المنامة، البحرين: أعلنت بتلكو، إحدى شركات Beyon عن إطلاق باقاتها الجديدة "Postpaid World"، التي تمنح الزبائن إمكانية استخدام البيانات والمكالمات الخاصة بهم محليًا ودوليًا ضمن باقة واحدة، دون الحاجة إلى أي إعدادات إضافية أو تحمّل تكاليف تجوال غير متوقعة، وذلك ابتداءً من 15 د.ب شهريًا.

صُممت "Postpaid World" لتلبية احتياجات المسافرين الدائمين، بما في ذلك المتنقلين باستمرار بين دول مجلس التعاون الخليجي، ورجال الأعمال، من خلال توفير اتصال محلي ودولي ضمن باقة واحدة متكاملة وسلسة. ومن خلال دمج خدمة التجوال ضمن الباقة الأساسية برسوم شهرية ثابتة، تقدم بتلكو حلاً يجمع بين سهولة الاستخدام والكفاءة في التكلفة والموثوقية.

ولتبسيط تجربة الاتصال للزبائن الذين يتنقلون باستمرار، تتيح "Postpaid World" للمستخدمين مواصلة استخدام باقاتهم الحالية أثناء السفر، مع توفر خدمة التجوال تلقائيًا دون الحاجة إلى تبديل شرائح الاتصال (SIM) أو إدارة باقات متعددة. ومع تغطية تشمل أكثر من 140 وجهة دولية، يمكن للزبائن الاستمتاع باتصال متواصل، مما يجعل تجربة السفر أكثر كفاءة وسلاسة.

وتعليقًا على إطلاق الخدمة الجديدة، قالت أسيل مطر، الرئيس التنفيذي لقطاع المستهلكين في بتلكو، إحدى شركات Beyon: "لقد صممنا "Postpaid World" لمعالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه زبائننا، خاصة المسافرين الدائمين. فنحن ندرك التحديات المرتبطة بخدمات تجوال البيانات، سواء من حيث تفعيل الخدمة أو إدارة الشرائح الإلكترونية الإضافية eSIM أثناء التنقل بين البلدان."

وأضافت قائلة: "من خلال هذه الباقات، يمكن للزبائن استخدام البيانات والدقائق الخاصة بهم محليًا ودوليًا ضمن الباقة ذاتها، دون الحاجة إلى أي خطوات إضافية، مما يوفر لهم راحة البال ويجعل تجربة الاستخدام أثناء السفر أكثر سهولة وسلاسة."

الجدير بالذكر أن شركة بتلكو، إحدى شركات Beyon تواصل تعزيز خدماتها من خلال إطلاق حلول مبتكرة تجمع بين القيمة والجودة والبساطة. وتعكس خدمة "Postpaid World" التزام الشركة بتوفير باقة اتصال ترافق زبائننا أينما كانوا.

نبذة عن بتلكو إحدى شركات Beyon:

بتلكو إحدى شركات Beyon، هي المزود الرائد لحلول الاتصالات والخدمات الرقمية المبتكرة، وتساهم في تعزيز التواصل بين الأفراد، وتمكين الشركات، ودعم تنمية المجتمعات.

تقدم بتلكو خدماتها للمؤسسات، والأفراد والجهات الحكومية والأسواق العالمية ضمن واحدة من أكثر البيئات تنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتضم محفظتها المتكاملة مجموعة واسعة من الخدمات تشمل الاتصالات الثابتة والموبايل وخدمات الإنترنت، وخدمات السحابة، وحلول مركز البيانات. وبفضل بنيتها التحتية المتقدمة، توفر بتلكو حلولًا موثوقة ومتنوعة لتلبية الاحتياجات المتنامية. كما تملك الشركة مشاريع رئيسية للبنية التحتية تشمل المشاركة في الكابل الدولي SEA-ME-WE 6، وكابل الخليج، أول كابل بحري مملوك بالكامل للشركة، إلى جانب مركز جديد متطور للبيانات.

