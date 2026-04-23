المملكة العربية السعودية: في ظل تسارع وتيرة تحول المملكة العربية السعودية نحو اقتصاد متنوع قائم على الابتكار ضمن إطار رؤية السعودية 2030، تبرز الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة كقوة مؤثرة تدفع عجلة ريادة الأعمال، وتوليد فرص العمل، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل. وتأكيدًا على التزامها بدعم هذا التوجه، تعمل تالي سوليوشنز وهي شركة تكنولوجيا عالمية تقدم حلول برمجيات إدارة الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حول العالم، على تعميق حضورها ضمن منظومة ريادة الأعمال في المملكة من خلال شراكات استراتيجية مع وادي مكة ووادي جدة وPLEXUS.

تعكس هذه الشراكات تركيز تالي المتنامي على دعم الجيل القادم من الشركات في المملكة، عبر تعزيز الوعي المالي، وترسيخ ممارسات إدارة الأعمال المنظمة، والاستعداد للتوسع المستدام على المدى الطويل.

ويؤدي كل من وادي مكة ووادي جدة، بصفتهما الذراعين المعنيتين بالابتكار والاستثمار وتسويق المخرجات البحثية لكل من جامعة أم القرى وجامعة الملك عبدالعزيز على التوالي، دورًا محوريًا في رعاية المواهب الريادية وتعزيز الابتكار في قطاع الشركات الناشئة داخل المملكة. ومن خلال التعاون مع هذه الجهات، تسعى تالي إلى الإسهام بفاعلية في دعم رواد الأعمال خلال انتقالهم من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ والنمو.

وفي إطار هذا الالتزام، قامت تالي أيضًا بتأسيس مكتب لها داخل وادي مكة، بما يعزز حضورها الميداني واندماجها بشكل أعمق ضمن بيئة الشركات الناشئة المحلية.

كما يساهم تعاون تالي مع PLEXUS، أحد أبرز مراكز العمل المشترك وريادة الأعمال في جدة، في توسيع نطاق تفاعلها مع المؤسسين والشركات في مراحلها المبكرة، وكذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الطامحة للنمو. ومن خلال هذه الشراكة، ستعمل تالي عن كثب مع رواد الأعمال لتعزيز فهمهم المالي، وتزويدهم بالأدوات والمعرفة اللازمة لبناء شركات قوية وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

وتعليقًا على هذه الشراكات، قال محمد شعيب أختر، نائب المدير العام – المملكة العربية السعودية في تالي سوليوشنز:

«تلعب منظومة الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة دورًا متزايد الأهمية في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد الوطني ضمن رؤية 2030. وفي تالي، نرى في ذلك فرصة للمساهمة بما يتجاوز التكنولوجيا، من خلال دعم رواد الأعمال لبناء وعي مالي أقوى، وتعزيز الانضباط التشغيلي، وترسيخ الثقة في استدامة أعمالهم على المدى الطويل. وتعكس شراكاتنا مع وادي مكة ووادي جدة وPLEXUS التزامنا بدعم المؤسسين والشركات المتنامية خلال مسيرتها نحو التوسع والإسهام في رحلة التحول الاقتصادي للمملكة».

ومن جانبه، قال عاصم العلي، ممثل تطوير الأعمال في وادي مكة:

«تشهد منظومة الشركات الناشئة في المملكة تطورًا متسارعًا، وتزداد أهمية الشراكات التي توفر تمكينًا عمليًا للأعمال داخل هذه المنظومة. ومن خلال تعاوننا مع تالي، نتطلع إلى دعم رواد الأعمال عبر تعزيز الوعي بالإدارة المالية وجاهزية الأعمال، وهما عنصران أساسيان لتحقيق نمو مستدام ونجاح طويل الأمد في المملكة».

وتندرج هذه الشراكات ضمن التزام تالي الأوسع بدعم أجندة النمو في المملكة، من خلال التعاون الوثيق مع الجهات الداعمة لمنظومة ريادة الأعمال، ومجتمعات الشركات الناشئة، ومنصات الابتكار. ومع استمرار المملكة في بناء واحدة من أكثر البيئات الريادية ديناميكية في المنطقة، تواصل تالي تركيزها على تمكين الشركات التي ستقود المرحلة المقبلة من النمو.

نبذة عن تالي سوفت وير سوليوشنز (شركة منطقة حرة محدودة المسؤولية)

تحتل شركة تالي سوفت وير سوليوشنز (شركة منطقة حرة محدودة المسؤولية) مكانة رائدة في صناعة برمجيات إدارة الأعمال. وتحظى شركة تالي سوليوشنز باعتماد من الهيئة الاتحادية للضرائب وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وعملت في دول مجلس التعاون الخليجي على مدار العقد الماضي، وساعدت أكثر من 75,000 شركة في المملكة على تلبية احتياجاتها في مجالات المحاسبة والمخزون ومتطلبات الامتثال. ومنذ تأسيسها في عام 1986، ساهمت منتجات تالي البسيطة والفعالة في تحديد مفهوم جديد لطريقة إدارة الشركات. وبعد أن استمرت لأكثر من 3 عقود في تقديم حلول تكنولوجية رائدة، أصبحت تالي رمزًا للابتكار والريادة دون منافس. وبفضل ثقة أكثر من 2.6 مليون شركة من جميع أنحاء العالم، تُقدِّم تالي خدماتها لأكثر من 7 ملايين مستخدم من مختلِف المجالات في أكثر من 100 دولة.

#بياناتشركات