المنامة – مملكة البحرين - أعلنت موارد للتمويل اليوم، عن إطلاق خدمة أجهزة نقاط البيع(POS) لقبول المدفوعات الرقمية وذلك بالتعاون مع شركة AFS، المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية وأداة تمكين التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا. حيث ستتوفر أجهزة نقاط البيع الذكية في جميع منافذ البيع والمحلات ومراكز التسوق ومزودي الخدمات، وسيتمكن التجار من قبول المدفوعات الرقمية السلسة عن طريق جميع بطاقات الائتمان والخصم، والمحافظ الإلكترونية المختلفة، كما سيساهم في تسهيل تجربة العملاء عند منافذ البيع بشكل آمن وأسرع.

ومن جهته أكد السيد راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة موارد للتمويل: "مع استمرار تطور المشهد المالي، تحرص شركة موارد للتمويل على مواكبة أحدث اتجاهات السوق وتوقعات العملاء المتغيرة باستمرار. إن شراكتنا الاستراتيجية مع شركة AFS تعكس هذا الالتزام، مما يمكِّننا من تقديم مجموعة من الحلول المبتكرة والحصرية للسوق. تعتبر إدخال أجهزة نقاط البيع المتقدمة مثالاً واحداً، مما يمنح التجار أداة بيع ذكية ويتيح للعملاء تجربة دفع سلسة وآمنة ومرنة محليًا."

فيما أضاف السيد سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة AFS: "نحن فخورون بشراكتنا مع موارد للتمويل لتقديم أجهزة نقاط البيع المشتركة إلى سوق الإمارات العربية المتحدة، وهي مبادرة تعكس التزامنا المشترك بالابتكار وتقديم حلول تركز على تجربة التجار والعملاء على حدٍ سواء. حيث ستتمكن أجهزة نقاط البيع الذكية من تعزيز مبيعات التاجر بينما تقدم تجربة دفع سلسة وفعالة للعملاء من خلال قبول مجموعة واسعة من طرق الدفع، بما في ذلك المحافظ الإلكترونية وبطاقات الائتمان والخصم".

يشكل هذا التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز ابتكار المدفوعات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة، مما يعزز الرؤية المشتركة لكل من شركة AFS وMawarid في تقديم حلول دفع ذكية وسريعة وأكثر شمولًا للسوق.

نبذة عن AFS:

تأسست شركة الخدمات المالية العربية (AFS) في عام 1984 وذلك لتقديم منتجات، خدمات وخبرات المدفوعات الرقمية للبنوك والمجموعات التجارية بالإضافة لتوفير حلول متخصصة في المدفوعات مما يمثل استجابة لتطور سوق المعاملات الرقمية وتناميها المستمر.

شركة (AFS) مملوكة من قبل 37 مصرفاً ومؤسسة مالية وتخدم أكثر من 60 عميلاً في أكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتعد اليوم شركة AFS المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية في المنطقة وأداة تمكين التكنولوجيا المالية، وتخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي المصري ومرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ويتضح نهج (AFS) المبتكر في تقديم الخدمات المالية من خلال سلسلة من حلول الدفع الرائدة التي تشمل معالجة البطاقات، اكتساب التجار، وحلول التكنولوجيا المالية ومجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة. تمتلك (AFS) مكاتب ومراكز بيانات في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن موارد للتمويل:

موارد للتمويل شركة مساهمة خاصة تأسست عام 2006 في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة برأس مال مدفوع قيمته مليار درهم، وكان الهدف من تأسيسها إطلاق رؤية جديدة بفكر متطور في قطاع التمويل الإسلامي وطرحها للأفراد والمؤسسات على المستوى الإقليمي. خلال مسيرة عملها قامت موارد بتكريس جهودها بهدف التحول من شركة للخدمات المالية الإسلامية إلى مجموعة شركات تقوم بإدارة محفظة من المشاريع. والشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تدير أنشطتها في قطاعات اقتصادية مختلفة. واليوم تقوم موارد بإدارة محفظة استثماراتها المتنوعة في العديد من القطاعات في منطقة الشرق الأوسط. منذ تأسيسها ظلت موارد تؤمن بالإبداع والابتكار في كافة مجالات وقطاعات الأنشطة التي تعمل فيها. ترتكز استراتيجية موارد على دعم وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال تقديم منتجات وخدمات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية إلى أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتهم على النمو والتطور مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني. انطلاقا من التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية قامت موارد بإطلاق جائرة "تميز وفالك طيب" التي تستهدف الطلاب الاماراتيين في الجامعات والكليات والخريجين الجدد، والهدف منها دعم جهود الدولة في عملية التوطين إلى جانب تشجيع وتحفيز الطلاب والخريجين وبث روح المنافسة والإبداع والابتكار في الشباب الاماراتي. حصدت موارد العديد من الجوائز في مجال الأعمال، كما حصلت على شهادة الآيزو 9001:2008 ، كما تعد من أهم وأنجح العلامات التجارية على مستوى دولة الإمارات.

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