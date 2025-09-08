الشرق الأوسط – تعمل "أفاتار" على إرساء معيار جديد للتنقّل الذكي في المنطقة، وذلك من خلال دمج خدمات هواوي المحمولة للسيارة (HMS for Car) مع تطبيق هواوي الرسمي للخرائط Petal Maps، بما يوفّر للسائقين مزايا ملاحة متقدمة، إلى جانب الاتصال الذكي، وتجربة قيادة صُمّمت خصيصاً بما يتناسب مع احتياجات منطقة الشرق الأوسط.

ويوفّر الدعم المُعزَّز للعربية في تطبيق هواوي للخرائط Petal Maps تجربة ملاحة محلية دقيقة، قادرة على التعرّف على الأوامر والأسماء والاتجاهات باللغة العربية على نحو موثوق. ويحصل السائقون على تقديرات دقيقة لأوقات الوصول، يضاف إلى ذلك التحديثات اللحظية لحالة المرور، والمعالم ثلاثية الأبعاد، وتقديم الإرشادات الواضحة عند التقاطعات. وعندما يتعلق الأمر بالرحلات الطويلة أو المناطق ذات التغطية المحدودة، تستمر الملاحة بلا انقطاع بفضل الخرائط غير المتصلة بالإنترنت.

ومن خلال هذا التكامل، يعمل تطبيق هواوي للخرائط Petal Maps على تعزيز كافة رحلات السائقين بفضل القيادة الذكية التي تجمع بين اختيار المسارات على نحو ذكي، والتفاعل الصوتي الطبيعي، والوصول إلى البيانات التفصيلية المتعلقة بالمعالم والأماكن المهمة، بما في ذلك محطات الشحن والمطاعم والفنادق. وبالتالي يمكن الاستمتاع بتجربة قيادة راقية تُلبّي تطلعات عملاء الشرق الأوسط، وتنسجم مع أسلوب حياتهم.

قال ويليام هو، المدير العام لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا:

"تجسّد شراكتنا مع AVATR رؤية هواوي لـ HMS for Car، حيث نعمل على إدخال الاتصال المتطور والسلس والخدمات ذات القيمة المضافة في كل رحلة. ومن خلال دمج Petal Maps مع دعم معزز للغة العربية، إلى جانب المنصات المحلية مثل أنغامي ونبض، نحن نعيد تشكيل تجربة القيادة لتصبح أكثر ذكاءً وأماناً، فضلاً عن كونها أكثر تفاعلاً وارتباطاً بالثقافة المحلية. وهذا يعكس التزامنا بالابتكار الذي يتكيف مع أسلوب حياة العملاء وتوقعاتهم في منطقة الشرق الأوسط."

وتكمل هذه الخدمات الذكية والمحلية خدمة الاتصال العالمية المتكاملة "سكايتون" Skytone من هواوي بخبرة تتجاوز 15 عاماً. وفي الشرق الأوسط، تضمن خدمة "سكايتون" تغطية شبكة مستقرة وآمنة وموثوقة، ما يتيح تنقلاً سلساً عبر "خرائط بيتال" Petal Maps والوصول المستمر إلى تطبيقات السيارة. ومن خلال إبقاء السائقين على اتصال دائم، تعزّز "سكايتون" الراحة والموثوقية في كل رحلة.

نبذة عن "أفاتار"

تعتبر "أفاتار" علامة للسيارات الكهربائية الذكية من الجيل التالي، وتقدّم حلول تنقّل متقدمة، تمزج بين التكنولوجيا والاتصال والاستدامة، مع التركيز على توفير تجارب قيادة راقية. وفي قطر، تسهم "أفاتار" في تشكيل مستقبل التنقّل المتصل في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

نبذة عن خدمات هواوي المحمولة للسيارة (HMS for Car)

تُمثّل خدمات هواوي المحمولة للسيارة HMS for Car المنظومة العالمية الذكية من هواوي داخل المركبات، وتوفّر حلول تكامل مرنة للمطوّرين وشركات السيارات حول العالم. ومن خلال الجمع بين تطبيق هواوي للخرائط Petal Maps، والمساعد الصوتي المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومتجر التطبيقات AppGallery، وخدمات الترفيه، وخدمة الاتصال العالمية المتكاملة "سكايتون" Skytone، تعمل خدمات هواوي المحمولة للسيارة HMS for Car على تحويل المركبات إلى منظومات متصلة وذكية، تضمن تقديم مقصورات قيادة راقية، وتجارب قيادة من الجيل التالي.

