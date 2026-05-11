​​​​المنامة، مملكة البحرين: أعلن بنك جي إف إتش ش.م.ب ("جي إف إتش" أو "البنك") عن مشاركته كمستثمر رئيسي في الطرح العام الأولي المشترك لكل من بيرشينغ سكوير إنك (Pershing Square Inc.)، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز PS، وبيرشينغ سكوير يو إس إيه ليمتد (Pershing Square USA)، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز PSUS، وهو إدراج مزدوج بارز في بورصة نيويورك بقيادة المستثمر المعروف بيل أكمان.

وتُعد بيرشينغ سكوير، التي أسسها بيل أكمان في عام 2003، واحدة من أبرز شركات إدارة الاستثمار على مستوى العالم، حيث تبلغ أصولها المُدارة نحو 36 مليار دولار أمريكي، منها 26 مليار دولار أمريكي من الأصول المُدارة الخاضعة للرسوم، إلى جانب 98% من رأس المال الدائم و100% من الأرباح المرتبطة بالرسوم.

وقد حققت الشركة سجلًا متميزًا، من خلال تحقيق صافي عائد سنوي مركب تفوّق على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 550 نقطة أساس سنويًا منذ تأسيسها في يناير 2004. وخلال "عصر رأس المال الدائم" الذي بدأ في عام 2018، تفوقت الشركة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 830 نقطة أساس سنويًا، محققةً صافي عوائد تراكمية بلغت 2,644% منذ التأسيس، مقارنةً بـ 836% لمؤشر ستاندرد آند بورز 500. وتضم محفظة الشركة شركات عالية الجودة وذات رؤوس أموال كبيرة، تشمل حصصًا في شركات رائدة في قطاعات التكنولوجيا والمنتجات الاستهلاكية والخدمات المالية.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، صرح السيد هشام أحمد الريس، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك جي إف إتش، بالقول: "يعكس التزامنا كمستثمر رئيسي في الطرح العام الأولي المزدوج لـبيرشينغ سكوير قناعة جي إف إتش الراسخة بكل من شركة إدارة الاستثمار والصندوق الذي تديره. لقد نجح بيل أكمان في بناء أحد أكثر سجلات الأداء الاستثماري طويل الأجل تميزًا في القطاع، من خلال تحقيق نمو مركب لرأس المال بمعدلات تفوقت بشكل كبير على مؤشرات السوق العامة على مدى أكثر من عقدين. ويُعد هيكل رأس المال الدائم الذي يقوم عليه هذا الطرح عنصرًا محوريًا في رؤيتنا الاستثمارية، إذ يتيح للشركة تبني منظور طويل الأجل والاستثمار بمرونة خلال فترات التقلبات. ونتطلع إلى بناء شراكة طويلة الأمد مع بيرشينغ سكوير، بينما نواصل توسيع منصة جي إف إتش الاستثمارية العالمية بالتعاون مع مديرين استثماريين من الطراز العالمي."

ومن جانبه، قال السيد بيل أكمان، مؤسس بيرشينغ سكوير ورئيسها التنفيذي: "يسرنا الترحيب بجي إف إتش كمستثمر رئيسي في طرحنا المشترك. ويعكس التزام جي إف إتش إيمانًا مشتركًا بقوة رأس المال الدائم والاستثمار المركز طويل الأجل. ومن خلال رأس المال الدائم، تمتلك بيرشينغ سكوير الهيكل المثالي لتنفيذ استراتيجيتنا الاستثمارية، والتي تقوم على الاستحواذ على ما نعتبره من أفضل الشركات القادرة على تحقيق نمو مركب طويل الأجل لقيمة المساهمين، والاحتفاظ بها على المدى الطويل. ونحن نقدر الشراكات مع المستثمرين المؤسسيين طويلي الأجل والمتوافقين معنا مثل جي إف إتش، ونتطلع إلى علاقة استراتيجية طويلة الأمد."

نبذة حول بنك جي إف إتش ش.م.ب:

يعد بنك جي إف إتش، المرخّص كبنك إسلامي من الفئة الشاملة من قبل مصرف البحرين المركزي، والذي يقع مقرّه الرئيسي في مبنى جي إف إتش، ص.ب 10006، الواجهة البحرية – المنامة، مملكة البحرين، أحد أبرز البنوك المعترف به في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتشمل أعمال البنك إدارة الثروات والاستثمار، والائتمان والتمويل، والخزانة والاستثمارات الخاصة، ويبلغ حجم الأصول والأموال التي يديرها حوالي 24 مليار دولار أمريكي. وتتركّز استثمارات البنك بشكل رئيسي في دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. كما أن بنك جي إف إتش مدرج في بورصة البحرين، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة الكويت، وسوق دبي المالي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.gfh.com.

