تُوفر المشتقات المالية المُنظمة للمتداولين الأفراد مرونةً أعلى، وقدرةً أفضل على التحكم في إدارة المخاطر، بالإضافة إلى توفير خيارات استراتيجية تتناسب مع مختلف ظروف السوق

يجري حاليًا إطلاق أدوات تعليمية باللغتين العربية والإنجليزية ومزايا متقدمة لإدارة المخاطر لتعزيز التداول الواعي والمسؤول

دبي، الإمارات العربية المتحدة – كشفت "أو كيه إكس"، الشركة العالمية الرائدة لتداول العملات المشفرة وتقنيات الويب 3، عن توسيع نطاق عملياتها في الإمارات العربية المتحدة من خلال إطلاقها لمجموعة من منتجات المشتقات المالية الخاضعة للتنظيم والمخصصة للمستثمرين الأفراد، لتصبح بذلك أول منصة تداول عالمية توفر العقود الآجلة والعقود الدائمة، إلى جانب مجموعة من خيارات التداول ضمن إطار عمل خاضع للتنظيم من قبل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA Pilot framework).

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة الدائم لزيادة الزخم وتسريع وتيرة نموها في السوق الإماراتية؛ إذ يوفر العرض الجديد، الذي يتمثل في مشتقات عملات رقمية مُنظمة ومصممة للمستثمرين الأفراد، مرونةً أكبر وخيارات تداول أوسع تتناسب مع مختلف ظروف السوق. ويُعد هذا التطور الأول من نوعه في الإمارات، حيث أصبحت مشتقات العملات الرقمية متاحة للمستثمرين الأفراد ضمن إطار تنظيمي.

بهذه المناسبة، أوضح ريفاد محاسنة، الرئيس التنفيذي لـ أو كيه إكس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن هذه الخطوة تُعد إنجازًا جوهريًا للشركة للمساهمة في تعزيز منظومة الأصول الرقمية في الإمارات". وأضاف إن إطلاق أول مجموعة من المشتقات المالية المنظمة بالكامل للمستثمرين الأفراد يعكس التزامنا الراسخ بـالابتكار المسؤول والامتثال التنظيمي، ويتماشى مع تلبية متطلبات عملائنا الذين يتطلعون لهذا النوع من العروض في الإمارات." لافتًا إلى أن هذا ينسجم مع جهود الإمارات في تعزيز مكانتها كـنموذج عالمي رائد في تحقيق الموازنة بين توسيع نطاق الوصول إلى الأصول الرقمية وحماية المستثمرين في الوقت ذاته.

سواء في مواجهة التقلبات السوقية أو السعي للتحوط من المراكز الحالية، أصبح الآن بإمكان العملاء الوصول إلى العقود الآجلة، والعقود الدائمة، وخيارات التداول مع رافعة مالية تصل إلى 5 أضعاف، بما يتوافق مع الإرشادات التنظيمية المحلية. تمنح هذه الأدوات المتداولين الأفراد القدرة على الاستجابة بفعاليةٍ أكبر لاتجاهات السوق، وإدارة المخاطر بدقة متناهية، وتصميم استراتيجياتهم بما يتناسب مع مختلف التقلبات السوقية، ضمن بيئة تداول تتسم بالأمان والامتثال للقوانين التنظيمية والأداء العالي.

ويسلط توسع "أو كيه إكس" الضوء على مكانة الإمارات المتنامية كواحدة من أبرز المراكز العالمية في مجال تنظيم الأصول الرقمية. ومع بروز كل من دبي وأبوظبي كمراكز إقليمية للعملات المشفرة، تواصل الإمارات استقطاب المزيد من الشركات العالمية الرائدة، بفضل وضوح أطرها التنظيمية، وبنيتها التحتية الداعمة، وتركيزها على الابتكار.

بعد ترسيخ حضورها في الإمارات، تعاونت "أو كيه إكس" مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية والجهات ذات الصلة لصياغة أطر تنظيمية تدعم الابتكار وتعزز النزاهة والشفافية في السوق.

وأضاف محاسنة: "إن التنظيم الجيد يُشكّل حجر الأساس لنمو قطاعنا. وقد نجحت الإمارات في خلق منظومة تجمع بين الابتكار والامتثال للقوانين التنظيمية، مما أتاح لمنصتنا تقديم منتجات مالية حديثة، مثل المشتقات، بطريقة آمنة ومسؤولة تلبي تطلعات المستخدمين".

وفي إطار استراتيجيتها الإقليمية، تواصل "أو كيه إكس" جهودها في توظيف الكفاءات المحلية وتقديم الدعم باللغة العربية لعملائها في المنطقة، فضلاً عن إطلاقها للعديد من المبادرات التعليمية الرائدة واتفاقيات التعاون مع عددٍ من الشركات الناشئة والمؤسسات المتخصصة في مجال الويب 3. ومن المقرر أن تُطرح المشتقات المالية مصحوبةً بأدوات تعليمية ومزايا لإدارة المخاطر، بهدف تعزيز التداول الواعي والمسؤول بين المستخدمين.

تُجسّد هذه الخطوة امتدادًا لمسيرة النمو المتسارع الذي شهدته "أو كيه إكس" في المنطقة، عقب حصولها على ترخيص مزوّد خدمات الأصول الافتراضية من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية عام 2024. وتواصل الشركة التزامها بتعزيز الأمان، وسهولة الوصول، والامتثال التنظيمي، مع توسيع دورها في تشكيل المشهد المتطور للأصول الرقمية في الشرق الأوسط.

نبذة عن شركة أو كيه إكس:

تحظى أو كيه إكس بثقة ما يزيد عن 60 مليون مستخدم حول العالم، وهي شركة تكنولوجية رائدة تسعى إلى بناء مستقبل لامركزي يصبح فيه التداول والشفافية والتواصل أكثر كفاءةً وفعالية. تُعرف أو كيه إكس بمكانتها الريادية كواحدة من أسرع وأكثر منصات تداول العملات الرقمية موثوقية على مستوى العالم، حيث بلغت قيمة المعاملات المالية التي أجرتها تريليونات الدولارات.

تنتشر مكاتبنا الإقليمية الرئيسية في عدة مدن حول العالم، بدءًا من مقرنا المركزي في سان خوسيه، كاليفورنيا، الذي يقدم خدماته للأمريكتين، ومقرنا الأساسي في دبي لتغطية منطقة الشرق الأوسط، ووصولاً إلى فروعنا في كل من نيويورك، وهونغ كونغ، وسنغافورة، وتركيا، وأستراليا، والقارة الأوروبية. خلال السنوات القليلة الماضية، نجحنا في تأسيس واحدة من أكثر شركات العملات المشفرة المتكاملة من حيث التراخيص والامتثال للقوانين التنظيمية على مستوى العالم؛ إذ حصلنا على مجموعة واسعة من التراخيص في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، وسنغافورة، وأستراليا، إلى جانب أسواق عالمية أخرى.

وانطلاقًا من التزامنا الراسخ بالشفافية والأمان، نحرص على نشر تقارير إثبات الاحتياطيات بشكل شهري منتظم.

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