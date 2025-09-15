توقعات الأسعار من الراغبين بالشراء تبقى مستقرة نسبياً مع توقّع الأغلبية تراجع الأسعار خلال الشهرَين اللذين شملهما الاستطلاع

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت بروبرتي فايندر، البوابة العقارية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن معلومات وتحليلات جديدة من استطلاع PF Market Pulse لشهرَي يوليو وأغسطس 2025. ويُشير الاستطلاع إلى استمرار إقبال المستهلكين على الشراء بالرغم من تطوّر التوقعات حيال توجهات الأسعار.

وقال نحو 70% من المشاركين في يوليو وأكثر من 72% في أغسطس بأنهم يخططون لشراء عقار خلال الأشهر الست المقبلة. ويعكس هذا الإقبال المتواصل مستوى طلب قوي ومستمر في سوق العقارات ضمن دولة الإمارات.

ويستعرض الاستطلاع ايضاً تغيّر الآراء حول أسعار العقارات على الرغم من استمرارية إقبال المشترين. وعلى الرغم من التراجع الطفيف الذي شهده شهر أغسطس في نسبة المشترين الذين يتوقّعون انخفاض الأسعار (38% مقابل 40% في يوليو)، بقيت توقعات ازدياد الأسعار على حالها عند 32%، وبدأ المزيد من المشترين يرون ثبات الأسعار (30% مقابل 28%).

إلا أن هذا الاستقرار في توجهات السوق لم يؤثر على إقبال المشترين، إذ أبدى غالبية المشاركين في كل من يوليو وأغسطس التزامهم بشراء عقار خلال الأشهر الستة المقبلة. وتعكس هذا الثقة الزخم المستمر في سوق العقارات الإماراتي، حتى مع حرص المشترين على الموازنة بين التفاؤل والحذر تجاه اتجاهات الأسعار.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في بروبرتي فايندر: "تعكس نتائج تقرير PF Market Pulse لشهرَي يوليو وأغسطس قوة سوق العقارات في الإمارات. ويؤكد ذلك أيضاً استحواذ شركتي بيرميرا وبلاك ستون على حصة بقيمة 525 مليون دولار في بروبرتي فايندر، واستمرار استثمار جنرال أتلانتيك، ما يشكل تأكيدًا قويًا على مرونة سوق العقارات الإماراتي والدور المحوري الذي تلعبه بروبرتي فايندر في الربط بين المشترين والبائعين والمستثمرين في المنطقة. وحتى مع تعديل المستهلكين لوجهات نظرهم حول توجهات الأسعار، يبقى تصميمهم على الشراء ثابتًا. ويُبرز هذا التوافق بين طلب المستهلكين وثقة المستثمرين السبب في بقاء قطاع العقارات الإماراتي من بين الأكثر ديناميكية على مستوى العالم".

لمحة عن استطلاع PF Market Pulse

تُجري بروبرتي فايندر استطلاع PF Market Pulse شهرياً لمتابعة توجهات المستهلكين ومدى ثقة المشترين. وشارك في الاستطلاع خلال شهرَي يوليو وأغسطس 2025 ما مجموعه 7564 شخصاً.

