتوسع، بما يعزز الترابط الحضري ويوفر تجربة معيشية متكاملة.

يتميز مشروع ZAG بموقع استراتيجي يبعد 5 دقائق عن الجامعة الأمريكية، و7 دقائق عن العاصمة الإدارية الجديدة، و30 دقيقة عن مصر الجديدة. ويقدم تصميمًا معماريًا مبتكرًا مع تنوع في المساحات، لتوفير حلول مرنة تناسب مختلف الأنشطة التجارية والإدارية، من الشركات الناشئة إلى العلامات التجارية الكبرى، حيث يوفر مكاتب إدارية بمساحات تتراوح بين 90 و250 مترًا مربعًا، بتصميم عصري يضم مساحات مفتوحة بإطلالات مميزة.

ويتكون مشروع ZAG من 15 مبنى متعددة الاستخدامات مصمم بعناية ، حيث يحتوي الطابق الأرضي على مركز تجاري حيوي يضم مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي، ومنطقة مخصصة لعلامات الأزياء المحلية والعالمية، بالإضافة إلى مساحات ترفيهية. أما الطوابق العلوية فتضم مساحات إدارية متعددة المساحات ومجهزة بالكامل لتلبية احتياجات الشركات الحديثة. ويشمل المشروع مجموعة متكاملة من الخدمات والمرافق، منها مواقف سيارات واسعة، ونظام أمني متطور، وخدمات صيانة متوفرة على مدار الساعة، إلى جانب محطات لشحن السيارات الكهربائية وخدمة العناية بها، بالإضافة إلى نظام ذكي لإدارة المبنى.

أعرب السيد وليد زكي، الرئيس التنفيذي لمجموعة PRE Group، عن سعادته بإطلاق مشروع ZAG، مؤكداً أن هذا المشروع أكثر من مجرد إضافة لمحفظة PRE Group ، بل هو تجسيد استراتيجي لرؤية الشركة الطموحة في إعادة تعريف مفهوم المجتمعات المتكاملة.

أضاف زكي: "تتمثل فلسفتنا الأساسية في تطوير بيئات معيشية واستثمارية تقدم مفهوم الحياة العصرية من خلال المنتجات والمشروعات التي نقدمها، بما يلبي تطلعات واحتياجات عملائنا. ويأتي مشروع ZAG، كواجهة عصرية ضمن مشروع Ivoire East المتكامل، ليجسد هذه الرؤية ويعززها. ومع إدراكنا لأهمية موقعه المحوري في قلب المربع الذهبي بالقاهرة الجديدة، صممنا ZAG ليكون نقطة جذب استثمارية متميزة، تضمن تدفقاً مستمراً للزوار والمستثمرين، ونحن نؤمن أن نجاح أي استثمار يقوم على تقديم قيمة مضافة حقيقية وبناء شراكة طويلة الأمد مع عملائنا."

وفيما يخص Ivoire East، فيقام على مساحة 104 فدان (أكثر من 438 ألف متر مربع)، ويضم أكثر من 980 وحدة سكنية متنوعة تشمل الفيلات المستقلة، والتاون هاوس، والشقق والدوبلكس. ويتميز المشروع بتصميمات معمارية حديثة، ونادٍ اجتماعي فاخر، ومسارات خضراء مترابطة مهيأة للمشي، إلى جانب مسطحات مائية تضفي طابعاً هادئاً على البيئة السكنية، فضلًا عن باقة متنوعة من المساحات لتلبية مختلف الاحتياجات.

والجدير بالذكر ان PRE Group نجحت بفضل استراتيجيتها المبتكرة وخبرة فريقها في تسليم أكثر من 19 ألف وحدة سكنية يسكن بها حاليًا نحو 80 ألف فرد، بعد تطويرها على مساحة 7.5 مليون متر مربع بمواقع متنوعة تشمل شرق وغرب القاهرة، إضافة إلى مشروعات ساحلية على البحرين الأحمر والمتوسط. كما حققت الشركة مبيعات قوية في 2024 وصلت إلى 43.2 مليار جنية، وتستهدف في 2025 التوسع في مشروعات كبرى على أكثر من 5 ملايين متر مربع وتحقيق مستهدف مبيعات يصل إلى 70 مليار جنية. تشمل محفظة مشروعات الشركة مجتمعات سكنية وتجارية وإدارية ومشروعات ساحلية مثل: تلال العلمين، تلال السخنة، ستون بارك، IVOIRE EAST وIVOIRE WEST، ذا بروكس، جبال السخنة، إضافة إلى ذا بيج بيزنس ديستريكت(THE BIG BUSINESS DISTRICT) ومول بوينت 90. وتلتزم PRE Group بتقديم مشروعات مبتكرة ومستدامة توفر بيئات معيشية متكاملة تجمع بين جودة الحياة والالتزام بالمعايير البيئية الحديثة، ما يجعلها من الشركات الرائدة في القطاع العقاري المصري.

حول شركة بي ار أي جروب

شركة بي آر آي جروب - PRE Group هي شركة مصرية رائدة في قطاع التطوير العقاري والمقاولات، نجحت في بناء محفظة أراضٍ ضخمة تتجاوز مساحتها 12 مليون متر مربع موزعة على مواقع متميزة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتتنوع مواقع أراضي الشركة ما بين مناطق حيوية مثل القاهرة الجديدة وغرب القاهرة، إلى وجهات ساحلية متميزة تمتد على شواطئ البحرين الأحمر والمتوسط.

وتعتمد في نموها على تطوير هذه الأراضي من خلال مجموعة مشروعات عقارية متكاملة لتلبية متطلبات السوق المصري ، و تشمل مشروعات سكنية وتجارية وإدارية ومشروعات مُتعددة الاستخدامات.

وخلال مسيرتها، قامت شركة بي آر آي جروب بتطوير وتسليم أكثر من 19 ألف وحدة سكنية، وتقوم الشركة حاليًا بإدارة أكثر من 16 مشروعًا. تلتزم بي آر آي جروب بتقديم مشروعات مبتكرة ومستدامة توفر بيئات معيشية متكاملة تجمع بين جودة الحياة والالتزام بالمعايير البيئية الحديثة.

شركة بي ار أي جروب - PRE Group هي شركة مساهمة مصرية مقيدة بالبورصة المصرية

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