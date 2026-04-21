أعلنت شركة Payment International Enterprise (PIE)، إحدى الشركات الرائدة في مجال حلول الدفع الإلكتروني في مملكة البحرين، عن إتاحة خدمة التقسيط "قسّطها مع فلووس" عبر أجهزة نقاط البيع (POS) التابعة لها، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق الخدمة وتلبية الطلب المتزايد على حلول التقسيط المرنة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

ومع تزايد توجه المستهلكين نحو خدمات التقسيط، تتيح هذه الخدمة للعملاء إمكانية تقسيم قيمة مشترياتهم إلى أربع دفعات متساوية بدون فوائد، مباشرة عند إتمام عملية الدفع.

وتوفر الخدمة تجربة دفع سهلة وسريعة عبر أجهزة نقاط البيع، دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، حيث يمكن للعملاء اختيار خيار التقسيط بكل بساطة أثناء عملية الشراء.

كما تدعم هذه الخدمة التجار من خلال تمكينهم من تقديم خيارات دفع مرنة، مما يساهم في زيادة معدلات إتمام عمليات الشراء ورفع متوسط قيمة الطلبات، خاصة في ظل النمو المتسارع في قطاع المدفوعات الرقمية في البحرين.

ويُعد دمج خدمة "قسّطها مع فلووس" مع أجهزة نقاط البيع التابعة لشركة PIE خطوة نوعية في سوق حلول الدفع، حيث يوفر حلاً متكاملاً يعمل بكفاءة على نفس الجهاز دون الحاجة إلى أنظمة أو تكاملات إضافية.

وفي هذا السياق، قال السيد شبير مودي، المدير العام لشركة PIE:

“نحرص في PIE على تقديم حلول دفع مبتكرة تتماشى مع احتياجات السوق البحريني. ومن خلال إتاحة خدمة ‘اشتر الآن وادفع لاحقًا’ عبر أجهزة نقاط البيع، نوفر تجربة أكثر مرونة للعملاء، وندعم التجار في تعزيز مبيعاتهم ومواكبة النمو المتسارع في قطاع المدفوعات في البحرين.”

كما قال السيد فواز غزال، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فلووس:

"تُشكّل خدمة «قسّطها مع فلووس» عنصرًا أساسيًا ضمن حلولنا الرقمية، ويُعد تعاوننا مع شركة PIE خطوة استراتيجية نحو تعزيز إمكانية الوصول إلى هذه الخدمة عبر شبكة التجار. ويساهم هذا التكامل في توسيع نطاق حلول الدفع السلسة والمرنة التي نقدمها، لتشمل شريحة أوسع من العملاء والتجار عبر شبكة تجارية واسعة في مختلف أنحاء المملكة."

نبذة حول شركة فلووس:

فلووس هي أول شركة تمويل فوري رقمي في مملكة البحرين، وهي مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كشركة تمويل، وتعمل على تغيير قواعد اللعبة في القطاع المالي. توفر فلووس تمويلات رقمية بدون متاعب الأعمال الورقية أو العمليات المعقدة أو فترات الانتظار الطويلة، حيث يمكن تقديم طلب التمويل في أي وقت ومن أي مكان.

تسعى فلووس إلى معالجة التحديات المرتبطة بالطرق التقليدية للحصول على التمويل، والتي غالبًا ما تكون معقدة وتستغرق وقتًا طويلاً. ومن خلال منصتها الرقمية، تضمن فلووس مستوى عاليًا من الشفافية والوضوح المالي، مما يمنح المستخدمين تحكمًا أفضل في وضعهم المالي.

يمكن التقديم للحصول على التمويل عبر نظامي Android وiOS.

الموقع الإلكتروني: www.FLOOSS.com

فلووس البحرين ش.م.ب (مغلقة)

نبذة حول شركة PIE

تُعد Payment International Enterprise (PIE) من الشركات البحرينية الرائدة في مجال حلول الدفع الإلكتروني والتكنولوجيا المالية، وهي مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي. تقدم الشركة مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل أجهزة نقاط البيع (POS)، حلول المدفوعات الرقمية، وخدمات BenefitPay QR، بهدف تمكين التجار وتحسين تجربة الدفع للعملاء.

وتواصل PIE التزامها بتطوير حلول مالية مبتكرة تساهم في تعزيز منظومة الدفع الرقمي في مملكة البحرين ودعم نمو قطاع التكنولوجيا

-انتهى-

#بياناتشركات